बुधवार, 15 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. जन्मदिन
  4. Today Happy Birthday
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

16 April Birthday: आपको 16 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

जन्मदिन पर गुब्बारे और केक का खूबसूरत चित्र
16 April Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 16 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: सूर्य का मेष राशि में गोचर, 4 राशियों को रहना होगा थोड़ा संभलकर
 

आपका जन्मदिन: 16 अप्रैल

 
दिनांक 16 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 7 होगा। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति अपने आप में कई विशेषता लिए होते हैं। यह अंक वरूण ग्रह से संचालित होता है। आप खुले दिल के व्यक्ति हैं। आपकी प्रवृत्ति जल की तरह होती है। जिस तरह जल अपनी राह स्वयं बना लेता है वैसे ही आप भी तमाम बाधाओं को पार कर अपनी मंजिल पाने में कामयाब होते हैं। आप पैनी नजर के होते हैं। किसी के मन की बात तुरंत समझने की आपमें दक्षता होती है।
 

आपके लिए खास 

 
शुभ दिनांक : 7, 16, 25
 
शुभ अंक : 7, 16, 25, 34
 
शुभ वर्ष : 2029
 
ईष्टदेव : भगवान शिव तथा विष्णु
 
शुभ रंग : सफेद, पिंक, जामुनी, मेहरून

 

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

करियर: आपके कार्य में तेजी का वातावरण रहेगा। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए समय सुखकर रहेगा। आपको प्रत्येक कार्य में जुटकर ही सफलता मिलेगी। 
 
कारोबार: व्यापार-व्यवसाय की स्थिति उत्तम रहेगी। 
 
उपाय: नवीन कार्य-योजना शुरू करने से पहले केसर का लंबा तिलक लगाएं व मंदिर में पताका चढ़ाएं।
 

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

 
लारा दत्ता (Lara Dutta): भारतीय अभिनेत्री। 
 
राम नाईक (Ram Naik): एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल है।
 
मार्शल अर्जन सिंह (Marshal Arjan Singh): भारतीय वायु सेना के सबसे वरिष्ठ और पांच सितारा वाले रैंक तक पहुंचने वाले एकमात्र मार्शल।
 
चार्ली चैपलिन (Charlie Chaplin): प्रसिद्ध हॉलीवुड फ़िल्म अभिनेता। 
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: राहु-केतु का मायाजाल: कलयुग में अचानक मिलने वाली सफलता और असफलता का रहस्य
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (16 अप्रैल, 2026)

Kalagnanam:रहस्यमयी ग्रंथ 'कालज्ञानम': सटीक हैं इस ग्रंथ की भविष्यवाणी, जानिए 10 बड़ी भविष्यवाणियां

Kalagnanam:रहस्यमयी ग्रंथ 'कालज्ञानम': सटीक हैं इस ग्रंथ की भविष्यवाणी, जानिए 10 बड़ी भविष्यवाणियांKalagnanam:भारत में कई भविष्यवक्ता संत हुए हैं, जिन्होंने हजारों वर्षों की स्पष्ट भविष्यवाणियां की हैं। ये भविष्यवाणियां उन्होंने नास्त्रेदमस या बाबा वेंगा की तरह गोलमोल भाषा में नहीं, बल्कि एकदम स्पष्ट रूप से की हैं। इन्हीं भविष्यवक्ताओं में से एक हैं आंध्र प्रदेश के सिद्ध संत श्री पोतुलूरी वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी। स्वामी जी का जन्म 1608 में हुआ था। उन्होंने तेलुगु भाषा में 'कालज्ञानम' नामक एक ग्रंथ लिखा, जिसकी भविष्यवाणियां वर्तमान में अत्यंत वायरल हैं।

मंगल का मीन राशि में गोचर, 6 राशियां 11 मई 2026 तक निपटा लें कार्य

मंगल का मीन राशि में गोचर, 6 राशियां 11 मई 2026 तक निपटा लें कार्यMars Transit in Pisces: 02 अप्रैल 2026 गुरुवार के दिन से ही मंगल ग्रह का बृहस्पति की मीन राशि में गोचर चल रहा है, जहां यह ग्रह 11 मई तक रहेंगे। वृषभ, मिथुन, कर्क, धनु, मकर और मीन राशियों को जल्दी से निपटाने होंगे अपने कार्य।

Kalagnanam Granth: भविष्‍य मालिका ग्रंथ की तरह है भविष्यवाणियों का ग्रंथ- कालज्ञानम्

Kalagnanam Granth: भविष्‍य मालिका ग्रंथ की तरह है भविष्यवाणियों का ग्रंथ- कालज्ञानम्ओड़िसा के पंचसखा में से एक संत हुए अच्युतानंद दास (1480 और 1505), जिन्होंने कई किताबें लिखी हैं। वर्तमान में उनकी लिखी पुस्तक 'भविष्य मालिका' बहुत चर्चा में है। इसी तरह के एक संत आंध्रप्रदेश में भी हुए हैं जिनका नाम श्री पोतुलूरी वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी (1608–1694) हैं, उन्होंने भविष्यवाणियों पर एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है- 'कालज्ञानम्'। इस ग्रंथ में भी उसी तरह की भविष्यवाणी है जिस तरह की भविष्यवाणियां भविष्य मालिका में है। ब्रह्मेंद्र स्वामी को "दक्षिण का नास्त्रेदमस'' भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में भविष्य की हजारों ऐसी भविष्यवाणियां कर रखी हैं, जिनमें से कई आज सच साबित होने का दावा किया जा रहा है।

केदानाथ और बद्रीनाथ मंदिर धाम जाने से पहले कर लें ये जरूरी 5 तैयारियां

केदानाथ और बद्रीनाथ मंदिर धाम जाने से पहले कर लें ये जरूरी 5 तैयारियांकेदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा जितनी आध्यात्मिक और सुखद है, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी हो सकती है। 22 और 23 अप्रैल 2026 को कपाट खुलने वाले हैं, ऐसे में यात्रा पर निकलने से पहले इन 5 महत्वपूर्ण तैयारियों को सुनिश्चित कर लें।

खप्पर योग बना खतरनाक: 4 राशियों को नुकसान, 4 को मिलेगा बड़ा लाभ

खप्पर योग बना खतरनाक: 4 राशियों को नुकसान, 4 को मिलेगा बड़ा लाभKhappar yog 2026: पिछले साल यानी वर्ष 2025 में 15 मार्च से 11 जून और इसके बाद 11 जुलाई से लेकर 7 अक्टूबर तक खप्पर योग बना था। सभी ने देखा है कि इसी दौरान ईरान-इजराल का युद्ध और फिर भारत-पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। इस वर्ष भी ऐसा ही योग बन रहा है। चलिए जानते हैं कि किन 3 राशियों को होगा नुकसान और किसको मिलेगा इनाम।

और भी वीडियो देखें

16 April Birthday: आपको 16 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

16 April Birthday: आपको 16 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!16 April Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 16 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 16 अप्रैल 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 16 अप्रैल 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय16 April 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 16 अप्रैल, 2026 का विशेष पंचांग...

अक्षय तृतीया पर बिना पंचांग देखे करें शुभ काम! जानें पूजा विधि, घर लाएं अटूट संपन्नता

अक्षय तृतीया पर बिना पंचांग देखे करें शुभ काम! जानें पूजा विधि, घर लाएं अटूट संपन्नताAkshaya Tritiya 2026: सामान्यतः किसी भी शुभ कार्य- जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश के लिए ग्रहों और नक्षत्रों की गणना करके मुहूर्त निकाला जाता है या चौघड़िया मुहूर्त देखा जाता है लेकिन साल में साढ़े तीन दिन ऐसे होते हैं जबकि पूरा दिन ही दोषरहित हो जाता है। इसे अबूझ या अनपूछा मुहूर्त भी कहा जाता है। यानी इस दिन बिना पंचांग देखे शुभ कार्य किए जा सकते हैं। अक्षय तृतीया उन्हीं साढ़े तीन दिनों में से एक दिन है जबकि मुहूर्त देखकर कार्य करने की जरूरत नहीं। अब जानिए पूजा विधि और अटूट संपन्नता के लिए खरीदारी।

वैशाख अमावस्या का क्या है महत्व, 5 उपायों से पितरों की होगी शांति

वैशाख अमावस्या का क्या है महत्व, 5 उपायों से पितरों की होगी शांतिImportance of Vaishakh Amavasya: वैशाख अमावस्या, जिसे आमतौर पर वैशाखी अमावस्या भी कहा जाता है, हिंदू पंचांग में एक महत्वपूर्ण तिथि है। यह दिन विशेष रूप से पितरों (पूर्वजों) की शांति और तर्पण के लिए माना जाता है। इसे श्राद्ध, पितृ तर्पण और पितृ दोष निवारण का समय भी कहा जाता है।

Akshaya Tritiya in 2026: कंगाली दूर करेंगे अक्षय तृतीया के ये 5 गुप्त उपाय

Akshaya Tritiya in 2026: कंगाली दूर करेंगे अक्षय तृतीया के ये 5 गुप्त उपायAkshaya Tritiya 2026 date: अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 को सुबह 10:49 बजे से प्रारंभ होकर 20 अप्रैल 2026 को सुबह 07:27 बजे समाप्त होगी। उदयातिथि के अनुसार 20 अप्रैल को यह पर्व मनाया जाएगा। हालांकि विवाह के लिए 19 अप्रैल का मुहूर्त बताया जा रहा है। दक्षिण भारत में 19 अप्रैल को यह पर्व मनाया जाएगा। चलिए जानते हैं कि इस दिन कौनसे गुप्त उपाय करने से दरिद्रता और कंगाली दूर हो जाती है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com