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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (12 जून, 2026)

दैनिक राशिफल: 12 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Large image of the 12 zodiac signs and image caption with daily horoscope 2026

1. मेष (Aries)

Today Rashifal 12 June 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा रहा होगा।
लव: पार्टनर के साथ जोश और उत्साह बना रहेगा।
धन: भूमि या प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में लाभ के योग बनेंगे।
स्वास्थ्य: उच्च रक्तचाप के मरीजों को थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी।
उपाय: हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाना आपके लिए फलदायी रहेगा।ALSO READ: परमा एकादशी 2026 का महत्व, पूजन विधि, मुहूर्त और सरल उपाय, जानें क्या खाएं, आज क्या न करें?

 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: ऑफिस में काम का बोझ अधिक रहा होगा। 
लव: रिश्तों में स्थिरता बनी रहेगी। 
धन: आय के स्रोत सामान्य रहेंगे, लेकिन खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हुई होगी।
स्वास्थ्य: साइनस की समस्या थोड़ा परेशान कर सकती है।
उपाय: मंदिर में लाल मसूर की दाल का दान करना शुभ रहेगा।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: संचार और मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए दिन व्यस्तता भरा होगा।
लव: किसी पुराने मित्र से बातचीत सुखद रहेगी।
धन: फंसा हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद जगेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक थकान महसूस होगी।
उपाय: गणेश जी को सिंदूर चढ़ाना फलदायी रहेगा।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी ईमानदारी की चर्चा होगी।
लव: पार्टनर के साथ इमोशनल बॉन्डिंग मजबूत बनेगी।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: आज हल्का भोजन लेना श्रेयस्कर रहेगा।
उपाय: शिवलिंग पर लाल चंदन का लेप करना शांतिदायक रहेगा।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: लीडरशिप क्वालिटी के कारण आपको नई जिम्मेदारी मिलेगी।
लव: सिंगल लोगों के लिए कोई नया रिश्ता दस्तक दे सकता है।
धन: शेयर मार्केट में जोखिम बना रहेगा।
स्वास्थ्य: पेट में गर्मी की शिकायत होगी।
उपाय: सूर्य देव को लाल फूल डालकर जल अर्पित करना शुभ रहेगा।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: आज ऑफिस की राजनीति से दूर रहना ही बेहतर रहेगा।
लव: पार्टनर की सलाह करियर में मददगार साबित होगी। 
धन: बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी हुई। पुराने कर्ज चुकाने में आसानी हुई।
स्वास्थ्य: व्यायाम के प्रति रुचि बढ़ेगी।
उपाय: पक्षियों को गुड़ और बाजरा डालना मंगलकारी रहेगा।ALSO READ: Weekly Horoscope June 2026: 08 से 14 जून तक कैसा रहेगा आपका सप्ताह? शॉर्ट में पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

 

7. तुला (Libra)

करियर: कला और रचनात्मक क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। 
लव: लव लाइफ में रोमांस बना रहेगा।
धन: बचत के लिए कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा।
स्वास्थ्य: कमर या जोड़ों में दर्द की शिकायत होगी।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करना लाभ देगा।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर:पुलिस या सेना से जुड़े लोगों के लिए दिन उत्तम रहेगा।
लव: पार्टनर के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। 
धन: अचानक धन लाभ के योग बनेंगे।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से फिट महसूस करेंगे।
उपाय: हनुमान जी के चरणों का सिंदूर माथे पर लगाना ऊर्जादायक रहेगा।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: उच्च शिक्षा या विदेश से संबंधित कार्यों में प्रगति होगी। 
लव: पार्टनर के साथ छोटी अनबन की संभावना रहेगी।
धन: आय और व्यय का संतुलन बना रहेगा। 
स्वास्थ्य: खान-पान में लापरवाही से लिवर संबंधी समस्या हो सकती थी।
उपाय: मंदिर में लाल रंग के फल दान करना शुभ रहेगा।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: आज नौकरी में कड़ी मेहनत का फल मिला।
लव: जीवनसाथी के साथ रिश्तों में सम्मान बढ़ेगा।
धन: निवेश के लिए आज का दिन भविष्य में बड़ा लाभ देने वाला रहेगा।
स्वास्थ्य: घुटनों में दर्द या हड्डियों की कमजोरी महसूस होगी।
उपाय: हनुमान जी की आराधना फलदायी रहेगी।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: कार्यक्षेत्र में नई तकनीक सीखने का अवसर मिला।
लव: आज लव लाइफ सामान्य बनी रहेगी।
धन: फिजूलखर्ची पर नियंत्रण बनाकर रखना होगा।
स्वास्थ्य: नसों में खिंचाव या तनाव की समस्या रहेगी।
उपाय: जरूरतमंदों को गुड़ और चने का दान करना लाभकारी रहेगा।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: नौकरीपेशा के सम्मान में वृद्धि होगी।
लव: पार्टनर के साथ भावुक पल बितायेंगे।।
धन: अटका हुआ पैसा वापस मिलने के योग बनेंगे।
स्वास्थ्य: गले में संक्रमण या जुकाम की संभावना रहेगी।
 
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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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