Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (12 जुलाई, 2026) दैनिक राशिफल: 12 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष राशि (Aries)

Today Rashifal 12 July 2026: करियर: कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है।

लव: पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे। परिवार में किसी मांगलिक कार्य या शादी-ब्याह की चर्चा हो सकती है।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन जल्दबाजी में निवेश से बचें।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति रहेगी, लेकिन आंखों में थोड़ा खिंचाव महसूस हो सकता है।

2. वृषभ राशि (Taurus)

करियर: नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो आज का दिन अच्छा है। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।

लव: प्रेम जीवन में थोड़ा तनाव हो सकता है, बातचीत से गलतफहमियां दूर करें।

धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। खान-पान का ध्यान रखें।

उपाय: माता लक्ष्मी को मिश्री का भोग लगाएं।

3. मिथुन राशि (Gemini)

करियर: आज आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। व्यापार में नई साझेदारी हो सकती है।

लव: पार्टनर के साथ कहीं घूमने का प्लान बन सकता है। रिश्ते में नयापन आएगा।

धन: अप्रत्याशित लाभ होने के योग हैं। लॉटरी या सट्टेबाजी से दूर रहें।

स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। योग और ध्यान को दिनचर्या में शामिल करें।

उपाय: पक्षियों को हरी मूंग की दाल खिलाएं।

4. कर्क राशि (Cancer)

करियर: कार्यस्थल पर काम का दबाव रहेगा। संयम से काम लें, वाद-विवाद से बचें।

लव: जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा।

धन: घरेलू सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है। बजट बनाकर चलें।

स्वास्थ्य: थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। पर्याप्त नींद लें।

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें।

5. सिंह राशि (Leo)

करियर: लीडरशिप क्वालिटी निखर कर सामने आएगी। कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।

लव: पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर अहंकार का टकराव हो सकता है। शांत रहें।

धन: निवेश के लिए दिन बहुत अच्छा है। पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: सिरदर्द या माइग्रेन की समस्या हो सकती है। धूप में निकलने से बचें।

उपाय: उगते सूर्य को तांबे के लोटे से जल दें।

6. कन्या राशि (Virgo)

करियर: अधूरे काम पूरे होंगे। आपके काम की सटीकता की तारीफ होगी।

लव: अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। प्रेम संबंध मधुर रहेंगे।

धन: धन संचय करने में सफल रहेंगे। अनावश्यक खरीदारी से बचें।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सुबह की सैर आपको तरोताजा रखेगी।

7. तुला राशि (Libra)

करियर: कला और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ा मुकाम मिल सकता है।

लव: लव लाइफ में संतुलन रहेगा। पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा।

धन: आय के नए स्रोत बनेंगे। अटके हुए वित्तीय मामले सुलझेंगे।

स्वास्थ्य: त्वचा से जुड़ी कोई छोटी-मोटी समस्या हो सकती है। पानी खूब पिएं।

उपाय: किसी जरूरतमंद को सफेद रंग की मिठाई या कपड़े का दान करें।

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: नौकरी में प्रमोशन या ट्रांसफर के योग बन रहे हैं। चुनौतियां आएंगी, पर आप पार पा लेंगे।

लव: पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। छोटी बातों को तूल न दें।

धन: पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें। आज किसी को उधार देने से बचें।

स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द या पीठ दर्द की शिकायत हो सकती है। भारी वजन न उठाएं।

उपाय: हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं।

9. धनु राशि (Sagittarius)

करियर: उच्च शिक्षा या विदेश में नौकरी की इच्छा रखने वालों को शुभ समाचार मिल सकता है।

लव: लव लाइफ सामान्य है। पुराने मित्रों से मुलाकात होगी, जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी।

धन: भाग्य का साथ मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: सेहत में सुधार होगा। आप खुद को मानसिक रूप से मजबूत पाएंगे।

उपाय: माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं और बड़ों का आशीर्वाद लें।

10. मकर राशि (Capricorn)

करियर: कार्यक्षेत्र में कड़ी मेहनत करनी होगी। सीनियर्स आपके काम पर नजर रख रहे हैं।

लव: पार्टनर के साथ खुलकर बात करें, मन में कोई बात न छुपाएं।

धन: खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे तनाव बढ़ सकता है।

स्वास्थ्य: बदलते मौसम के कारण सर्दी-खांसी की समस्या हो सकती है।

उपाय: शनिवार या आज के दिन शनि चालीसा का पाठ करें और काले तिल का दान करें।

11. कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: टीम वर्क से काम आसानी से पूरे होंगे। बिजनेस में कोई नई डील फाइनल हो सकती है।

लव: पार्टनर के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। आपसी विश्वास गहरा होगा।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन पैरों में दर्द या थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: बहते पानी में नारियल प्रवाहित करें या गरीबों को भोजन कराएं।

12. मीन राशि (Pisces)

करियर: आज का दिन आपके पक्ष में है। नौकरीपेशा लोगों को इंसेंटिव या बोनस मिल सकता है।

लव: दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा। पार्टनर आपकी हर बात को समझेगा।

धन: धन लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने का विचार बन सकता है।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। आप खुद को बहुत हल्का महसूस करेंगे।