मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर किया जोरदार प्रहार, बोले- रामभक्तों के खून से सना है सपा का इतिहास

- भटहट-बांसस्थान फोरलेन सड़क सहित करीब 758 करोड़ रुपए की लागत वाले 24 विकास कार्यों का मुख्यमंत्री योगी ने किया लोकार्पण व शिलान्यास

- मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कांग्रेस ने किया भगवान श्रीराम को मिथक व काल्पनिक साबित करने का कुत्सित प्रयास

- मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जब भी मौका मिला, कांग्रेस व सपा ने भारतीय मानबिंदुओं पर कुठाराघात किया

- मुख्यमंत्री ने कहा, समाज को बांटने की साजिश रचकर विकास प्रक्रिया बाधित करती हैं सपा व कांग्रेस

Chief Minister Yogi Adityanath : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की राजनीति पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि जब भी मौका मिला, कांग्रेस और सपा ने भारतीय मानबिंदुओं पर कुठाराघात किया है। सपा का इतिहास रामभक्तों के खून से सना हुआ है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार में रहते सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर भगवान श्रीराम को मिथक और काल्पनिक साबित करने का कुत्सित प्रयास किया। ये दोनों पार्टियां जाति के नाम पर समाज को बांटने की साजिश रचकर विकास प्रक्रिया को बाधित करती हैं। इनसे आमजन को सतर्क रहना होगा।

मुख्यमंत्री योगी शनिवार शाम गोरखपुर में भटहट-बांसस्थान फोरलेन सड़क सहित करीब 758 करोड़ रुपए की 24 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने 697 करोड़ 49 हजार रुपए की लागत वाली 5 सड़कों का लोकार्पण और सड़क निर्माण एवं पर्यटन विकास से जुड़े 60 करोड़ 63 लाख 96 हजार रुपए की लागत वाले 19 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। ये सभी कार्य पिपराइच विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हैं।

भटहट में फोरलेन सड़क का लोकार्पण करने के बाद बांसस्थान में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। समाज को जाति और वर्ग के नाम पर बांटने की साजिश विकास प्रक्रिया में बाधक बनती है। यही कार्य कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारें करती थीं, इसलिए उनसे विकास नहीं होता था। इन पार्टियों की सरकार में विकास की बजाय हिंदुओं का अपमान होता था।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब उसने सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र देकर भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण को मिथक और काल्पनिक बताया था। कांग्रेस शुरुआत से ही हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करती रही है। भगवान सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद को बुलाया गया, तब इसका विरोध कांग्रेस ने ही किया था। कांग्रेस के साथ सपा को भी कटघरे में खड़ा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ‘सपा के बारे में तो कहना ही क्या, सपा का इतिहास रामभक्तों के खून से सना है।’

विरासत और विकास के विजन को पचा नहीं पा रहीं सपा-कांग्रेस

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और सपा की सरकारों ने भारत की आस्था को अपमानित किया है। उनकी सरकारों में दंगे होते थे, पर्व-त्योहार प्रतिबंधित किए जाते थे। कांवड़ यात्रा रोकी जाती थी। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भाजपा की डबल इंजन सरकार विरासत के संरक्षण और विकास के विजन के साथ आगे बढ़ रही है तो इसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पचा नहीं पा रही हैं।

विकास ही अच्छे वर्तमान और उज्ज्वल भविष्य का आधार

मुख्यमंत्री ने लोगों को विकास प्रक्रिया की महत्ता समझाते हुए कहा कि विकास ही अच्छे वर्तमान और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। उन्होंने लोगों को विकास के लिए एकजुट रहने की सीख देते हुए कहा कि यदि हम जातियों में बंटे तो इसकी कीमत वर्तमान और भावी पीढ़ी को चुकानी पड़ेगी।

जब अच्छे लोग चुने जाते हैं तो बनता है खुशहाली का रास्ता

विकास कार्यों की सौगात मिलने पर जनता को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जब अच्छे लोग चुने जाते हैं तो परिणाम भी अच्छे आते हैं। अच्छे परिणाम से खुशहाली का रास्ता बनता है। आपने गोरखपुर में अच्छे ब्लॉक प्रमुख, अच्छे विधायक और अच्छा सांसद चुना तो विकास का सिलसिला निरंतर आगे बढ़ रहा है।

जितनी अच्छी कनेक्टिविटी, विकास की स्पीड उतनी ही तेज

मुख्यमंत्री ने रोड कनेक्टिविटी को विकास के लिए अपरिहार्य बताते हुए कहा कि जितनी अच्छी कनेक्टिविटी होगी, विकास की स्पीड उतनी ही तेज होगी। जब प्रगति तेजी से होगी तो व्यक्ति, समाज और देश की समृद्धि होगी। समृद्धि से ही खुशहाली आएगी।

2017 के पहले न विकास और न जनता को योजनाओं का लाभ

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि वर्ष 2017 के पहले उत्तर प्रदेश और गोरखपुर में न तो विकास कार्य हो रहे थे और न ही जनता को शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा था। तब यहां इंसेफेलाइटिस की बीमारी थी, पलायन और पिछड़ापन था। कमजोर, गरीब, महिला, किसान, नौजवान किसी तक शासन की योजना की पहुंच नहीं थी। जबकि अब डबल इंजन सरकार में तीव्रता से विकास हो रहा है और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी को मिल रहा है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में विरासत और विकास का बेहतर समन्वय हो रहा है।

किसी को दुविधा नहीं, अब लोगों के घर तक विकास की दस्तक

मुख्यमंत्री ने पिपराइच विधानसभा क्षेत्र के पिछड़े हिस्से में गिने जाने वाले बांसस्थान को फोरलेन कनेक्टिविटी से जोड़े जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अब इस क्षेत्र के लोगों के मन में कोई दुविधा नहीं है। यहां हर चेहरे पर खुशहाली दिख रही है।





इस क्षेत्र के लोगों के घर तक विकास कार्यों की दस्तक हो रही है। मुख्यमंत्री ने पिपराइच विधानसभा क्षेत्र की उपलब्धियों में चीनी मिल, आयुष विश्वविद्यालय, निर्माणाधीन गोरखपुर-पिपराइच फोरलेन सड़क आदि का उल्लेख करते हुए कहा कि विकास की यह गति, आर्थिक प्रगति को भी बढ़ाने में सहायक होगी।

फोरलेन कनेक्टिविटी से बढ़ेंगी रोजगार की संभावनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि फोरलेन सड़कें उन स्थानों पर भी बन रही हैं, जहां के बारे में कोई सोचता भी नहीं था। भटहट-बांसस्थान के बाद बालापार-टिकरिया मार्ग, चिउटहां-कोनी मार्ग भी फोरलेन हो रहा है। फोरलेन की कनेक्टिविटी से विकास तेज होगा और रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि लोग भाजपा सरकार के विकास अभियान से जुड़े रहेंगे।

मोदी-योगी के नाम पर वोट विकास की गारंटी: रविकिशन

समारोह को संबोधित करते हुए सांसद रविकिशन शुक्ल ने कहा कि मोदी जी और योगी जी के नाम पर दिया गया वोट विकास की गारंटी है। यह बात जनता भी जानती है, इसलिए वह बार-बार भाजपा की ही सरकार चाहती है। यह मोदी जी और योगी जी के नाम पर दिए गए वोट की ही ताकत है कि जो मार्ग पूर्व की सरकार में चलने लायक नहीं था, अब वह फोरलेन सड़क के रूप में चमक उठा है।





सांसद ने मुख्यमंत्री योगी को निस्वार्थ संत व सनातन रक्षक बताते हुए कहा कि जनता की सेवा के प्रति उनके अथक परिश्रम और समर्पण के आगे विरोधी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। रवि किशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व, कर्मठता और कार्यशैली पर एक आल्हा भी सुनाया।

मुख्यमंत्री योगी के मार्गदर्शन में उपलब्धियों के शिखर छू रहा पिपराइच विस क्षेत्र : महेंद्रपाल

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए पिपराइच के विधायक महेंद्रपाल सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के मार्गदर्शन में पिपराइच विधानसभा क्षेत्र निरंतर चौमुखी विकास की उपलब्धियों के शिखर पर पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री ने बीते नौ सालों में पिपराइच विधानसभा क्षेत्र को 5000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी हैं।

इस अवसर पर प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग के मंत्री डॉ. संजय निषाद, महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक फतेह बहादुर सिंह, राजेश त्रिपाठी, श्रीराम चौहान, विपिन सिंह, डॉ. विमलेश पासवान, प्रदीप शुक्ल, सरवन निषाद, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी, उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था के उपाध्यक्ष राधेश्याम सिंह, भाजपा के जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, ब्लॉक प्रमुख रेखा सिंह, वंदना सिंह, जनार्दन जायसवाल, पिपराइच नगर पंचायत के चेयरमैन संजय मद्धेशिया, पूर्व ब्लॉक प्रमुख गजेंद्र प्रताप सिंह, आनंद शाही आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री योगी ने किया सम्मानित

इसी तरह उन्होंने ओडीओपी मार्जिन मनी योजना के लाभार्थी कृष्णा प्रजापति को रेडीमेड गारमेंट उद्यम के लिए 10 लाख रुपए, श्रम विभाग की तरफ से संचालित मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के लाभार्थी इंदल निषाद व राहुल कुमार को 56-56 हजार रुपए, निर्माण कामगार दिव्यांगता सहायता योजना के लाभार्थी स्वर्गीय हरिलाल के आश्रित विजय कुमार को 2 लाख 25 हजार रुपए का चेक वितरित किया।





मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की लाभार्थी अंजना पासवान व साक्षी गौड़ को मुख्यमंत्री के हाथों लैपटॉप, स्वयं सहायता समूह की लाभार्थियों विद्यावती व शोभा को समूह संचालन के लिए 1 करोड़ 2 लाख 30 हजार रुपए के ऋण फंड का चेक, विद्युत सखियों किरन मौर्या, ज्ञानमती व निरंजली देवी को थर्मल प्रिंटर प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग के लाभार्थी रमाशंकर को कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए 4 लाख रुपए और अशोक कुमार को स्ट्रॉ रीपर (भूसा मशीन) के लिए 75 हजार रुपए की अनुदान राशि का प्रमाण पत्र प्रदान किया।

मुख्यमंत्री ने विकास प्रदर्शनी का किया अवलोकन, बच्चों का कराया अन्नप्राशन

मुख्यमंत्री योगी ने कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई विकास प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उन्होंने विभिन्न विभागों की तरफ से लगाए गए स्टालों पर जाकर संबंधित विभाग की उपलब्धियों की जानकारी ली और उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महिला एवं बाल कल्याण विभाग के स्टाल पर बच्चों का अन्नप्राशन कराया। उन्होंने बच्चों को प्यार, आशीर्वाद के साथ उपहार प्रदान किए।

बांसस्थान में वामंत माता मंदिर में मुख्यमंत्री ने किया दर्शन-पूजन

जनसभा को संबोधित करने से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांसस्थान स्थित वामंत माता मंदिर में दर्शन-पूजन किया। उन्होंने माता की आराधना कर लोक मंगल और प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि की प्रार्थना की।