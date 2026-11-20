चक्रवात अकवान की लैंडफॉल प्रक्रिया जारी, ओडिशा और आंध्र में अलर्ट
Latest News Today Live Updates in Hindi : बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान ‘अकवान’ अब ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों के बेहद करीब पहुंच गया है। पल पल की जानकारी...
08:54 AM, 20th Nov
चक्रवात अकवान की लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू। अगले दो घंटे तक चलेगी प्रक्रिया; आंध्र और ओडिशा में अलर्ट जारी किया गया है।
Landfall process of commanced and wil continue for next 3 hours. https://t.co/hyNtaJJaSX— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 20, 2026
08:39 AM, 20th Nov
बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान ‘अकवान’ अब ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों के बेहद करीब पहुंच गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि आउटर रेन क्लाउड बैंड के तट से टकराने के साथ ही जमीनी संपर्क (लैंड इंटरेक्शन) शुरू हो गया है और अगले दो घंटों के भीतर लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
Latest Satellite imagery indicates the land interaction commenced as the outer rain cloud band entered into the land. Landfall process will commence during next 2 hours. Moved North-northwestwards with a speed of 21 kmph during past 06 hrs. • 80 km east of KALINGAPATNAM (Andhra Pradesh) • 130 km south of GOPALPUR (Odisha) • Landfall Time: Around forenoon of 20th November, 2026.— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 20, 2026
08:39 AM, 20th Nov
दिल्ली पुलिस और नोएडा एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक मुठभेड़ के दौरान कुख्यात गैंगस्टर नसीम दुर्रानी को मार गिराया। नसीम दुर्रानी गैंगस्टर छोटा राजन को खत्म करने की साजिश में भी शामिल था।