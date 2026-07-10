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Written By नृपेंद्र गुप्ता
Last Modified: अयोध्या , Friday, 10 July 2026 (12:16 IST)

सीएम योगी का सपा और कांग्रेस से सवाल, क्या जामा मस्जिद में हनुमान चालीस कराएंगे?

CM Yogi Adityanath in Ayodhya
Written By: नृपेंद्र गुप्ता
Publish: Fri, 10 Jul 2026 (12:16 IST) Updated: Fri, 10 Jul 2026 (12:21 IST)
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राम मंदिर दान चोरी विवाद के बीच अयोध्या पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और सपा पर हमला करते हुए कहा कि इन्होंने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप किया था। क्या ये जामा मस्जिद में हनुमान चालीस कराएंगे? ALSO READ: देश के ईवी बाजार में 18% हुई UP की हिस्सेदारी, 30 फीसदी तक पहुंचने का लक्ष्य
 
सीम योगी ने कहा कि ये लोग जो आस्था की बात करते हैं। इन्होंने तो हमारे पवित्र हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का काम किया था। क्या कभी कोई जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ऐसा कर पाएगी, फिर हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का काम कौन करवा रहा था?
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अयोध्या की सांस्कृतिक राजधानी की फिर से स्थापना की। 2017 से पहले आप जाते थे, लोग आपको शक की निगाहों से देखते थे। उन्होंने कहा कि प्रभु श्रीराम की कृपा और पवनसुत हनुमान जी का भी असीम आशीर्वाद जब प्राप्त होता है तो अयोध्या के सारे काम अपने आप बढ़ते दिखाई देता है। ALSO READ: अमृत सरोवर निर्माण UP शीर्ष पर, 19989 सरोवरों का किया गया निर्माण और पुनरुद्धार
 

अयोध्या को 432 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात

योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अयोध्या जनपद को 432 करोड़ से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अयोध्या का विकास कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है। यह नगरी तीनों लोकों से न्यारी है। आज महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के सभी प्रमुख शहरों के साथ जुड़ चुका है। 
लेखक के बारे में
नृपेंद्र गुप्ता
नृपेंद्र गुप्ता पिछले 21 वर्षों से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं। प्रिंट एवं डिजिटल दोनों ही माध्यमों में कार्य का अनुभव। वर्तमान में वेबदुनिया की न्यूज टीम में सहायक संपादक के रूप में कार्यरत हैं।   अनुभव : नृपेंद्र गुप्ता 2 दशक से ज्यादा समय से प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया में कार्य.... और पढ़ें
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