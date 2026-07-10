सीएम योगी का सपा और कांग्रेस से सवाल, क्या जामा मस्जिद में हनुमान चालीस कराएंगे?

सीम योगी ने कहा कि ये लोग जो आस्था की बात करते हैं। इन्होंने तो हमारे पवित्र हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का काम किया था। क्या कभी कोई जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ऐसा कर पाएगी, फिर हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का काम कौन करवा रहा था?

अयोध्या को 432 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात

योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अयोध्या जनपद को 432 करोड़ से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अयोध्या का विकास कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है। यह नगरी तीनों लोकों से न्यारी है। आज महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के सभी प्रमुख शहरों के साथ जुड़ चुका है।