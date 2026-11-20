भोपाल में होगी इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली, 12 दिसंबर को जुटेंगे विपक्षी दलों के दिग्गज नेता राहुल, खड़गे, प्रियंका सहित अखिलेश, ममता सहित कई बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना

भोपाल। मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन की ओर से वोट चोरी के मुद्दे पर बड़ी रैली आयोजित की जाएगी। यह रैली 12 दिसंबर को भोपाल में होगी। इसमें इंडिया गठबंधन में शामिल विभिन्न दलों के प्रमुख नेता शामिल होंगे। रैली के दौरान वोट रक्षक मार्च निकाला जाएगा और इसके बाद विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी। 12 दिसंबर को भोपाल में होने वाली रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी सहित इंडिया गठबंधन के कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की बात कही जा रही है।

दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा, जहां इंडिया गठबंधन की ओर से वोट चोरी के मुद्दे पर इस तरह की बड़ी रैली आयोजित करने की तैयारी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने रैली को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। भोपाल में करीब एक लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। कांग्रेस भोपाल के जंबूरी या भेल दशहरा मैदान पर अपनी यह रैली कर सकती है। रैली के जरिए इंडिया गठबंधन के घटक दल एक मंच पर जुटेंगे और वोट चोरी के आरोपों को लेकर अपनी बात रखेंगे।

26 नवंबर को भोपाल की जगह जबलपुर में प्रदर्शन- भोपाल में 12 दिसंबर को होने वाली रैली के चलते पार्टी ने अब 26 नवंबर को भोपाल में प्रस्तावित संविधान रक्षा मार्च के कार्यक्रम स्थल में बदलाव किया है। अब यह कार्यक्रम जबलपुर में होगा, जहां पर प्रदेश कांग्रेस के सभी बड़े नेता एकजुट होंगे। संविधान दिवस के अवसर पर होने वाले इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे।

इसी कार्यक्रम के साथ कांग्रेस अपने वोट रक्षक अभियान की शुरुआत भी करेगी। इसके तहत मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और मतदाताओं के नाम काटे जाने के मुद्दे को उठाया जाएगा। कार्यक्रम की जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सौंपी जा रही है। इस तरह कांग्रेस ने 26 नवंबर के कार्यक्रम के लिए जबलपुर और 12 दिसंबर की इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैली के लिए भोपाल को चुना है।