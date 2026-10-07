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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Wednesday, 7 October 2026 (12:17 IST)

सूर्य-शनि का षडाष्टक योग, 5 राशियों की चमकेगी किस्मत; करियर और धन में मिल सकता है बड़ा लाभ

surya shani shadashtak yog
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Wed, 7 Oct 2026 (12:21 IST)
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सूर्य और शनि का ज्योतिषशास्त्र में विशेष स्थान है। ज्योतिष गणना के अनुसार, जब भी दो परस्पर शत्रु ग्रह एक-दूसरे से छठे और आठवें भाव में होते हैं, तो षडाष्टक योग का निर्माण होता है। यह योग मानसिक तनाव, संघर्ष, दुर्घटना और स्वास्थ्य संबंधी उतार-चढ़ाव का कारक माना जाता है। 17 अक्टूबर 2026 को सूर्य देव कन्या राशि से निकलकर अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश करेंगे। इस समय शनि महाराज मीन राशि में विराजमान रहेंगे। तुला राशि से मीन राशि छठे भाव में और मीन राशि से तुला राशि आठवें भाव में पड़ती है, जिससे सूर्य और शनि का यह प्रतिकूल षडाष्टक योग निर्मित होगा। वैसे दो शत्रु ग्रहों का षडाष्टक योग सभी राशियों पर नकारात्मक प्रभाव ही डालता है लेकिन यहां पर 5 ऐसी राशियां हैं जो कि ग्रहों के अन्य गोचर के कारण लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
 

1. वृषभ राशि (Taurus)– व्यापार में वृद्धि और शत्रुओं पर विजय

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह षडाष्टक योग अत्यंत शुभ फल देने वाला रहेगा। आपके प्रतिस्पर्धी और गुप्त शत्रु इस दौरान पस्त होंगे। आप अपनी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता से सभी संकटों से बाहर निकल आएंगे। नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों की सराहना मिलेगी और पदोन्नति का रास्ता साफ होगा। रुका हुआ धन वापस आने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
 

2. मिथुन राशि (Gemini)– करियर में उछाल और अचानक धन लाभ

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय भाग्य का सितारा बुलंद करने वाला साबित होगा। यदि आपकी योजनाएं काफी समय से अटकी हुई थीं, तो अब वे तेजी से पूरी होने लगेंगी। आर्थिक मोर्चे पर यह योग आपके लिए नए रास्ते खोलेगा। निवेश से लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे और विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में मनचाही सफलता प्राप्त होगी।
 

3. सिंह राशि (Leo)– पराक्रम, मान-सम्मान और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि

सूर्य देव सिंह राशि के स्वामी हैं। इस योग के प्रभाव से आपके साहस, आत्मविश्वास और पराक्रम में वृद्धि होगी। समाज और कार्यक्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। जो लोग राजनीति, प्रशासन या मीडिया क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें कोई बड़ा पद या सम्मान मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद हल होंगे और परिवार में सुख-समृद्धि आएगी।
 

4. धनु राशि (Sagittarius)– आय के नए स्रोत और आर्थिक मजबूती

धनु राशि के जातकों को इस अवधि में धन प्राप्ति के बेहतरीन अवसर मिलेंगे। आय के नए जरिया बनने से आपका संचित धन बढ़ेगा। व्यापार करने वाले जातकों को किसी बड़ी डील से भारी मुनाफा होने की संभावना है। विदेश या लंबी दूरी की यात्राओं से जुड़े काम सफल होंगे और परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा।
 

5. कुंभ राशि (Aquarius)– भाग्य का पूरा साथ और अटके काम होंगे पूरे

शनि देव की कृपा से कुंभ राशि के जातकों के जीवन से परेशानियां दूर होंगी। जो काम लंबे समय से भाग्य की कमी के कारण अधूरे पड़े थे, वे अब गति पकड़ेंगे। नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं जो आपके भविष्य के लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगे। नई संपत्ति या वाहन खरीदने का सपना पूरा हो सकता है।
 
 
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