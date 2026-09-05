सूर्य-शनि के षडाष्टक योग से चमकेगा 5 राशियों का भाग्य, जानें क्या आपकी राशि शामिल है?

वर्तमान में सूर्य सिंह राशि में और शनि मीन राशि में होकर षडाष्टक योग का निर्माण कर रहे हैं। इस योग में दोनों ग्रह एक दूसरे से 6/8 का संबंध (षडाष्टक योग) बनाते हैं। षड यानी छह और अष्टक यानी आठ। सूर्य और शनि के 150 डिग्री (षडाष्टक/क्विंकंक्स) के इस ज्योतिषीय योग या संबंध से मुख्य रूप से उन राशियों को अधिक लाभ और अनुकूलता मिलती है, जिन पर सूर्य या शनि का सकारात्मक प्रभाव रहता है या जो अग्नि और वायु तत्व की राशियां हैं। इस स्थिति के दौरान सबसे ज्यादा लाभ और सकारात्मक परिणाम पाने वाली प्रमुख राशियां निम्नलिखित हैं।

1. मेष राशि (Aries)

लाभ: मेष राशि का स्वामी मंगल है, जो सूर्य और शनि दोनों के साथ विशेष ऊर्जा संबंध रखता है।

प्रभाव: इस योग के दौरान मेष राशि के जातकों को अपने कर्म (शनि) और नेतृत्व क्षमता (सूर्य) का सही संतुलन बनाने का मौका मिलता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का फल मिलेगा और लंबे समय से अटका हुआ कोई महत्वपूर्ण काम पूरा हो सकता है।

2. सिंह राशि (Leo)

लाभ: सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं।

प्रभाव: हालांकि सूर्य-शनि का यह संबंध चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन सिंह राशि वालों को यह स्थिति अत्यधिक अनुशासित (Disciplined) बनाती है। यदि आप जल्दबाजी छोड़कर धैर्य और नियम से काम करेंगे, तो आपको उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और समाज/कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

3. तुला राशि (Libra)

लाभ: तुला राशि में शनि देव 'उच्च' के माने जाते हैं।

प्रभाव: इस योग के प्रभाव से तुला राशि के जातकों की व्यापारिक और बौद्धिक क्षमता में सुधार होता है। जो लोग कानून, न्याय, प्रबंधन या राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें अपनी रणनीतियों में बड़ी सफलता मिल सकती है। आर्थिक निर्णय अधिक सटीक साबित होंगे।

4. कुंभ राशि (Aquarius)

लाभ: कुंभ राशि के स्वामी स्वयं शनि देव हैं।

प्रभाव: कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय कड़ी मेहनत का पूर्ण फल देने वाला रहेगा। अगर आप लंबे समय से किसी बड़े प्रोजेक्ट, रिसर्च या विदेश से जुड़े काम में लगे हैं, तो शनि का अनुशासन और सूर्य की ऊर्जा आपको उसमें सफलता दिलाएगी।

सफलता पाने का मूल मंत्र:

चूंकि 150 डिग्री (षडाष्टक) का संबंध संघर्ष के बाद सफलता का संकेत देता है, इसलिए इन राशियों के जातकों को इस अवधि में अहंकार (सूर्य) से बचकर अनुशासन और धैर्य (शनि) का पालन करना होगा। ऐसा करने पर यह योग आपके लिए अत्यधिक लाभप्रद सिद्ध होगा।