श्राद्धपक्ष 2026: पितरों को तर्पण न कर पाएं तो क्या होता है?

शास्त्रों, गरुड़ पुराण और मार्कंडेय पुराण की मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध या तर्पण न करने के परिणामों के बारे में बताया गया है। पितरों का भोजन रस और गंध है। आपको पितृ आपके यहां ही भोजन करने आएंगे नहीं तो कहां जाएंगे। यदि उन्हें मुक्ति नहीं मिली है तो वे आपसे ही मुक्ति की आशा रखते हैं। उन्हें यह भलिभांति पता होता है कि मेरे पुत्र या पोत्र द्वारा किए गई श्राद्ध कर्म से मेरी भूख प्यास मिटेगी और मुझे सद्गदति मिलेगी। इसके पीछे का एक पूरा विज्ञान है जिसे यहां मात्र एक आलेख में समझाना मुश्‍किल है।

1. आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रभाव

पितृ दोष की उत्पत्ति: तर्पण न मिलने से पूर्वज अतृप्त और असंतुष्ट रहकर लौट जाते हैं, जिससे परिवार पर 'पितृ दोष' लगता है।

पितृ ऋण से अमुक्ति: पितरों का ऋण एक ऐसा कर्ज है जिसे चुकाना अनिवार्य माना गया है। श्राद्ध न करने से व्यक्ति इस ऋण से मुक्त नहीं हो पाता।

परलोक में पितरों का कष्ट: परलोक में अन्न-जल का अभाव होता है। यदि वंशज तर्पण न करें, तो पूर्वज भूख-प्यास से पीड़ित होकर निराश व दुःखी मन से लौटते हैं।

2. पारिवारिक एवं वंश संबंधी प्रभाव

वंश वृद्धि में बाधा: मार्कंडेय पुराण के अनुसार, जिस कुल में श्राद्ध नहीं होता, वहाँ संतान प्राप्ति में रुकावट आती है या दीर्घायु, नीरोग और वीर संतान का जन्म नहीं होता।

गृह क्लेश व अशांति: परिवार में असमंजस, कलह, तनाव और अशांति का माहौल बना रहता है।

3. आर्थिक एवं व्यावसायिक रुकावटें

धन व समृद्धि की कमी: आर्थिक उन्नति रुक जाती है, धन संचय करना कठिन होता है और व्यापार में घाटा या नौकरी में तरक्की रुकने जैसी स्थितियां बनती हैं।

कार्यों में असफलता: व्यक्ति को अपने प्रयासों में बार-बार बाधाओं और असफलताओं का सामना करना पड़ता है।

4. शारीरिक एवं मानसिक प्रभाव

स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं: परिवार के सदस्यों को लगातार किसी न किसी शारीरिक बीमारी या अस्वस्थता का सामना करना पड़ता है।

मानसिक तनाव: घर के माहौल और बनते काम बिगड़ने के कारण मानसिक अशांति बनी रहती है।

असमर्थता या मजबूरी की स्थिति में सरल उपाय

यदि किसी कारणवश (जैसे विदेश प्रवास, बीमारी या आर्थिक तंगी) तर्पण संभव न हो, तो शास्त्रों में ये वैकल्पिक उपाय बताए गए हैं:

सूर्य देव को अर्घ्य: रोज सुबह दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके सूर्य देव और पितरों का ध्यान करते हुए तांबे के लोटे से जल दें।

तिल युक्त जल अर्पण: सादे पानी में काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर पितरों का स्मरण करते हुए जल गिराएं।

पंचबलि भोग: अपने भोजन में से कुछ हिस्सा गाय, कुत्ते और कौए के लिए निकालें।

दान-पुण्य: अपनी क्षमतानुसार जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या तिल का दान करें।

मानसिक क्षमा याचना: दक्षिण दिशा की ओर हाथ जोड़कर पितरों से अपनी असमर्थता के लिए सच्चे मन से क्षमा मांगें; शास्त्रों में सच्ची श्रद्धा व भाव को ही सर्वोपरि माना गया है।