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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Wednesday, 7 October 2026 (11:29 IST)

श्राद्ध 2026: पितरों को अतिप्रिय है मघा श्राद्ध, इस शुभ मुहूर्त में तर्पण करने से मिलेगा वंश वृद्धि का आशीर्वाद

Shraddh Paksha 2026
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Wed, 7 Oct 2026 (11:29 IST)
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पितृ पक्ष का पावन समय पूर्वजों के प्रति आदर और कृतज्ञता व्यक्त करने का स्वर्णिम अवसर होता है। इस पूरे पखवाड़े में 'मघा श्राद्ध' का स्थान अत्यंत अद्वितीय और फलदायी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार, मघा नक्षत्र के अधिपति स्वयं पितृदेव हैं। यही कारण है कि जब पितृ पक्ष के दौरान अपराह्न काल में मघा नक्षत्र का संयोग बनता है, तो इस समय किया गया तर्पण और श्राद्ध सीधे हमारे पूर्वजों तक पहुंचता है। वर्ष 2026 में यह पावन मघा श्राद्ध बुधवार, 07 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन द्वादशी तिथि का सुंदर योग भी बन रहा है।
 

तिथि एवं शुभ मुहूर्त (07 अक्टूबर 2026)

द्वादशी तिथि: 07 अक्टूबर को तड़के 00:34 बजे से आरंभ होकर रात 23:16 बजे तक रहेगी।
मघा नक्षत्र: 06 अक्टूबर की रात 22:17 बजे से शुरू होकर 07 अक्टूबर की रात 21:40 बजे तक व्याप्त रहेगा।
 

श्राद्ध एवं तर्पण के अति-शुभ मुहूर्त:

कुतुप मुहूर्त (सर्वश्रेष्ठ समय): दोपहर 11:45 बजे से 12:32 बजे तक (अवधि: 47 मिनट)
रोहिणी मुहूर्त: दोपहर 12:32 बजे से 01:19 बजे तक (अवधि: 47 मिनट)
अपराह्न काल: दोपहर 01:19 बजे से अपराह्न 03:40 बजे तक (अवधि: 2 घंटे 21 मिनट)
 

मघा श्राद्ध का धार्मिक महत्व

मत्स्य पुराण के अनुसार, आश्विन कृष्ण पक्ष के मघा नक्षत्र में किया जाने वाला श्राद्ध अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी फल देने वाला होता है।
पितरों का प्रिय नक्षत्र: चूंकि मघा नक्षत्र के देवता स्वयं पितर हैं, इसलिए इस नक्षत्र में तर्पण करने से हमारे पितृदेव अति प्रसन्न होकर अपना अक्षय आशीर्वाद प्रदान करते हैं।
प्रतिष्ठा और सुख-समृद्धि की प्राप्ति: इस दिन श्राद्ध कर्म करने से साधक को जीवन में पराक्रम, मान-सम्मान, धन-धान्य (लक्ष्मी) और संतान/वंश वृद्धि का सुख प्राप्त होता है।
मघा त्रयोदशी का महत्व: यदि मघा नक्षत्र और त्रयोदशी तिथि का अपराह्न काल में एक साथ मिलन हो, तो इसे मघा त्रयोदशी श्राद्ध कहा जाता है, जो पितृदोष शांति के लिए रामबाण माना गया है।
 

मघा श्राद्ध कैसे करें? (संपूर्ण पूजन एवं तर्पण विधि)

मघा श्राद्ध को पूर्ण श्रद्धा, सात्विकता और शुद्धता के साथ करना चाहिए। इसकी प्रामाणिक विधि इस प्रकार है:
प्रातःकाल स्नान व संकल्प: श्राद्धकर्ता सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और शुद्ध एवं स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद हाथ में कुशा, जल, जौ और काले तिल लेकर पितरों के ध्यान के साथ श्राद्ध कर्म का संकल्प लें।
कुतुप व अपराह्न काल में तर्पण: दोपहर के शुभ समय (कुतुप या अपराह्न काल) में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें। तांबे के पात्र में जल, कच्चा दूध, काले तिल, जौ और सफेद फूल मिलाकर अपने पितरों का नाम लेते हुए जलांजलि (तर्पण) दें।
पिंडदान क्रिया: चावल, गाय का दूध, घी, शहद और काले तिल को मिलाकर पिंड निर्मित करें। इन पिंडों को कुशा के ऊपर स्थापित कर पितरों को अर्पित करें और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करें।
पंचबलि कर्म (अनिवार्य अंग): श्राद्ध का भोजन तैयार होने पर सबसे पहले 5 स्थानों पर भोजन का अंश निकालें—गाय (गोबलि), कुत्ता (श्वानबलि), कौवा (काकबलि), देवता (देवादिबलि) और चींटियों (पिपीलिकादिबलि) के लिए।
ब्राह्मण भोज व दान-दक्षिणा: सात्विक भोजन (बिना लहसुन-प्याज) से योग्य ब्राह्मणों को आदरपूर्वक भोजन कराएं। भोजन के पश्चात उन्हें वस्त्र, अन्न और यथाशक्ति दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें।
क्षमा प्रार्थना: अंत में दक्षिण दिशा की ओर हाथ जोड़कर जाने-अनजाने में हुई भूल-चूक के लिए पितरों से क्षमा मांगें और परिवार की सुख-समृद्धि व वंश वृद्धि का आशीर्वाद माँगे।
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