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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Wednesday, 30 September 2026 (12:09 IST)

केतु का पितरों के नक्षत्र में गोचर, 6 राशियों की चमक सकती है किस्मत

ketu in magha nakshatra
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Wed, 30 Sep 2026 (12:14 IST)
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03 अक्टूबर 2026, शनिवार के दिन छाया ग्रह केतु का मघा नक्षत्र के प्रथम पद में प्रवेश होने जा रहा है। मघा नक्षत्र के स्वामी स्वयं केतु हैं, जबकि इसके अधिष्ठाता देवता 'पितृदेव' हैं। वर्तमान में केतु सिंह राशि में संचार कर रहे हैं। इस गोचर के चलते 6 राशियों को सबसे अधिक लाभ और शुभ परिणाम मिलने वाले हैं।
 

1. मिथुन राशि (तृतीय भाव: साहस, पराक्रम और गुप्त नीतियां)

मिथुन राशि के जातकों के लिए केतु का तृतीय भाव में गोचर बेहद प्रभावशाली और पराक्रम बढ़ाने वाला रहेगा।
कार्यक्षेत्र में सफलता: आपकी योजनाएं और गुप्त रणनीतियां इस समय सटीक निशाना साधेंगी। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या बिजनेस डील पर काम कर रहे हैं, तो प्रतिद्वंद्वियों को भनक लगे बिना आप सफलता हासिल कर लेंगे।
साहस और आत्मविश्वास: आप किसी भी चुनौती से घबराने के बजाय उसका डटकर मुकाबला करेंगे। जोखिम लेने की आपकी क्षमता बढ़ेगी, जो आपको करियर में आगे बढ़ाएगी।
यात्राएं और आध्यात्म: धार्मिक व आध्यात्मिक यात्राओं के मजबूत योग बनेंगे, जिससे मानसिक शांति के साथ-साथ नए और प्रभावशाली लोगों से संपर्क स्थापित होंगे।
 

2. मीन राशि (छठा भाव: शत्रु विजय, प्रतियोगिता और स्वास्थ्य)

ज्योतिष में छठे भाव में केतु का गोचर अत्यंत शुभ माना जाता है। यह समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं रहेगा।
प्रतिस्पर्धा और शत्रुओं पर विजय: यदि कार्यस्थल पर आपके खिलाफ कोई राजनीति हो रही थी या आपके प्रतिस्पर्धी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, तो वे पूरी तरह परास्त होंगे।
कानूनी मामलों में पक्ष: यदि कोई पुराना कोर्ट-कचहरी का मामला, विवाद या प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा था, तो फैसला आपके पक्ष में आने की प्रबल संभावनाएं हैं।
आरोग्य लाभ: यदि आप किसी पुरानी या रहस्यमयी बीमारी से परेशान थे, तो इस दौरान आपको सही इलाज मिलेगा और सेहत में तेजी से सुधार होगा। कर्जमुक्ति के भी नए मार्ग खुलेंगे।
 

3. कन्या राशि (द्वादश भाव: विदेश लाभ और आध्यात्मिक उन्नति)

द्वादश भाव मोक्ष, व्यय और विदेश का भाव है। केतु मोक्ष का कारक ग्रह है, इसलिए इस राशि के लिए इसके फल बहुत सकारात्मक रहेंगे।
विदेशी स्रोतों से लाभ: यदि आप मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट के बिजनेस से जुड़े हैं या विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो यह समय आपको बड़ी सफलता दिला सकता है।
आध्यात्मिक झुकाव: धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि और खर्चा दोनों बढ़ेगा। ध्यान और योग से आपको न केवल मानसिक शांति मिलेगी, बल्कि आपकी अंतर्दृष्टि (Intuition Power) भी मजबूत होगी।
 

4. तुला राशि (एकादश भाव: अचानक धन लाभ और इच्छापूर्ति)

एकादश भाव को लाभ और मनोकामनाओं की पूर्ति का भाव कहा जाता है। यहाँ केतु का गोचर अप्रत्याशित वित्तीय अवसर लाता है।
अचानक धन लाभ: आपको ऐसे स्रोतों से धन प्राप्त हो सकता है, जिनकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। अटका हुआ पैसा वापस मिलने या फ्रीलांसिंग/अतिरिक्त काम से आर्थिक लाभ के योग हैं।
नेटवर्किंग और लाभ: भले ही आय के साधनों में थोड़ा उतार-चढ़ाव रहे, लेकिन कुल मिलाकर यह गोचर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा और आपकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करेगा।
 

5. वृश्चिक राशि (दशम भाव: करियर और कर्मक्षेत्र में बड़ा बदलाव)

दशम भाव करियर और प्रतिष्ठा का स्थान है। यहाँ केतु आपको कड़ी मेहनत का सकारात्मक फल देने के लिए आ रहे हैं।
मेहनत का सही फल: भले ही शुरुआत में काम का बोझ थोड़ा अधिक लगे या परिणाम में थोड़ी देरी हो, लेकिन अंतिम परिणाम आपके करियर को एक नई ऊँचाई देंगे।
पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि: जो लोग नौकरी बदलने का सोच रहे हैं या प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यह गोचर सकारात्मक और स्थायी बदलाव लेकर आएगा। आपकी कार्यशैली से उच्च अधिकारी प्रभावित होंगे।
 

6. मकर राशि (अष्टम भाव: गूढ़ ज्ञान, रिसर्च और रहस्यमयी विद्याएं)

अष्टम भाव गूढ़ रहस्यों का भाव है। मकर राशि के जातकों के लिए यह गोचर विशेष क्षेत्रों में असाधारण सफलता देने वाला है।
रिसर्च और ज्योतिष में सफलता: यदि आप रिसर्च, डेटा साइंस, ज्योतिष, तंत्र-मंत्र, मनोविज्ञान या किसी भी गूढ़/रहस्यमयी विषय से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए स्वर्णिम साबित होगा। आपकी नई खोजें और विश्लेषण सटीक बैठेंगे।
अचानक वित्तीय या पैतृक लाभ: इस दौरान आपको पैतृक संपत्ति या शेयर/बीमा जैसे माध्यमों से अप्रत्याशित लाभ मिलने के संकेत भी बनते हैं।
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