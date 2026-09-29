केतु का मघा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों पर क्या होगा असर? जानें शुभ-अशुभ प्रभाव और उपाय

03 अक्टूबर 2026, शनिवार के दिन छाया ग्रह केतु का मघा नक्षत्र के प्रथम पद में प्रवेश होने जा रहा है। ज्योतिषशास्त्र में केतु का मघा नक्षत्र में गोचर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील घटना मानी जाती है। मघा नक्षत्र के स्वामी स्वयं केतु हैं, जबकि इसके अधिष्ठाता देवता 'पितृदेव' हैं। वर्तमान में केतु सिंह राशि में संचार कर रहे हैं।

चूंकि मघा नक्षत्र का संबंध सिंह राशि, सूर्य की ऊर्जा और पूर्वजों (पितरों) के आशीर्वाद से है, इसलिए केतु का अपने ही नक्षत्र में जाना व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक बदलाव, अचानक परिणाम, आत्म-मंथन और कर्मों के अनुसार फल देने वाला रहेगा। आइए जानते हैं कि केतु के इस नक्षत्र परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा:-

12 राशियों पर केतु गोचर का प्रभाव

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए केतु का यह गोचर पंचम भाव (संतान, बुद्धि और शिक्षा) को प्रभावित करेगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से थोड़ा भटक सकता है। शेयर बाजार या जुए-सट्टे से दूर रहें। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हालांकि, आध्यात्मिक रुझान बढ़ेगा और गूढ़ विद्याओं में रुचि जगेगी।

वृषभ राशि

चतुर्थ भाव (सुख, माता और संपत्ति) में केतु का प्रभाव पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव ला सकता है। माता जी के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है। भूमि या वाहन संबंधी मामलों में कागजी कार्यवाही ध्यान से करें। कार्यक्षेत्र में एकाग्रता बनाए रखें, घर में शांति का माहौल बनाए रखना हितकर रहेगा।

मिथुन राशि

तृतीय भाव (पराक्रम, छोटे भाई-बहन) में केतु का गोचर आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करेगा। आध्यात्मिक यात्राओं के योग बनेंगे। छोटे भाई-बहनों के साथ संवाद में स्पष्टता रखें। कार्यक्षेत्र में आपकी गुप्त रणनीतियां सफल होंगी और नई योजनाओं से लाभ मिल सकता है।

कर्क राशि

द्वितीय भाव (धन, वाणी और परिवार) में केतु के प्रभाव से वाणी में कड़वाहट या तीखापन आ सकता है, जिससे बचें। आर्थिक मामलों में समझदारी से फैसले लें और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। खान-पान पर ध्यान दें, अन्यथा पेट या मुख संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं।

सिंह राशि

केतु आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में मघा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। यह समय आपके आत्म-विश्लेषण का है। मन में वैराग्य या भ्रम की स्थिति बन सकती है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, विशेषकर सिरदर्द या मानसिक तनाव से बचें। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा निर्णय जल्दबाजी में न लें।

कन्या राशि

द्वादश भाव (व्यय, विदेश और मोक्ष) में केतु का यह गोचर विदेश यात्रा या विदेशी स्रोतों से लाभ के योग बनाएगा। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में खर्चा होगा। अस्पताल के चक्कर या अनावश्यक मानसिक चिंता से बचने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें।

तुला राशि

एकादश भाव (लाभ और इच्छाएं) में केतु का गोचर मिला-जुला फल देगा। अचानक धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन आय के स्रोतों में उतार-चढ़ाव रह सकता है। बड़े भाई-बहनों या मित्रों के साथ मतभेद से बचें। निवेश के मामलों में किसी अनुभवी की सलाह अवश्य लें।

वृश्चिक राशि

दशम भाव (कर्म और करियर) में केतु के आने से नौकरी व व्यवसाय में बदलाव की भावना जाग सकती है। कार्यस्थल पर सहकर्मियों या उच्च अधिकारियों के साथ संयम से काम लें। काम का बोझ बढ़ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत का फल देर से ही सही, सकारात्मक मिलेगा।

धनु राशि

नवम भाव (भाग्य और धर्म) में केतु का गोचर धर्म-कर्म और तीर्थ यात्राओं में रुचि बढ़ाएगा। पिता या गुरुजनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उनके साथ संबंधों में मधुरता बनाए रखें। भाग्य पर निर्भर रहने के बजाय कर्म पर भरोसा रखें, सफलता अवश्य मिलेगी।

मकर राशि

अष्टम भाव (आयु, संकट और गूढ़ ज्ञान) में केतु का प्रभाव आपको थोड़ा सतर्क रहने का संकेत देता है। वाहन सावधानी से चलाएं और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें। अनुसंधान (Research), ज्योतिष या रहस्यमयी विषयों से जुड़े लोगों के लिए यह समय बहुत शुभ रहेगा।

कुंभ राशि

सप्तम भाव (विवाह और साझेदारी) में केतु का गोचर दांपत्य जीवन में गलतफहमियां पैदा कर सकता है। जीवनसाथी के स्वास्थ्य और भावनाओं का सम्मान करें। व्यावसायिक साझेदारी में पारदर्शिता रखें और नया अनुबंध करते समय सतर्क रहें।

मीन राशि

छठे भाव (रोग, ऋण और शत्रु) में केतु का गोचर आपके लिए शुभ सिद्ध होगा। आप अपने प्रतिस्पर्धियों और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। पुरानी बीमारियों से राहत मिल सकती है। कोर्ट-कचहरी या विवादित मामलों में फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना है।

केतु गोचर के दौरान किए जाने वाले विशेष उपाय

पितरों का पूजन: मघा नक्षत्र के देवता पितृदेव हैं, इसलिए प्रतिदिन या प्रत्येक अमावस्या को पितरों के निमित्त जल अर्पित करें और तर्पण करें।

गणेश जी की उपासना: केतु के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें नियमित रूप से दूर्वा अर्पित करें।

कुत्ते की सेवा: काले या चितकबरे कुत्ते को रोटी या बिस्कुट खिलाना केतु दोष की शांति के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है।

दान कर्म: शनिवार या मंगलवार के दिन कंबल, तिल, कस्तूरी या काले कपड़ों का दान जरूरतमंदों को करें।