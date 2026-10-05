16 shradh paksha 2026: श्राद्ध पक्ष में त्रयोदशी के श्राद्ध का महत्व, जानिए कैसे और किसका करते हैं श्राद्ध

पितृ पक्ष में त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध अत्यंत संवेदनशील और विशेष फलदायी माना गया है। यह तिथि मुख्य रूप से उन पूर्वजों को समर्पित होती है, जिनकी मृत्यु त्रयोदशी तिथि को हुई हो या फिर जिनकी जीवन-यात्रा किसी दुर्घटना, अकाल मृत्यु, आत्महत्या या किसी अप्रत्याशित कारण से असमय समाप्त हो गई हो। मान्यता है कि इस पावन दिन विधि-विधान से किया गया तर्पण अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए पितरों की आत्मा को भटकने से रोकता है और उन्हें परम शांति प्रदान करता है। साल 2026 में त्रयोदशी का श्राद्ध 08 अक्टूबर, बृहस्पतिवार को रखा जाएगा।

शुभ मुहूर्त और समय (08 अक्टूबर 2026)

त्रयोदशी तिथि की शुरुआत: 07 अक्टूबर 2026 को रात 23:16 बजे से

त्रयोदशी तिथि का समापन: 08 अक्टूबर 2026 को रात 22:15 बजे तक

श्राद्ध कर्म के विशेष मुहूर्त:

कुतुप मुहूर्त (सर्वश्रेष्ठ समय): दोपहर 11:45 से 12:32 बजे तक

रोहिणी मुहूर्त: दोपहर 12:32 से 01:19 बजे तक

अपराह्न काल (मुख्य समय): दोपहर 01:19 से 03:39 बजे तक

पावन पूजन-विधि और कर्मकांड

स्थान चयन व शुद्धि: श्राद्ध के लिए घर के आंगन, पवित्र नदी तट या किसी मंदिर प्रांगण का चयन करें। कर्ता स्वयं स्नान करके स्वच्छ एवं पवित्र वस्त्र धारण करे।

कुतुप काल में तर्पण: दोपहर के मध्य भाग यानी 'कुतुप काल' में जल, दूध और काले तिल मिलाकर पितरों का ध्यान करते हुए श्रद्धापूर्वक तर्पण करें।

पिंडदान विधान: जौ के आटे, पके चावल और काले तिल के मिश्रण से पिंड तैयार करें और उन्हें पूर्वजों को अर्पित करें।

पंचबलि भोग: ब्राह्मण भोजन से पूर्व भोजन का कुछ अंश गाय, कुत्ते, कौवे, देवता और चींटियों के लिए अवश्य निकालें।

ब्राह्मण भोजन व दक्षिणा: इस दिन एक से अधिक योग्य ब्राह्मणों को आदरपूर्वक निमंत्रित कर सात्विक भोजन कराएं। इसके पश्चात उन्हें वस्त्र, अन्न और दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त करें।

विशेष सावधानियां और नियम

अकाल मृत्यु के लिए विशेष: त्रयोदशी का श्राद्ध विशेष रूप से अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए पूर्वजों के निमित्त ही किया जाता है। सामान्य मृत्यु वाले पितरों का श्राद्ध उनकी अपनी निज तिथि पर ही करें।

पूर्ण सात्विकता: श्राद्ध का भोजन पूरी तरह शुद्ध और सात्विक हो। भोजन में लहसुन, प्याज, या किसी भी तामसिक सामग्री का उपयोग न करें।

मन की पवित्रता: श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को पूरे दिन मन में क्रोध, तनाव या किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार नहीं लाने चाहिए।

पवित्रता का नियम: पूजा स्थल और भोजन पकाने वाले स्थान की शुद्धि का विशेष ध्यान रखें और पूरे दिन सात्विक आचरण बनाए रखें।

महत्व: त्रयोदशी तिथि का निष्ठापूर्वक किया गया यह तर्पण अकाल काल-कवलित हुए पितरों की आत्मा को सद्गति और मोक्ष प्रदान करता है, जिससे प्रसन्न होकर पितृ अपने वंशजों को सुख, समृद्धि और सुरक्षा का वरदान देते हैं।