  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. श्राद्ध पर्व
  4. pitru paksha dwadashi shradh 2026 date time vidhi
Last Modified: Monday, 5 October 2026 (12:36 IST)

16 shradh paksha 2026: श्राद्ध पक्ष में द्वादशी के श्राद्ध का महत्व, जानिए कैसे और किसका करते हैं श्राद्ध

pitru paksha dwadashi shradh 2026
Updated: Mon, 5 Oct 2026 (12:40 IST)
google-news
पितृ पक्ष में द्वादशी तिथि का श्राद्ध अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। शास्त्रों में इसे 'संन्यासी श्राद्ध' के नाम से भी जाना जाता है। यह तिथि विशेष रूप से उन पूर्वजों को समर्पित है जिनका देहावसान द्वादशी तिथि को हुआ हो या जिन्होंने अपने जीवनकाल में संन्यास ग्रहण कर लिया था। मान्यता है कि इस दिन पूरी श्रद्धा से किया गया तर्पण पितरों को मोक्ष के द्वार तक पहुँचाता है और परिवार पर उनका अमोघ आशीर्वाद बनाए रखता है। साल 2026 में द्वादशी का श्राद्ध 07 अक्टूबर, बुधवार को मनाया जाएगा।

शुभ मुहूर्त और समय (07 अक्टूबर 2026)

द्वादशी तिथि की शुरुआत: 07 अक्टूबर को तड़के 00:34 बजे से
द्वादशी तिथि का समापन: 07 अक्टूबर को देर रात 23:16 बजे तक
 

श्राद्ध कर्म के विशेष मुहूर्त:

कुतुप मुहूर्त: दोपहर 11:45 से 12:32 बजे तक
रोहिणी मुहूर्त: दोपहर 12:32 से 01:19 बजे तक
अपराह्न काल (मुख्य समय): दोपहर 01:19 से 03:40 बजे तक
 

महात्म्य और अलौकिक लाभ

संन्यासी पूर्वजों का इस दिन विधि-विधान से स्मरण करने पर उनकी आत्मा को परम शांति प्राप्त होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, द्वादशी श्राद्ध से प्रसन्न होकर पितृ अपने वंशजों को लंबी आयु, सुख-समृद्धि और आरोग्य का वरदान देते हैं। यह भी माना जाता है कि इस श्राद्ध से घर-परिवार में कभी अन्न-धन की कमी नहीं होती और सभी भावी संकट स्वतः टल जाते हैं।
 

सरल एवं सटीक पूजन-विधि

शौच व शुद्धि: प्रातःकाल स्नान के उपरांत स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल को गंगाजल छिड़क कर पवित्र कर लें।
तर्पण विधान: दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हाथ में जल, कुशा, जौ और काले तिल लेकर अपने पितरों का स्मरण करते हुए अंजलि से जल अर्पित करें।
पिंडदान: पके हुए चावल, जौ के आटे और तिल को मिलाकर पिंड बनाएं और उन्हें पितरों को समर्पित करें।
सात्विक भोग: घर में पूर्ण सात्विक भोजन तैयार करें, जिसमें खीर, पूरी और बिना प्याज-लहसुन की सब्जी विशेष रूप से शामिल हो।
पंचबलि व ब्राह्मण भोजन: निर्मित भोजन में से सबसे पहले पंचबलि (गौमाता, कौवे, कुत्ते आदि) के लिए अंश निकालें। तत्पश्चात किसी योग्य ब्राह्मण को आदरपूर्वक भोजन कराएं और उन्हें वस्त्र व दक्षिणा देकर विदा करें।
 

इन विशेष बातों का रखें ध्यान

  • श्राद्ध वाले दिन घर में प्याज, लहसुन, मांस-मदिरा जैसे किसी भी तामसिक पदार्थ का प्रवेश और सेवन पूरी तरह वर्जित है।
  • श्राद्ध करने वाले कर्ता को पूरे दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए।
  • इस पावन दिन शरीर के बाल, दाढ़ी या नाखून काटने की गलती न करें।
  • ब्राह्मण भोजन के बाद अपनी सामर्थ्य अनुसार गरीबों व जरूरतमंदों को दान-पुण्य अवश्य करें।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
शनि का उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत; धन-करियर में मिलेगा बड़ा लाभ

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

Rakhi 2026: कब है रक्षा बंधन का त्योहार, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त?

Rakhi 2026: कब है रक्षा बंधन का त्योहार, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त?Raksha Bandhan 2026: हिन्दू पंचांग के अनुसार, रक्षा बंधन का पर्व प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में इसे मिठास और खुशियों का उत्सव माना गया है। यह भाई-बहन के प्रेम का पावन पर्व है। यहां जानें रक्षा बंधन 2026 कब है? जानें रक्षा बंधन 2026 की तारीख...

चातुर्मास में सुख-समृद्धि लाने के लिए इन 4 महीनों में राशि के अनुसार ये खास उपाय

चातुर्मास में सुख-समृद्धि लाने के लिए इन 4 महीनों में राशि के अनुसार ये खास उपायChaturmas Astrology Remedies: हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास यह चार महीनों का पवित्र काल भगवान विष्णु के योगनिद्रा में जाने से प्रारंभ होकर देवउठनी एकादशी पर समाप्त होता है। यदि आप अपनी राशि के अनुसार चातुर्मास में कुछ विशेष उपाय करते हैं, तो जीवन में आ रही और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है। यहां जानें 12 राशियों के लिए चातुर्मास के अचूक उपाय...

16 shradh paksha 2026: श्राद्ध पक्ष में चतुर्दशी के श्राद्ध का महत्व, जानिए कैसे और किसका करते हैं श्राद्ध

16 shradh paksha 2026: श्राद्ध पक्ष में चतुर्दशी के श्राद्ध का महत्व, जानिए कैसे और किसका करते हैं श्राद्धपितृ पक्ष की चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध (जिसे 'घात चतुर्दशी' या 'शस्त्र हत श्राद्ध' भी कहा जाता है) अत्यंत विशेष और संवेदनशील माना गया है। शास्त्रों के अनुसार, यह तिथि केवल उन्हीं पूर्वजों के निमित्त समर्पित होती है जिनकी मृत्यु किसी अस्त्र-शस्त्र, दुर्घटना, ज़हर, अग्नि, आत्महत्या या किसी अन्य प्रकार की हिंसा व अकाल घटना के कारण हुई हो। सामान्य या स्वाभाविक रूप से देह त्यागने वाले पितरों का श्राद्ध इस दिन वर्जित होता है। वर्ष 2026 में चतुर्दशी का श्राद्ध 09 अक्टूबर, शुक्रवार को रखा जाएगा।

16 shradh paksha 2026: श्राद्ध पक्ष में त्रयोदशी के श्राद्ध का महत्व, जानिए कैसे और किसका करते हैं श्राद्ध

16 shradh paksha 2026: श्राद्ध पक्ष में त्रयोदशी के श्राद्ध का महत्व, जानिए कैसे और किसका करते हैं श्राद्धपितृ पक्ष में त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध अत्यंत संवेदनशील और विशेष फलदायी माना गया है। यह तिथि मुख्य रूप से उन पूर्वजों को समर्पित होती है, जिनकी मृत्यु त्रयोदशी तिथि को हुई हो या फिर जिनकी जीवन-यात्रा किसी दुर्घटना, अकाल मृत्यु, आत्महत्या या किसी अप्रत्याशित कारण से असमय समाप्त हो गई हो। मान्यता है कि इस पावन दिन विधि-विधान से किया गया तर्पण अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए पितरों की आत्मा को भटकने से रोकता है और उन्हें परम शांति प्रदान करता है। साल 2026 में त्रयोदशी का श्राद्ध 08 अक्टूबर, बृहस्पतिवार को रखा जाएगा।

16 shradh paksha 2026: श्राद्ध पक्ष में द्वादशी के श्राद्ध का महत्व, जानिए कैसे और किसका करते हैं श्राद्ध

16 shradh paksha 2026: श्राद्ध पक्ष में द्वादशी के श्राद्ध का महत्व, जानिए कैसे और किसका करते हैं श्राद्धपितृ पक्ष में द्वादशी तिथि का श्राद्ध अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। शास्त्रों में इसे 'संन्यासी श्राद्ध' के नाम से भी जाना जाता है। यह तिथि विशेष रूप से उन पूर्वजों को समर्पित है जिनका देहावसान द्वादशी तिथि को हुआ हो या जिन्होंने अपने जीवनकाल में संन्यास ग्रहण कर लिया था। मान्यता है कि इस दिन पूरी श्रद्धा से किया गया तर्पण पितरों को मोक्ष के द्वार तक पहुँचाता है और परिवार पर उनका अमोघ आशीर्वाद बनाए रखता है। साल 2026 में द्वादशी का श्राद्ध 07 अक्टूबर, बुधवार को मनाया जाएगा।

शनि का उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत; धन-करियर में मिलेगा बड़ा लाभ

शनि का उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत; धन-करियर में मिलेगा बड़ा लाभ09 अक्टूबर 2026, शुक्रवार को शाम 07:28 बजे शनि ग्रह का अपने ही स्वामित्‍व वाले उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ पद में प्रवेश होने जा रहा है। स्व-नक्षत्र में शनि का गोचर अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। इस महत्वपूर्ण नक्षत्र परिवर्तन से निम्नलिखित राशियों के लिए प्रगति, धन-लाभ और सफलता के बेहतरीन योग बन रहे हैं:

शुक्र की वक्री चाल से इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, धन और करियर में होंगे सकारात्मक बदलाव

शुक्र की वक्री चाल से इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, धन और करियर में होंगे सकारात्मक बदलाव03 अक्टूबर 2026 को शुक्र देव अपनी स्वराशि तुला में वक्री हो चुके हैं। ज्योतिष में शुक्र का वक्री होना जीवन शैली, व्यक्तिगत संबंधों, रचनात्मकता और वित्तीय प्राथमिकताओं के पुनर्मूल्यांकन का एक विशेष अवसर माना जाता है। यद्यपि यह समय सभी राशियों को आत्म-निरीक्षण का संदेश देता है, लेकिन निम्नलिखित राशियों के लिए यह अवधि अपनी कमियों को दूर कर लाभ और सकारात्मकता अर्जित करने का एक बेहतरीन मौका साबित हो सकती है: