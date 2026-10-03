  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. श्राद्ध पर्व
  4. Shradh Paksha kheer puri bhajiye
Written By कृष्णा गुरुजी कृष्णा गुरुजी
Last Updated : Saturday, 3 October 2026 (15:35 IST)

क्या श्राद्ध के भोजन में खीर-पूड़ी अनिवार्य है?

shraddh paksha 2026
Written By: कृष्णा गुरुजी
Updated: Sat, 3 Oct 2026 (15:35 IST)
google-news
पितृपक्ष में खीर-पूड़ी बनाना बहुत से घरों का प्रचलन है। मैं उस परंपरा का सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा प्रश्न है: जिसे हम भोजन कराने जा रहे हैं, क्या उसके लिए खीर-पूड़ी खाना उचित भी है?
 
मेरे 'कलियुग पुराण' का उद्देश्य यही है कि पुराने समय में जो प्रासंगिक था, उसे आज की परिस्थिति में पुनः परखें। पहले घरों में आसानी से दूध उपलब्ध होता था और दूध तथा चावल से खीर बनाई जाती थी। परिवार अपने पितरों की पसंद का भोजन भी तैयार करता था। किंतु आज भोजन ग्रहण करने वाले व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य और खान-पान संबंधी परहेज़ पर भी ध्यान देना आवश्यक है।
 

शास्त्रों में खीर का उल्लेख है, पर क्या हर बार खीर-पूड़ी ही बनानी है?

स्कंद पुराण के नागर खंड (अध्याय 219) में एक विशेष तिथि और नक्षत्र के प्रसंग में दूध से बनी खीर का उल्लेख मिलता है। दूसरी ओर, मनुस्मृति (3.82) में अन्न के साथ जल, दूध, कंद और फल का भी उल्लेख है। मुझे इन संदर्भों में ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं मिला कि हर श्राद्ध में खीर और पूड़ी दोनों बनाना अनिवार्य ही है।
 
तो फिर भोजन कराने से पहले एक सीधी बात क्यों न पूछें कि "आप क्या खाते हैं?" या "आपको किस चीज़ से परहेज़ है?"
यदि डॉक्टर ने मीठा खाने से मना किया हो, तो खीर खाने का आग्रह क्यों?
 
आज बहुत से लोग शक्कर कम खाते हैं। किसी को डॉक्टर ने मीठे से परहेज़ बताया है, तो किसी को सुपाच्य और हल्का भोजन करने की सलाह दी गई है। यहाँ तक कि किसी व्यक्ति के लिए गेहूँ से बना भोजन भी उपयुक्त नहीं हो सकता है। ऐसे में खीर-पूड़ी बनाकर यह कहना कि "श्राद्ध है, इसलिए यही खाइए", मुझे उचित नहीं लगता।
 
चिकित्सकीय सलाह व्यक्ति की शारीरिक स्थिति के अनुसार बदलती है। मेरा आग्रह गेहूँ या खीर को सबके लिए अनुचित बताने का नहीं है, बल्कि मेरा आग्रह उस व्यक्ति की आवश्यकता को समझने का है, जिसे हम श्रद्धा से भोजन करा रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी मार्गदर्शन में भी शक्कर सीमित रखने की सलाह दी जाती है।
 
यदि वृद्धाश्रम में भोजन कराना है, तो वहाँ के लोगों को जो भोजन अच्छा लगता है और जिसे वे आसानी से पचा सकते हैं, वही बनवाइए। यदि उन्हें खीर पसंद है और वे खा सकते हैं, तो खीर बनाइए। यदि उन्हें हल्का भोजन चाहिए, तो हल्का भोजन दीजिए। श्रद्धा का वास्तविक अर्थ सामने वाले की आवश्यकता को सुनना और समझना भी है।
 

भोजन का अंश अनेक जीवों तक क्यों पहुँचता है?

हमारे यहाँ श्राद्ध के भोजन का अंश ब्राह्मण या अभ्यागत (अतिथि), गाय, कौवे, कुत्ते और चींटियों जैसे सूक्ष्म जीवों के लिए निकालने का प्रचलन है। मैं इसके पीछे एक अत्यंत सुंदर भाव देखता हूँ—पक्षियों को भी भोजन मिले, धरती पर रहने वाले छोटे जीवों का भी ध्यान रखा जाए, गाय और श्वान भूखे न रहें, और हमारे घर आए भिक्षुक या ज़रूरतमंद व्यक्ति को भी अन्न प्राप्त हो। पितरों की स्मृति में बना भोजन इस प्रकार अनेक जीवों तक पहुँचता है।
 
ग्रंथों में पक्षियों, कुत्तों और छोटे जीवों के लिए अन्न रखने का उल्लेख मिलता है। इसे पंचतत्त्वों से निर्मित शरीर और समस्त जीव-जगत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने से जोड़कर देखना ही मेरे 'कलियुग पुराण' की व्याख्या है।
 

ब्राह्मण को भोजन कराएँ, तो भाव भी देखें

प्राचीन काल में भिक्षा पर निर्भर रहने वाले ब्राह्मण को भोजन कराना एक सम्मानित परंपरा थी। आज भी यदि कोई ब्राह्मण आपके भाव का आदर करके आपके घर आता है, तो उसे श्रद्धापूर्वक भोजन कराइए।
 
लेकिन मैं यजमान से पूछता हूँ: क्या हम कभी यह देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपके पितरों के प्रति निष्ठा और भाव लेकर आया है या केवल दक्षिणा के लिए? यदि कोई व्यक्ति एक ही दिन में कई घरों में भोजन करने जा रहा है, तो आप उसके सामने अपनी भावना रख सकते हैं। श्राद्ध में भाव को दक्षिणा और दिखावे से ऊपर रखा जाना चाहिए।
 
जिस निर्धन व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता है, उसे भी खिलाइए; और जिसे इस समय भोजन से अधिक औषधियों की ज़रूरत है, उसकी दवाइयों में सहायता कीजिए।
 

पितरों की याद में आज क्या दे सकते हैं?

आपके माता-पिता या दादा-दादी की पुण्यतिथि आने पर उनकी स्मृति में किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराएँ। यदि उनका निधन किसी गंभीर बीमारी के कारण हुआ था, तो उस बीमारी से जूझ रहे निर्धन लोगों तक इलाज या दवाइयों की सहायता पहुँचाने का संकल्प लें। अपनी क्षमतानुसार चिकित्सालयों में सहयोग करें।
 
मैं यही बात आज की युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूँ। यदि श्राद्ध की परंपरा को आगे ले जाना है, तो उसे व्यावहारिक, जीवन में अपनाने योग्य और दूसरों के काम आने योग्य बनाइए।
 

क्या पितर नाराज़ हो जाएँगे?

पितृपक्ष को किसी अज्ञात भय का पक्ष मत बनाइए। जब मैं अपने माता-पिता का स्मरण करता हूँ, तो मुझे उनका अगाध स्नेह याद आता है। उन्होंने जीवन भर यही चाहा कि हम सदा प्रसन्न रहें। इसलिए मेरे लिए उनकी स्मृति में किया गया सेवा कार्य किसी भय से किया गया दिखावा नहीं होना चाहिए।
 
यदि आप खीर-पूड़ी बनाना चाहते हैं, तो अवश्य बनाइए, लेकिन इसे श्राद्ध की कोई अनिवार्य शर्त मत मानिए। जिसे भोजन करा रहे हैं, उसकी पसंद और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पितरों की याद में भोजन का अंश अन्य जीवों तक पहुँचाएँ, और जहाँ भोजन से भी बड़ी आवश्यकता हो, वहाँ दवाइयों और इलाज का सहारा दें।
 
मेरे दृष्टिकोण से 'कलियुग पुराण' के अनुसार पितृपक्ष का यही सच्चा भाव है: पितरों के प्रति गहरी श्रद्धा रखें और उसी श्रद्धा के माध्यम से आज किसी जीवित व्यक्ति का दुख-कष्ट कम करें।
लेखक के बारे में
कृष्णा गुरुजी
Founder of divine astro heeling.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
शारदीय नवरात्रि 2026: अष्टमी तिथि के शुभ मुहूर्त और महागौरी की पूजा विधि

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

Rakhi 2026: कब है रक्षा बंधन का त्योहार, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त?

Rakhi 2026: कब है रक्षा बंधन का त्योहार, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त?Raksha Bandhan 2026: हिन्दू पंचांग के अनुसार, रक्षा बंधन का पर्व प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में इसे मिठास और खुशियों का उत्सव माना गया है। यह भाई-बहन के प्रेम का पावन पर्व है। यहां जानें रक्षा बंधन 2026 कब है? जानें रक्षा बंधन 2026 की तारीख...

चातुर्मास में सुख-समृद्धि लाने के लिए इन 4 महीनों में राशि के अनुसार ये खास उपाय

चातुर्मास में सुख-समृद्धि लाने के लिए इन 4 महीनों में राशि के अनुसार ये खास उपायChaturmas Astrology Remedies: हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास यह चार महीनों का पवित्र काल भगवान विष्णु के योगनिद्रा में जाने से प्रारंभ होकर देवउठनी एकादशी पर समाप्त होता है। यदि आप अपनी राशि के अनुसार चातुर्मास में कुछ विशेष उपाय करते हैं, तो जीवन में आ रही और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है। यहां जानें 12 राशियों के लिए चातुर्मास के अचूक उपाय...

Weekly Horoscope: 05 अक्‍टूबर से 11 अक्‍टूबर 2026 का राशिफल, हर राशि के लिए क्या लेकर आ रहा नया सप्ताह?

Weekly Horoscope: 05 अक्‍टूबर से 11 अक्‍टूबर 2026 का राशिफल, हर राशि के लिए क्या लेकर आ रहा नया सप्ताह?12 Zodiac Weekly Horoscope: इस सप्ताह यानी 05 अक्‍टूबर से 11 अक्‍टूबर के बीच ग्रहों के गोचर और चंद्रमा की बदलती स्थिति का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग रूप में दिखाई दे सकता है। किसी के लिए यह सप्ताह करियर में नई उपलब्धियां लेकर आएगा, तो किसी के लिए आर्थिक मामलों में सतर्क रहने का संकेत देगा। प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश से जुड़े मामलों में भी ग्रहों की चाल अहम भूमिका निभा सकती है।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 04 अक्‍टूबर 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 04 अक्‍टूबर 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय04 October 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 04 अक्‍टूबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

कब मनाई जाती है गुरु नानक देव की पुण्यतिथि? जानें उनके प्रेरणादायी प्रसंग और अनमोल विचार

कब मनाई जाती है गुरु नानक देव की पुण्यतिथि? जानें उनके प्रेरणादायी प्रसंग और अनमोल विचारGuru Nanak Dev Ji Punyatithi 2026: प्रति वर्ष अनुसार सिख धर्म के संस्थापक तथा सिखों के पहले गुरु, गुरु नानक देव जी की पुण्यतिथि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 22 सितंबर को थी, लेकिन साल 2026 में तिथिनुसार उनकी पुण्यतिथि आश्विन कृष्ण दशमी तिथि के दिन भी मनाई जा रही है, जो कि 5 अक्‍टूबर, सोमवार को आ रही है। गुरु नानक देव जी धर्मगुरु, ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि, राष्ट्रप्रेम, एकता और शांति के प्रेरक, महान महापुरुष तथा सिख पंथ के प्रथम गुरु एवं संस्थापक थे। आइए, जानते हैं गुरु नानक देव जी के प्रेरणादायी प्रसंग और अनमोल विचार के बारे में विस्‍तार से...

16 shradh paksha 2026: श्राद्ध पक्ष में एकादशी के श्राद्ध का महत्व, जानिए कैसे और किसका करते हैं श्राद्ध

16 shradh paksha 2026: श्राद्ध पक्ष में एकादशी के श्राद्ध का महत्व, जानिए कैसे और किसका करते हैं श्राद्धइस वर्ष 24 सितंबर से शुरू हुआ पितृ पक्ष 10 अक्टूबर 2026 को सर्वपितृ अमावस्या के साथ संपन्न होगा। इस पूरे पखवाड़े में एकादशी श्राद्ध (ग्यारस श्राद्ध) का अत्यंत विशेष और महिमामयी स्थान है। वर्ष 2026 में एकादशी श्राद्ध सोमवार, 06 अक्टूबर को मनाया जाएगा और इसी दिन पावन इंदिरा एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा।

कब है इंदिरा एकादशी? जानें इसका महत्व, पूजन विधि और पौराणिक कथा

कब है इंदिरा एकादशी? जानें इसका महत्व, पूजन विधि और पौराणिक कथाIndira Ekadashi 2026 : इंदिरा एकादशी सनातन धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं कल्याणकारी एकादशी मानी जाती है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली यह एकादशी सीधे तौर पर पितृ पक्ष (श्राद्ध पक्ष) से जुड़ी होती है। इस एकादशी का खास महत्व है क्योंकि इस दिन पितरों को अधोगति से मुक्ति के लिए जो श्राद्ध कर्म किया जाता है वह तुरंत ही फलदायी होता है। इस बार इंदिरा एकादशी 6 अक्‍टूबर, मंगलवार 2026 को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी के महत्‍व, पूजन विधि, व्रत और पौराणिक कथा के बारे में विस्‍तार से...