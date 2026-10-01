श्राद्ध पक्ष 2026: अकाल मृत्यु को प्राप्त पितरों की मुक्ति के लिए इस दिन करें श्राद्ध

पितृ पक्ष में चतुर्दशी तिथि का विधान अत्यंत विशिष्ट और महत्वपूर्ण माना गया है। यह तिथि विशेष रूप से उन दिवंगत आत्माओं के तर्पण और शांति के लिए निर्धारित है, जिनकी मृत्यु प्राकृतिक न होकर किसी आकस्मिक या अकाल घटना (जैसे दुर्घटना, गंभीर बीमारी, हत्या या आत्महत्या) के कारण हुई हो। शास्त्रों के अनुसार, स्वाभाविक रूप से देह त्यागने वाले पूर्वजों का श्राद्ध इस दिन नहीं किया जाता। जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो, उनकी आत्मा की तृप्ति और सद्गति के लिए गयाजी में तर्पण के पश्चात बद्रीनाथ स्थित ब्रह्मकपाल जाना परम कल्याणकारी माना गया है।

अकाल मृत्यु श्राद्ध की संपूर्ण पूजा विधि

प्रातःकाल की तैयारी: सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और संपूर्ण घर की भली-भांति सफाई करें। तत्पश्चात पवित्र गंगाजल का छिड़काव करके पूरे घर को शुद्ध एवं पवित्र बनाएं।

श्रद्धापूर्वक संकल्प: अपने अकाल कालकवलित हुए पितरों का स्मरण करते हुए मन ही मन श्राद्ध कर्म संपन्न करने का दृढ संकल्प लें।

तर्पण एवं पिंडदान: दोपहर के समय यानी 'कुतुप काल' में तिल, जौ, जल और श्वेत पुष्पों के मिश्रण से पितरों को जल अर्पित करें (तर्पण दें)। इसके बाद जौ, चावल तथा काले तिल से निर्मित पिंड बनाकर पितरों को समर्पित करें।

पंचबलि का समर्पण: श्राद्ध में मुख्य भोजन तैयार होने के बाद देव, गाय, श्वान (कुत्ता), काक (कौवा) और पिपीलिका (चींटी) के लिए भोजन का अंश निकालें। इसे 'पंचबलि' कहा जाता है।

ब्राह्मण भोज एवं सात्विकता: इस पावन दिन ब्राह्मणों को सात्विक भोजन कराना अनिवार्य माना गया है। खीर, पूरी, सब्जी और दाल बनाते समय मन में शांति, सात्विकता और मौन धारण रखें।

दान-दक्षिणा व प्रसाद ग्रहण: भोजनोपरांत ब्राह्मणों को सामर्थ्य अनुसार वस्त्र, अन्न एवं दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद ही परिवार के सभी सदस्य स्वयं भोजन ग्रहण करें।

चतुर्दशी श्राद्ध के दौरान ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें

स्वाभाविक मृत्यु वालों का निषेध: चतुर्दशी तिथि पर सामान्य या स्वाभाविक रूप से मृत पितरों का श्राद्ध करने की भूल न करें। उनके लिए उनकी निर्धारित मृत्यु तिथि या सर्वपितृ अमावस्या का दिन ही उपयुक्त होता है।

पवित्र सामग्री का चयन: श्राद्ध और तर्पण के लिए केवल शास्त्रों में बताई गई शुद्ध एवं पारंपरिक सामग्रियों का ही प्रयोग करें।

श्रद्धा और शुद्ध मन: श्राद्ध कर्म किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण भक्ति, सत्य और श्रद्धा भाव से करें, तभी पितरों का अक्षय आशीर्वाद प्राप्त होता है।

सकारात्मक वातावरण: श्राद्ध के दिन घर में किसी भी प्रकार का कलह, नकारात्मक विचार या अशुभ आचरण न आने दें। पूरे वातावरण को पवित्र और गरिमामय बनाए रखें।