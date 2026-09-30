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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Wednesday, 30 September 2026 (17:15 IST)

श्राद्ध कर्म क्या महिलाएं भी कर सकती हैं? जानिए शास्त्रों में क्या कहा गया है?

Shraddha Paksha 2026: Women can perform Shraddha
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Wed, 30 Sep 2026 (17:15 IST)
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हां, महिलाएं श्राद्ध कर्म, तर्पण और पिंडदान कर सकती हैं। सनातन धर्मशास्त्रों में परिस्थितियों के अनुसार महिलाओं को श्राद्ध कर्म करने का स्पष्ट अधिकार दिया गया है। धर्मसिन्धु समेत मनुस्मृति और गरूड़ पुराण आदि ग्रंथ भी महिलाओं को पिंडदान आदि करने का अधिकार प्रदान करते हैं। शंकराचार्यों ने भी इस प्रकार की व्यवस्थाओं को तर्कसंगत इसलिए बताया है ताकि श्रा़द्ध करने की परंपरा जीवित रहे और लोग अपने पितरों को नहीं भूलें। अंतिम संस्कार में भी महिला अपने परिवार में मुखाग्नि दे सकती है।
 

शास्त्रों में क्या विधान है?

गरुड़ पुराण का प्रमाण:
गरुड़ पुराण (द्वितीय खंड) में यह स्पष्ट उल्लेख है कि पुत्र के अभाव में परिवार की महिलाएं श्राद्ध कर सकती हैं:
"पुत्राभावे वधूः कुर्यात् भार्याभावे च सोदरः।"
अर्थात: यदि पुत्र न हो, तो बहू (पुत्रवधू), पत्नी या पुत्री श्राद्ध कर्म संपन्न कर सकती है।
 

वाल्मीकि रामायण का प्रसिद्ध उदाहरण:

रामायण में माता सीता द्वारा राजा दशरथ के पिंडदान का स्पष्ट उल्लेख है। जब भगवान श्रीराम और लक्ष्मण सामग्री लेने गए थे और समय बीता जा रहा था, तब माता सीता ने फल्गु नदी, केतकी पुष्प, वटवृक्ष और गाय को साक्षी मानकर बालू (रेत) का पिंड बनाकर राजा दशरथ का पिंडदान किया था।
 
किंवदंतियों के अनुसार गया की फल्गू नदी से नाराज सीताजी ने शाप दे दिया था और इसलिए उसमें पानी नहीं के बराबर रहता है। यही कारण है कि फल्गू नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से पिंडदान दिया जाता है। श्राद्ध से प्रसन्न पितरों के आशीर्वाद से सभी प्रकार के सांसारिक भोग और सुखों की प्राप्ति होती है। 
 

मनुस्मृति और मार्कंडेय पुराण:

शास्त्रों के अनुसार, यदि किसी कुल में केवल बेटियां ही हैं और कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, तो सबसे बड़ी बेटी या विवाहित/अविवाहित कन्या अपने माता-पिता या पितरों का श्राद्ध करने की पूर्ण अधिकारी है।
 

किस स्थिति में महिलाएं श्राद्ध कर सकती हैं?

पुत्र या पुरुष उत्तराधिकारी न होने पर: यदि घर में कोई पुत्र, पौत्र (पोता) या सगा पुरुष संबंधी न हो।
अकेली या एकल महिला होने पर: यदि महिला अकेली है या उसके घर में कोई पुरुष सदस्य असमर्थ/उपलब्ध नहीं है।
पति के न रहने पर: पत्नी अपने दिवंगत पति का श्राद्ध व तर्पण कर सकती है।
 

महिलाओं द्वारा श्राद्ध करने के कुछ विशेष नियम

शास्त्रों के अनुसार, जब महिलाएं श्राद्ध या पिंडदान करती हैं तो उन्हें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए:
वस्त्र नियम: श्राद्ध करते समय महिलाएं केवल सादे सफेद या पीले वस्त्र धारण करें।
कुश और तिल का प्रयोग: कुछ परंपराओं और मान्यताओं में महिलाओं के लिए हाथ में सीधे 'कुश' बांधकर जल-तर्पण करने के बजाय पंडित/ब्राह्मण के माध्यम से या सादे जल/पिंड रूप में अर्पित करने का विधान है।
शुद्धता का ध्यान: मासिक धर्म (पीरियड्स) के दौरान श्राद्ध या धार्मिक कर्मकांड नहीं करना चाहिए।
शास्त्रों का मूल भाव "श्रद्धा" है। यदि मन में अपने पूर्वजों के प्रति सच्चा आदर और कृतज्ञता है, तो पुरुष हो या महिला, पितर सभी का भाव स्वीकार करते हैं।
 
गरूड़ पुराण में बताया गया है कि पति, पिता या कुल में कोई पुरुष सदस्य नहीं होने या उसके होने पर भी यदि वह श्राद्ध-कर्म कर पाने की स्थिति में नहीं हो तो महिला को श्राद्ध करने का अधिकार है। यदि घर में कोई वृद्ध महिला है तो युवा महिला से पहले श्राद्ध-कर्म करने का अधिकार उसका होगा। शास्त्रों के अनुसार पितरों के परिवार में ज्येष्ठ या कनिष्ठ पुत्र अथवा पुत्र ही न हो तो नाती, भतीजा, भानजा या शिष्य तिलांजलि और पिंडदान करने के पात्र होते हैं।
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