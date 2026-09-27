लवली यूनिवर्सिटी में रेप की अफवाह के बाद छात्रों का हंगामा, हाईवे किया जाम, कैंपस में तोड़फोड़ और आगजनी

पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में रविवार तड़के एक छात्रा के साथ कथित रेप की अपुष्ट खबर को लेकर छात्रों का गुस्सा भड़क गया। करीब रात 2 बजे शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में जमकर तोड़फोड़ की और जालंधर-फगवाड़ा नेशनल हाईवे को भी जाम कर दिया।

बताया गया कि प्रदर्शन की शुरुआत गर्ल्स हॉस्टल के पास हुई। इसके बाद बड़ी संख्या में छात्र उग्र हो गए और कैंपस में संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। छात्रों ने खिड़कियों के शीशे तोड़े, ईंट-पत्थर और गमले फेंके तथा परिसर की कुछ इमारतों में आग लगाने की भी कोशिश की। स्थिति बिगड़ने पर विश्वविद्यालय की निजी सुरक्षा व्यवस्था भी छात्रों को नियंत्रित करने में असहाय नजर आई।

प्रदर्शनकारी छात्र विश्वविद्यालय के मुख्य गेट तक पहुंच गए। उन्होंने कैंपस के साइन बोर्ड और अन्य संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद करीब सुबह 4 बजे छात्रों ने नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके चलते फगवाड़ा और जालंधर के बीच नेशनल हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ और सड़क को जाम कर दिया गया।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ रेप का दावा

छात्रों के बीच एक छात्रा के साथ कथित रेप की खबर सोशल मीडिया और मैसेज के जरिए तेजी से फैल गई। हालांकि पुलिस के मुताबिक, इस घटना की पुष्टि करने वाला कोई ठोस सबूत अभी तक सामने नहीं आया है। पुलिस को इस मामले में कोई शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई है।

छात्रों ने सोशल मीडिया पर कैंपस में हुए हंगामे के वीडियो पोस्ट किए और LPU प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई।

मौके पर पहुंची पुलिस, स्थिति नियंत्रित करने की कोशिश

स्थिति को देखते हुए कपूरथला पुलिस ने विश्वविद्यालय परिसर और हाईवे के आसपास भारी सुरक्षा बल तैनात किया। पुलिस का उद्देश्य कैंपस में आगे की आगजनी और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं को रोकना है।

खबरों के अनुसार एक छात्रा के साथ रेप की अपुष्ट घटना को लेकर वायरल हुए संदेश के बाद छात्रों में विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आक्रोश पैदा हुआ।

पुलिस के अनुसार अभी तक ऐसी कोई पुष्टि करने वाली जानकारी नहीं मिली है, जिससे कथित घटना की पुष्टि हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस के पास इस संबंध में कोई शिकायत नहीं आई है।

उन्होंने बताया कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने विश्वविद्यालय की संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया और फिलहाल छात्रों ने नेशनल हाईवे को घेर रखा है। पुलिस छात्रों से बातचीत कर उन्हें शांत कराने का प्रयास कर रही है।

पुलिस के अनुसार, स्थिति अब धीरे-धीरे नियंत्रण में आ रही है और उम्मीद है कि जल्द हालात सामान्य हो जाएंगे।