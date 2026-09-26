बिहार के किशनगंज में युवती से बदसलूकी का वीडियो वायरल, पुलिस ने SIT गठित कर एक आरोपी को दबोचा

बिहार के किशनगंज में युवती से बदसलूकी का वीडियो वायरल, पुलिस ने SIT गठित कर एक आरोपी को दबोचा

क्या है पूरा मामला?

एक आरोपी गिरफ्तार

स्थानीय स्तर पर दबाने की हुई थी कोशिश

पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात भी सामने आई है कि यह घटना कई महीने पुरानी है। उस वक्त इस मामले को लेकर थाने में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी, बल्कि स्थानीय स्तर पर पंचायत के जरिए इसे दबाने और सुलझाने का प्रयास किया गया था। लेकिन अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने और पुलिस के एक्शन में आने के बाद इस मामले में कानूनी शिकंजा कसता चला गया है। पुलिस पीड़िता से पूछताछ कर रही है और वीडियो में दिखने वाले अन्य लोगों की भूमिका की भी बारीकी से जांच की जा रही है।

इससे पहले भी बिहार में पिछले कुछ दिनों में जमुई, समस्तीपुर और बांदा जिलों में महिलाओं से बदसलूकी के मामले सामने आए थे। जमुई मामले में पीड़िता का फोटो सोशल मीडिया पर डालने के मामले में पुलिस ने सीएमओ के स्टेनो के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया था।