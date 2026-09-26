बिहार के किशनगंज में युवती से बदसलूकी का वीडियो वायरल, पुलिस ने SIT गठित कर एक आरोपी को दबोचा
बिहार के किशनगंज में युवती से बदसलूकी का वीडियो वायरल, पुलिस ने SIT गठित कर एक आरोपी को दबोचा
बिहार में महिलाओं और युवतियों के खिलाफ बदसलूकी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला किशनगंज जिले के दिघलबैंक थाना क्षेत्र का है, जहां तुलसिया रेलवे स्टेशन का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकियों की तलाश जारी है। ALSO READ: CMO के स्टेनो पर FIR, जमुई मामले में पोस्ट की थी पीड़िता की तस्वीर
क्या है पूरा मामला?
शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जो करीब 5 से 6 महीने पुराना बताया जा रहा है। इस वीडियो में कुछ दबंग किस्म के युवक एक युवती को घेरे हुए नजर आ रहे हैं। वे युवती से उसके किसी दूसरे धर्म के युवक के साथ कथित संबंधों को लेकर पूछताछ कर रहे हैं और उसके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर हड़कंप मच गया और लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। ALSO READ: 'अमेरिका-लंदन में भी होती हैं घटनाएं...' जमुई-समस्तीपुर की वारदातों पर बोले बिहार के मंत्री अशोक चौधरी
एक आरोपी गिरफ्तार
किशनगंज एसपी संतोष कुमार के निर्देश पर मामले की जांच के लिए SIT गठित की गई। पुलिस ने वीडियो में नजर आ रहे पांच आरोपियों की पहचान की है। इनमें अफसर उर्फ हाथी, जुबेर खान, मिजान उर्फ सलमान, कामिल और शहजाद शामिल हैं। पुलिस ने शुक्रवार देर रात दिघलबैंक से आरोपी शहजाद को दबोच लिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बाकी के चार आरोपियों के छिपने के ठिकानों का भी पता लगा लिया गया है, और उन्हें भी जल्द ही सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। ALSO READ: समस्तीपुर में भी जमुई जैसा हादसा, फोटो लेने रुकी लड़की के साथ मनचलों ने की बदसलूकी
स्थानीय स्तर पर दबाने की हुई थी कोशिश
पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात भी सामने आई है कि यह घटना कई महीने पुरानी है। उस वक्त इस मामले को लेकर थाने में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी, बल्कि स्थानीय स्तर पर पंचायत के जरिए इसे दबाने और सुलझाने का प्रयास किया गया था। लेकिन अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने और पुलिस के एक्शन में आने के बाद इस मामले में कानूनी शिकंजा कसता चला गया है। पुलिस पीड़िता से पूछताछ कर रही है और वीडियो में दिखने वाले अन्य लोगों की भूमिका की भी बारीकी से जांच की जा रही है।
इससे पहले भी बिहार में पिछले कुछ दिनों में जमुई, समस्तीपुर और बांदा जिलों में महिलाओं से बदसलूकी के मामले सामने आए थे। जमुई मामले में पीड़िता का फोटो सोशल मीडिया पर डालने के मामले में पुलिस ने सीएमओ के स्टेनो के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया था।