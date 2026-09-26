27 दिसंबर को आयोजित होगा गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज का 21वाँ परिचय सम्मेलन

श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण नगर सभा (रजि.), इंदौर द्वारा विवाह योग्य गुर्जर गौड़ युवक-युवतियों के लिए 21वाँ वैवाहिक परिचय सम्मेलन 2026 आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में देशभर से युवक-युवती एवं उनके परिजन आकर मंच से अपना परिचय देते हैं। सम्मेलन को हाईटेक रूप देने तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस बार प्रविष्टियाँ ऑनलाइन माध्यम से ली जा रही हैं, ताकि कागज़ का अनावश्यक व्यर्थ उपयोग न हो। इस वार्षिक आयोजन में पूरे देश से प्रतिवर्ष लगभग 3 से 4 हजार समाजजन सम्मिलित होते हैं।

ऑनलाइन पंजीयन एवं 'सुप्रयास' पत्रिका का प्रकाशन

आयोजन में संपूर्ण भारतवर्ष से लगभग 1200 से 1500 प्रविष्टियाँ प्राप्त होने की संभावना है। इन सभी प्रविष्टियों का संकलन कर एक रंगीन 'सुप्रयास' परिचय पत्रिका का प्रकाशन किया जाएगा, जो न्यूनतम शुल्क पर समाजजनों को उपलब्ध कराई जाएगी।

इस अवसर पर नगर सभा के अध्यक्ष पं. श्री वीरेंद्र जी व्यास द्वारा परिचय सम्मेलन की आधिकारिक वेबसाइट parichay-sammelan-2026.gautamsetu.com का अनावरण किया गया। अनावरण के पश्चात श्री संदीप व्यास ने डेमो देकर ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया समझाई।

बैठक में लिया गया निर्णय

नगर सभा इंदौर द्वारा प्रबुद्धजनों के साथ आयोजित विशेष बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यह भव्य आयोजन 27 दिसंबर 2026 को अमरदास हॉल, माणिक बाग रोड, इंदौर में संपन्न होगा।

बैठक में समाज के राष्ट्रीय, प्रांतीय एवं जिला स्तर के पदाधिकारियों सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री कैलाश चंद्र शर्मा, श्री जगदीश उपाध्याय, श्री रंगीराम जोशी, श्री मनीष दुबे, श्री माया शर्मा, श्री प्रदीप उपाध्याय, श्री विवेक व्यास, श्री विनोद त्रिपाठी, डॉ. पं. सोमेश्वर जोशी तथा श्री नीरज चाष्टा ने समाज की वर्तमान स्थिति एवं आगामी कार्यक्रमों पर अपने विचार व्यक्त किए।

मातृ संस्था के सम्मान की रक्षा पर जोर

प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष एवं शैक्षणिक व परमार्थिक न्यास के अध्यक्ष श्री अरविंद तिवारी ने नगर सभा के विरुद्ध किए जा रहे दुष्प्रचार की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि नगर सभा हमारी मातृ संस्था है। विचार या गुट अलग हो सकते हैं, किंतु मातृ संस्था का सम्मान सदैव बना रहना चाहिए। दुष्प्रचार करने वाले व्यक्तियों को नगर सभा के डिजिटल व व्हाट्सएप समूहों से निष्कासित किया जाना चाहिए। उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों एवं श्री के. सी. शर्मा ने इस प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन किया।

अध्यक्ष श्री वीरेंद्र व्यास का जन्मदिवस उत्सव एवं आगामी योजनाएँ

बैठक के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं नगर सभा अध्यक्ष पं. श्री वीरेंद्र व्यास का जन्मदिवस भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उपस्थित वरिष्ठों, पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्पहार व पुष्पगुच्छ भेंट कर शुभकामनाएँ दीं।

श्री व्यास ने अपने संबोधन में आगामी आयोजनों- गरबा महोत्सव, अन्नकूट महोत्सव तथा वैवाहिक परिचय सम्मेलन—की रूपरेखा साझा की और इन्हें भव्य एवं सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित करने की घोषणा की।

गरिमामयी उपस्थिति एवं आभार

कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष श्रीमती करुणा जोशी, महिला कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती अनीता जोशी, श्रीमती मेघा व्यास, श्री पुरुषोत्तम जी, श्री घनश्याम जी, श्री धीरज चाष्टा, श्री राज शास्त्री सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का सफल संचालन महामंत्री श्री कमलेश तिवारी ने किया तथा अंत में आभार प्रदर्शन श्री प्रदीप उपाध्याय द्वारा किया गया।