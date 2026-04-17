दिल दहला देने वाली घटना, बच्चे को तंदूर में फेंका, बार-बार मांग रहा था रसगुल्ला

उत्तर प्रदेश के बस्‍ती में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां शादी समारोह में एक कैटरिंग ठेकेदार ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसने मासूम बच्चे को सिर्फ रसगुल्ला खाने की वजह से जलते तंदूर में फेंक दिया। तंदूर से बच्चे की चीखें सुनकर शादी समारोह में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में परिजनों ने उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक मासूम का शरीर बुरी तरह झुलस चुका था। आरोप है कि बच्चे के बार-बार रसगुल्ला मांगने पर कैटरिंग ठेकेदार भड़क गया और उसे जलते तंदूर में फेंक दिया।

बच्चे को परिजनों ने निकाला बाहर

जिंदगी और मौत के बीच जंग

घटना के बाद आरोपी फरार

उसने पहले बच्चे को पकड़कर डराया और फिर उसे उठाकर जलते हुए तंदूर के ऊपर कर दिया। इसी बीच अनियंत्रित होकर बच्चा सीधे तंदूर के भीतर जा गिरा। घटना के बाद आरोपी ठेकेदार मौके से फरार हो गया है। आरोपी के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। आरोपी की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है।

Edited By : Chetan Gour