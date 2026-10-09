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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Friday, 9 October 2026 (13:28 IST)

10 या 11 अक्टूबर, कब से शुरू होगी नवरात्रि?

shardiya navratri mata durga AI
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Fri, 9 Oct 2026 (13:30 IST)
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Sharadiya Navratri 2026 : शारदीय नवरात्रि का पर्व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि मां दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस बार शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और यह पर्व 2026 में 10 या 11 अक्टूबर कब मनाया जाएगा। आइए जानते हैं देवी दुर्गा की घट स्थापना और पूजा के शुभ मुहूर्त...
 

प्रतिपदा तिथि:

प्रतिपदा तिथि प्रारम्भ- 10 अक्टूबर 2026 को रात्रि 09:19 बजे।
प्रतिपदा तिथि समाप्त- 11 अक्टूबर 2026 को रात्रि 09:30 बजे।
 

घट स्थापना का मुहूर्त

सुबह 06:19 से 10:11 बजे तक।

पूजा के शुभ मुहूर्त

अभिजित मुहूर्त: सुबह 11:44 से दोपहर 12:31 बजे तक। 
गोधूलि मुहूर्त: शाम 05:56 से 06:21 बजे तक।
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:04 से 02:50 बजे तक।

चौघड़िया मुहूर्त 

लाभ चौघड़िया: सुबह 09:13 से 10:41 बजे तक।
अमृत चौघड़िया: सुबह 10:41 से दोपहर 12:08 बजे तक।
शुभ चौघड़िया: दोपहर 01:35 से 03:02 बजे तक।
अमृत चौघड़िया: शाम 07:29 से रात्रि 09:02 बजे तक।
चर चौघड़िया: सुबह 07:46 से 09:13 बजे तक।
 
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