पश्चिम बंगाल में सोमवार को होगा मंत्रिमंडल का विस्‍तार, शुभेंदु सरकार के 35 मंत्री लेंगे शपथ, नए चेहरों को मिल सकती है बड़ी जिम्‍मेदारी

West Bengal Cabinet will be expanded : पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार सोमवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रही है। 35 नए मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल में नई सरकार बने एक माह हो चुका है हालांकि अब तक पूर्ण मंत्रिमंडल (पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल) का गठन नहीं हुआ है। अब तक केवल 5 मंत्रियों ने शपथ ली है। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, निशिथ प्रमाणिक, अशोक कीर्तनिया और खुदीराम टुडू को मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शेष मंत्री पद अब तक रिक्त थे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों के शपथ ग्रहण के लगभग 3 सप्ताह बाद यह पहला मंत्रिमंडल विस्तार होगा।





इसके अलावा एक महिला अभिनेत्री को भी मंत्री पद दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। अभिनेता से नेता बने रुद्रनील घोष भी मंत्रिमंडल में स्थान पाने की दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं। इस नए विस्तार में महिलाओं, पिछड़े वर्गों और उत्तर बंगाल के नेताओं को खास तरजीह दी जाएगी।

Edited By : Chetan Gour