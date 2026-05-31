Weather Update : दिल्ली-NCR समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, गर्मी से मिलेगी राहत

पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। राजस्थान में भी अगले सात दिनों तक मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है और कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है।

आईएमडी के अनुसार, बारिश और तेज हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने नागरिकों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है।

देश के विभिन्न हिस्सों में बदलते मौसम के बीच किसानों और आम लोगों की नजर अब आगामी दिनों के मौसम पूर्वानुमान पर टिकी हुई है, क्योंकि बारिश की यह गतिविधि कई राज्यों में तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।Edited by : Sudhir Sharma