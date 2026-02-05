गुरुवार, 5 फ़रवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , गुरुवार, 5 फ़रवरी 2026 (15:14 IST)

लोकसभा हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला का खुलासा: पीएम मोदी को सदन आने से किया था मना

Lok Sabha Speaker Om Birla Claims He Asked PM Modi Not to Enter House During Chaos
Om Birla statement on Lok Sabha chaos : लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गुरुवार को दावा कि पीएम मोदी के साथ सदन में कोई अप्रत्याशित घटना हो सकती थी। मैंने पीएम को सदन में आने से मना किया था। उन्होंने मेरे आग्रह को माना। ALSO READ: संसद में 22 साल बाद दोहराया गया इतिहास, बिना PM के भाषण के पास हुआ धन्यवाद प्रस्ताव, सदन में भारी बवाल
 
लोकसभा में सांसदों के अप्रिय बर्ताव की निंदा करते हुए स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ अप्रत्याशित घटना हो सकती थी। उन्होंने कहा कि कल की घटना काले घब्बे की तरह है।
 
उन्होंने कल की घटना पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जो सदन में हुआ पूरे देश ने देखा। यह सदन की गरीमा के खिलाफ है। भारी हंगामे के बीच स्पीकर ने सदन की कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी।
 
हालांकि विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे का कहना है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर संसद बनती है। अगर एक सदन में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा तो दूसरे सदन में इसका असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष अहंकार में है। वह लोकतंत्र को कुचलना चाहता है। वह विपक्ष की आवाज को दबाना चाहता है। ALSO READ: राज्यसभा में नड्डा vs खरगे टकराव: ‘अबोध बालक’ टिप्पणी से बढ़ा सियासी संग्राम
 
गौरतलब है कि पीएम मोदी आज राज्यसभा में शाम पांच बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे सकते हैं। खरगे के बयान से ऐसा प्रति होता है कि पीएम के संबोधन के दौरान राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हो सकता है।
edited by : Nrapendra Gupta 
गेम की लत ने किया जिंदगी का गेम ओवर, आखिरी टास्‍क के बाद 3 बहनें 9वीं मंजिल से कूदीं, सुसाइड में लिखी ये बात

गेम की लत ने किया जिंदगी का गेम ओवर, आखिरी टास्‍क के बाद 3 बहनें 9वीं मंजिल से कूदीं, सुसाइड में लिखी ये बातयूपी के गाजियाबाद में बेहद हैरान करने और रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। इस खबर ने पूरे प्रदेश को हिला के रख दिया है। दरअसल, तीन सगी बहनों ने अपने घर की 9वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया है।

संसद की सीढ़ियों पर लड़खड़ाए शशि थरूर, अखिलेश यादव ने तुरंत लपककर संभाला, देखें Viral Video

संसद की सीढ़ियों पर लड़खड़ाए शशि थरूर, अखिलेश यादव ने तुरंत लपककर संभाला, देखें Viral Videoआज संसद के बजट सत्र में खूब हंगामा हुआ। इस बीच संसद परिसर से आज एक ऐसा वीडियो सामने आया, जिसने सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींच लिया। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर संसद की सीढ़ियों से उतरते समय अचानक अपना संतुलन खो बैठे। गनीमत रही कि पास ही खड़े समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें गिरने से बचा लिया।

Lok Sabha में नहीं बोले PM मोदी, राहुल गांधी ने कहा- डरे हुए हैं

Lok Sabha में नहीं बोले PM मोदी, राहुल गांधी ने कहा- डरे हुए हैंबजट सत्र के दौरान बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही हंगामे के कारण बाधित होती रही। आखिरकार कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे, लेकिन हंगामे के कारण ऐसा नहीं हो सका। जब लोकसभा की कार्रवाई शाम 5 बजे शुरू हुई तो भाजपा सांसद पीपी चौधरी प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़े हुए।

अपनी जान देकर 20 मासूमों को 'जीवनदान' दे गई आंगनवाड़ी की 'यशोदा', ममता की मिसाल देखकर निकल आएंगे आपके आंसू

अपनी जान देकर 20 मासूमों को 'जीवनदान' दे गई आंगनवाड़ी की 'यशोदा', ममता की मिसाल देखकर निकल आएंगे आपके आंसूमध्यप्रदेश के नीमच से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने हर किसी की आंखों को नम कर दिया है। रानपुर गांव के आंगनवाड़ी केंद्र में मौत बनकर आए मधुमक्खियों के झुंड और 20 मासूम जिंदगियों के बीच एक ढाल बनकर खड़ी हो गईं कंचनबाई मेघवाल।

पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की किताब से शुरू हुई बहस अश्लील टिप्पणियों तक पहुंची, जानें क्या है पूरा विवाद

पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की किताब से शुरू हुई बहस अश्लील टिप्पणियों तक पहुंची, जानें क्या है पूरा विवादNishikant Dubey vs Rahul Gandhi: संसद में चीन और सीमा विवाद पर बहस के दौरान मर्यादा तार-तार हो गई। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के वार पर पलटवार करते हुए नेहरू-गांधी परिवार के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां कीं, जिस पर भारी हंगामा खड़ा हो गया है।

संसद में 22 साल बाद दोहराया गया इतिहास, बिना PM के भाषण के पास हुआ धन्यवाद प्रस्ताव, सदन में भारी बवाल

संसद में 22 साल बाद दोहराया गया इतिहास, बिना PM के भाषण के पास हुआ धन्यवाद प्रस्ताव, सदन में भारी बवालWhat is a vote of thanks: संसद के बजट सत्र का सातवां दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक अनचाहे रिकॉर्ड के रूप में दर्ज हो गया है। बुधवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव भारी हंगामे के बीच बिना प्रधानमंत्री के भाषण के ही पास कर दिया गया।

राज्यसभा में नड्डा vs खरगे टकराव: ‘अबोध बालक’ टिप्पणी से बढ़ा सियासी संग्राम

राज्यसभा में नड्डा vs खरगे टकराव: ‘अबोध बालक’ टिप्पणी से बढ़ा सियासी संग्रामJP Nadda Abodh Balak comment Rajya Sabha : केंद्रीय मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्‍डा की राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से जमकर बहस हुई। इस दौरान उन्होंने कहा राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि आप अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए।

पीएम मोदी पर हमला हो सकता था... मनोज तिवारी का बड़ा दावा, विपक्षी महिला सांसदों पर लगाए गंभीर आरोप

पीएम मोदी पर हमला हो सकता था... मनोज तिवारी का बड़ा दावा, विपक्षी महिला सांसदों पर लगाए गंभीर आरोपmanoj tiwari allegation opposition: संसद के बजट सत्र (फरवरी 2026) में बुधवार को वह स्थिति देखने को मिली जो शायद पहले कभी नहीं हुई थी। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने के लिए जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े होने वाले थे, विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया।

PCB की जेब में हो सकता है बड़ा छेद! IND vs PAK मैच ना खेलने पर अरबों का कानूनी खतरा

PCB की जेब में हो सकता है बड़ा छेद! IND vs PAK मैच ना खेलने पर अरबों का कानूनी खतराT20 World Cup 2026 IND vs PAK Match : टी20 वर्ल्ड कप या किसी भी टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मैच क्रिकेट दुनिया के सबसे बड़े मुकाबलों में से एक है। यह सिर्फ दोनों देशों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी खास है। भारत-पाक मैच हमेशा दर्शकों को रोमांच और उत्साह से भर देता है और ब्रॉडकास्टर्स के लिए यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाला गेम माना जाता है।

CM योगी सख्त, यूपी में चीनी मांझा इस्तेमाल करने वालों की खैर नहीं, मांझे से मौत पर दर्ज होगा हत्या मुकदमा

CM योगी सख्त, यूपी में चीनी मांझा इस्तेमाल करने वालों की खैर नहीं, मांझे से मौत पर दर्ज होगा हत्या मुकदमाCM Yogi on Chinese Manjha: उत्तर प्रदेश में पतंगबाजी के शौकीनों और दुकानदारों के लिए बड़ी चेतावनी! मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीनी मांझे से होने वाले हादसों को गंभीरता से लेते हुए इसे 'हत्या' की श्रेणी में रखने का आदेश दिया है।

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खास

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खासsamsung अपने अगले बड़े इवेंट 'Galaxy Unpacked' की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इवेंट इसी महीने यानी 25 फरवरी 2026 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया जा सकता है। यहां अब तक केवल गैलेक्सी S26 सीरीज़ की चर्चा थी, वहीं ताज़ा लीक्स ने संकेत दिया है कि सैमसंग के पिटारे में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा डिवाइस मौजूद हैं।

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलका

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलकाRealme ने गुरुवार को भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,001 mAh की विशाल बैटरी है, जो इसे उन यूजर्स के लिए एक पावरहाउस बनाती है जो बार-बार चार्जिंग के झंझट से छुटकारा चाहते हैं।

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमत

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमतRedmi Note 15 Pro series : नई स्मार्टफोन रेडमी नोट 15 प्रो सीरीज लॉन्च हो गई है। रेडमी नोट 15 प्रो को मिड-रेंज बजट में फ्लैगशिप फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। अपनी मजबूती के लिए चर्चित यह सीरीज शाओमी के नए 'रेडमी टाइटन स्ट्रक्चर' (Redmi Titan structure) पर आधारित है। इसके साथ ही नोट 15 प्रो प्लस को भी पेश किया गया है।
