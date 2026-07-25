शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का अंतत: इस्तीफा, प्रदर्शनकारियों को भी लिखा खत

प्रधानमंत्री को भेजे गए इस्तीफे में धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि युवाओं की आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिनों से मेरा मन दुखी है। मैं जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा था।





कॉकरोच जनता पार्टी एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि मैने पहले ही कहा था कि युवाओं का शांतिपूर्ण संघर्ष जाया नहीं जाएगा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की खबर से प्रदर्शनकारियों में जश्न का माहौल है।



