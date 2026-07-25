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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 25 July 2026 (13:04 IST)

NEET पेपर लीक विवाद पर आमिर खान की बेटी इरा खान ने तोड़ी चुप्पी, बताया क्यों रहीं इतने दिनों तक खामोश

Ira Khan
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 25 Jul 2026 (13:06 IST)
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देश भर में नीट परीक्षा में हुई कथित धांधली और पेपर लीक को लेकर छात्रों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली के जंतर-मंतर से लेकर देश के कोने-कोने तक छात्र सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई सेलेब्स ने इस मुद्दे पर छात्रों का समर्थन किया है। 
 
इसी बीच, बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की बेटी और मेंटल हेल्थ एक्टिविस्ट इरा खान ने इस पूरे विवाद पर काफी समय बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है। इरा खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक लंबा वीडियो संदेश साझा किया है। इस वीडियो में उन्होंने बताया कि देश में चल रहे इतने बड़े मुद्दे पर वह अब तक शांत क्यों थीं और उन्होंने इस पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी।
वीडियो की शुरुआत करते हुए इरा ने कहा, यह सच है कि मैं मानसिक स्वास्थ्य के लिए काम करती हूं और जब भी इस विषय पर बात करती हूं तो आप सभी का ध्यान चाहती हूं। मेरे लिए मेंटल हेल्थ ही पूरी जिंदगी है। लेकिन कुछ वजहें हैं कि मैं हर बड़े मुद्दे पर तुरंत टिप्पणी नहीं करती।
 
इरा ने स्पष्ट किया कि वह जानबूझकर हिंसक प्रदर्शनों या परेशान करने वाली खबरों से दूरी बनाकर रखती हैं। उन्होंने बताया कि वह सोशल मीडिया के 'एक्सप्लोर पेज' या समाचारों को लगातार नहीं देखतीं। इरा के मुताबिक, जब वह इस तरह की संवेदनशील खबरें या वीडियो देखती हैं, तो वह भावनात्मक रूप से बहुत अधिक परेशान, अभिभूत और असहाय महसूस करने लगती हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा को बचाए रखने के लिए वह खबरों से दूरी बना लेती हैं।
 
वीडियो में इरा ने एक निजी घटना का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे एक रील ने उन्हें कुछ देर के लिए विचलित कर दिया था। इरा को किसी ने एक वीडियो भेजा था, जिसमें दावा किया गया था कि उनकी कजिन ज़ैन मैरी खान प्रदर्शन के दौरान हिरासत में ली जा सकती हैं या ली जा चुकी हैं।
इरा ने कहा, जैसे ही मैंने वह रील देखी, मैं बुरी तरह घबरा गई थी। हालांकि, जब मुझे पता चला कि मेरी बहन पूरी तरह सुरक्षित है, तब जाकर मैंने राहत की सांस ली और अपने काम पर वापस लौट सकी। इरा ने छात्रों और अपने प्रशंसकों से माफी मांगते हुए कहा कि अगर उनके शांत रहने से किसी को यह लगा हो कि उन्हें छात्रों के भविष्य या देश के मुद्दों की परवाह नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी।
 
नजरअंदाज कर पाना भी एक विशेषाधिकार 
अपने वीडियो के साथ-साथ इरा ने कैप्शन में एक बेहद महत्वपूर्ण बात लिखी। उन्होंने स्वीकार किया कि देश में चल रही समस्याओं से मुंह मोड़ लेना या उनसे दूरी बना पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इरा ने लिखा, मैं इस बात को समझती हूं कि किसी भी कठिन परिस्थिति से नजरें फेर लेना या उससे दूर रह पाना एक तरह का विशेषाधिकार है। हर किसी के पास यह विकल्प नहीं होता। मैं फिलहाल यह समझने की कोशिश कर रही हूं कि अपने मूल्यों पर रहते हुए मैं समाज के लिए सबसे बेहतर और मददगार भूमिका कैसे निभा सकती हूं।
 
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