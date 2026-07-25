शबाना आजमी की बिगड़ी तबीयत, स्वाइन फ्लू की चपेट में आईं, 5 दिन रहेंगी होम आइसोलेशन में

नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में छात्रों का विरोध-प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा इस आंदोलन की शुरुआत से ही छात्रों का समर्थन करती आ रही हैं। लेकिन अब शबाना आजमी की तबीयत खराब हो गई हैं।

लगातार तीन दिनों तक जमीनी स्तर पर आंदोलन का हिस्सा रहने के बाद शबाना आजमी स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गई हैं। डॉक्टरों ने जांच के बाद 75 वर्षीय अभिनेत्री में स्वाइन फ्लू की पुष्टि की है और उन्हें 102 डिग्री तेज बुखार के कारण पूर्ण रूप से बेड रेस्ट करने की सलाह दी है।

शबाना आजमी टीम द्वारा जारी बयान के अनुसार, शबाना आजमी को अगले 5 दिनों के लिए होम आइसोलेशन में रखा गया है और वे डॉक्टरों की कड़ी देखरेख में हैं।

इसी हफ्ते दिल्ली में 'कॉकरोच जनता पार्टी' के नेतृत्व में आयोजित 'चलो संसद' मार्च के दौरान भी शबाना आजमी को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा था। जंतर-मंतर पर पुलिस द्वारा दागे गए आंसू गैस के गोलों के कारण शबाना को अस्थमा का दौरा पड़ गया था और वे अचेत हो गई थीं।