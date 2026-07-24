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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Friday, 24 July 2026 (17:19 IST)

भगवान राम बनने के लिए रणबीर कपूर ने अपनाया आध्यात्मिक रास्ता, 2 साल तक किया योग-ध्यान और शास्त्रों का लिया सहारा

Ramayana
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 24 Jul 2026 (17:21 IST)
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नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही फिल्म 'रामायणम्' का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस पौराणिक गाथा में अभिनेता रणबीर कपूर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भूमिका निभाते नजर आएंगे। रणबीर ने पर्दे पर कई तरह के किरदार निभाए हैं लेकिन किसी हिस्टोरिकल माइथोलॉजिकल किरदार में वह पहली बार नजर आएंगे। 
 
करियर में एक से बढ़कर एक चुनौतीपूर्ण किरदार निभाने वाले रणबीर कपूर का मानना है कि पर्दे पर भगवान राम को जीना उनके अब तक के अभिनय सफर की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चुनौती है। हाल ही में आयोजित सैन डिएगो कॉमिक-कॉन इवेंट में रणबीर कपूर ने अपनी तैयारियों को लेकर कई दिलचस्प खुलासे किए।
रणबीर ने बताया कि इस किरदार को निभाने के लिए शारीरिक बदलाव से कहीं अधिक मानसिक और आध्यात्मिक सफर महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा, बॉडी बनाना, एक्शन या डांस सीखना बहुत आसान और सतही काम है। लेकिन जीवन के इस पड़ाव पर भगवान राम के विचारों और उनके दर्शन को गहराई से समझना मेरे लिए बेहद जरूरी था। मैं इस किरदार को जटिल बनाने के बजाय सरल रखना चाहता था—एक ऐसा रूप, जिससे 8 साल का बच्चा हो या 80 साल के बुजुर्ग, हर कोई खुद को जोड़ सके।
 
2 साल का योग, गुरु का मार्गदर्शन और अध्ययन
भगवान राम के आभामंडल और उनकी मानसिक स्थिति को अपनाने के लिए रणबीर कपूर ने कई वर्षों की आध्यात्मिक यात्रा तय की है। रणबीर ने खुलासा किया कि उन्होंने रामायण के विभिन्न रूपों और ग्रंथों को पढ़ा। फिल्म की प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए कई धर्मशास्त्रियों और विद्वानों से मार्गदर्शन लिया।
रणबीर ने बताया कि लगभग दो वर्षों तक लगातार योग का अभ्यास किया। उनके गुरु 'सुवीर' उनके साथ घंटों ध्यान में बैठते थे, ताकि वे भगवान राम की शिक्षाओं के करीब पहुंच सकें।
 
दो भागों में आएगी महागाथा
नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित यह भव्य फिल्म दो भागों में रिलीज होगी। फिल्म का पहला भाग इसी साल नवंबर में सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश लंकापति रावण की भूमिका नजर आएंगे। 
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