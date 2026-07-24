  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. akanksha chamola reacts to gaurav khanna surprise visit in lock upp 2 talks about separation
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Friday, 24 July 2026 (16:07 IST)

'लॉक अप 2' में गौरव खन्ना के सरप्राइज विजिट पर आकांक्षा चमोला बोलीं- इससे बेहतर तो मेरा कुत्ता आ जाता...

akanksha Chamola
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 24 Jul 2026 (16:10 IST)
google-news
रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' अपने नए सीजन के साथ लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। शो में शामिल सेलेब्रिटीज की पर्सनल लाइफ के राज जिस तरह से स्टेज पर सामने आ रहे हैं, उसने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। टीवी अभिनेत्री आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना का निजी जीवन इस समय सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। 
 
हाल ही में आकांक्षा ने शो के दौरान अपने पति और 'अनुपमा' फेम एक्टर गौरव खन्ना के सरप्राइज विजिट पर एक बेहद चौंकाने वाला और तीखा बयान दिया है। शो के हालिया एपिसोड में जब एक्टर धीरज धूपर की पत्नी विन्नी अरोड़ा ने सेट पर सरप्राइज एंट्री ली, तो दोनों के बीच एक बेहद इमोशनल रीयूनियन देखने को मिला। इस पल को देखकर घर के बाकी सदस्य भावुक हो गए। 
 
इसके बाद आकांक्षा चमोला, शिल्पा शिंदे और श्रेया कालरा आपस में बातचीत करती नजर आईं। बातचीत के दौरान श्रेया ने अपने बॉयफ्रेंड को मिस करने की बात कही और इच्छा जताई कि काश वे भी थोड़े समय के लिए उनसे मिल पातीं। श्रेया आंकाक्षा से कहती हैं, तेरे घर से भी कोई आ गया। धीरज की पत्नी भी आ गई। अब मुझे मेरा बॉयफ्रेंड चाहिए। 
 
श्रेया की बात सुनकर आकांक्षा हैरान कर देने वाली बात कहती है। वह कहती हैं कि मेरा तो एक्स था। हंस तो रहा है वरुण कि तेरी फैमिली कहां आई, तो स्ट्रेंजर आया। आकांक्षा आगे कहती हैं, सही में यार, उससे अच्छा परिवार में से कोई आता, तो बेहतर होता। 
वह कहती हैं, मुझे खुद के लिए कम्फर्ट चाहिए था। उनके (गौरव) आने से ज्यादा यह मेरे खुद के मानसिक सुकून की बात थी। मैं ज्यादा खुश होती अगर मेरे मम्मी-पापा में से कोई आता, या फिर मेरा कुत्ता ही आ जाता। 
 
आकांक्षा के इस बयान ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। कई फैंस जहां आकांक्षा के इस स्पष्टवादी रवैये का समर्थन कर रहे हैं, वहीं गौरव के फैंस उनके इस बयान से काफी निराश नजर आ रहे हैं।
 
बता दें कि आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना ने साल 2016 में एक-दूसरे से शादी की थी। एक ऑडिशन के दौरान हुई मुलाकात के बाद दोनों के बीच प्यार हुआ और 24 नवंबर 2016 को कानपुर में एक भव्य शादी समारोह में दोनों परिणय सूत्र में बंधे थे। हालांकि, 'लॉक अप' के प्रीमियर एपिसोड में ही आकांक्षा ने खुलासा किया था कि उनके और गौरव के रिश्ते अब ठीक नहीं हैं और वे पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं। वे जल्द ही कानूनी तौर पर अलग होने जा रहे हैं।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
दीपिका चिखलिया ने साई पल्लवी के 'सीता' लुक पर उठाए सवाल, बोलीं- शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं

'लॉक अप 2' में गौरव खन्ना के सरप्राइज विजिट पर आकांक्षा चमोला बोलीं- इससे बेहतर तो मेरा कुत्ता आ जाता...

'लॉक अप 2' में गौरव खन्ना के सरप्राइज विजिट पर आकांक्षा चमोला बोलीं- इससे बेहतर तो मेरा कुत्ता आ जाता...रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' अपने नए सीजन के साथ लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। शो में शामिल सेलेब्रिटीज की पर्सनल लाइफ के राज जिस तरह से स्टेज पर सामने आ रहे हैं, उसने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। टीवी अभिनेत्री आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना का निजी जीवन इस समय सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है।

दीपिका चिखलिया ने साई पल्लवी के 'सीता' लुक पर उठाए सवाल, बोलीं- शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं

दीपिका चिखलिया ने साई पल्लवी के 'सीता' लुक पर उठाए सवाल, बोलीं- शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहींनितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायणम्' को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साउथ सुपरस्टार यश रावण, सनी देओल हनुमान और साई पल्लवी माता सीता की भूमिका में नजर आने वाले हैं। हालांकि, फिल्म के भव्य सेट और स्टार कास्ट के बीच अब स्टार्स के 'लुक' को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

OTT Release Today (24 July 2026): विक्रांत मैसी की 'मुसाफिर कैफे' से लेकर केके मेनन की 'आदर्श बाल विद्यालय' तक, आज रिलीज हुईं ये फिल्में और सीरिज!

OTT Release Today (24 July 2026): विक्रांत मैसी की 'मुसाफिर कैफे' से लेकर केके मेनन की 'आदर्श बाल विद्यालय' तक, आज रिलीज हुईं ये फिल्में और सीरिज!अगर आप इस वीकेंड घर बैठे कुछ नया और मजेदार देखने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए शानदार खबर है। आज यानी 24 जुलाई 2026 (शुक्रवार) को OTT प्लेटफॉर्म्स पर फिल्मों और वेब सीरीज का बड़ा धमाका हुआ है। नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो, सोनी लिव और जियो-हॉटस्टार पर रोमांस, कॉमेडी, सस्पेंस और एक्शन से भरपूर कई बड़ी टाइटल स्ट्रीम हो चुके हैं।

'मुसाफिर कैफे' की एक्ट्रेस वेदिका पिंटो ने बताया क्यों लव स्टोरी देखना करती हैं पसंद

'मुसाफिर कैफे' की एक्ट्रेस वेदिका पिंटो ने बताया क्यों लव स्टोरी देखना करती हैं पसंदएक्ट्रेस वेदिका पिंटो इन दिनों अपनी आगामी वेब सीरीज 'मुसाफिर कैफे' को लेकर चर्चा में हैं। इस सीरीज में वह 'सुधा' नाम की एक वकील का किरदार निभा रही हैं। हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान वेदिका ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ, निजी जिंदगी, प्यार, शादी और अपने अभिनय सफर को लेकर खुलकर बात की।

'किक' के 12 साल: सलमान खान के सामने नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने ऐसे रचा बॉलीवुड का यादगार विलेन का किरदार

'किक' के 12 साल: सलमान खान के सामने नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने ऐसे रचा बॉलीवुड का यादगार विलेन का किरदारकिक के 12 साल पूरे होने पर, इसकी सबसे मशहूर परफॉर्मेंस में से एक नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी का शिव गजरा का यादगार किरदार है। बॉलीवुड के सबसे खास विलेन में से एक माना जाने वाला यह किरदार अपनी डरावनी, अप्रत्याशितता, डार्क ह्यूमर और यादगार तरीकों के लिए सबसे अलग था। फिल्म की एनिवर्सरी पर, इस वर्सेटाइल एक्टर ने शिव की मशहूर जीभ चटकाने और डरावनी हंसी के पीछे की प्रेरणा बताई।

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।