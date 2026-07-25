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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :नई दिल्ली , Saturday, 25 July 2026 (12:54 IST)

राहुल गांधी ने छात्रों की 3 मांगें गिनाईं, बोले- धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करें, पीएम मोदी देश से माफी मांगें

Rahul Gandhi Press Conference
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Sat, 25 Jul 2026 (12:54 IST)
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नीट पेपर लीक समेत मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा- जो हमारे छात्र हैं, जो अनशन पर थे, उनसे मेरी बात हुई। छात्रों की तीन मांगें हैं, जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी भारत का पास्ट है और पास्ट कभी फ्यूचर से नहीं लड़ सकता। ALSO READ: राहुल गांधी ने छात्रों की 3 मांगें गिनाईं, बोले- धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करें, पीएम मोदी देश से माफी मांगें
 

क्या है छात्रों की मांगें?

पहला: राहुल गांधी ने कहा कि इस भ्रष्ट और अयोग्य शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल के भीतर श्री प्रधान को किसी अन्य मंत्रालय में भेजने को लेकर कुछ चर्चा चल रही है। यह भारत के छात्रों को स्वीकार्य नहीं है, और यह किसी को भी स्वीकार्य नहीं है। 
 
कारण यह है कि प्रधान भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं और इस बात के प्रतीक हैं कि भारत के बच्चों के साथ क्या हुआ। वह इस देश की सबसे मूल्यवान चीज़ — हमारे छात्रों और उनके भविष्य — की बर्बादी के प्रतीक हैं। धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया जाना चाहिए।
 
दूसरा: उन्होंने कहा कि जिन लोगों (आयोजकों और इसे लागू करने वालों) ने छात्रों पर हमला किया, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए और उनके लिए जवाबदेही तय की जानी चाहिए।
 
तीसरा: कांग्रेस नेता ने कहा कि इस पूरी मशीनरी के पीछे के मुख्य नेता, नरेंद्र मोदी को छात्रों और इस देश के भविष्य के साथ जो उन्होंने किया है, उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। ALSO READ: CJP संस्थापक अभिजीत दीपके टाइफाइड की चपेट में, फिर भी जारी रखेंगे अपना आंदोलन
उन्होंने छात्रों से कहा कि मुझे आप पर गर्व है। आप भारत की सबसे बड़ी ताकत हैं, और मुझे आप में से हर एक पर गर्व है जो यहां खड़े हैं और इस (मोदी) सरकार का विरोध कर रहे हैं। यह सरकार संविधान पर हमला कर रही है, संविधान को नष्ट कर रही है, हमारे संस्थानों पर हमला कर रही है और हमारे भविष्य को बर्बाद कर रही है।

क्या बोलीं छात्र नेता नेहा? 

इस अवसर पर आइसा नेता नेहा ने कहा, आज राहुल गांधी जी के साथ हमने जो चर्चा की, वह सार्थक रही। देश में शिक्षा व्यवस्था को टेकओवर कर और उसपर चर्चा न करके युवाओं की आकांक्षाओं को ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन आज जो बातचीत हुई, वह शानदार रही। 
उन्होंने कहा कि हमारे कुछ साथियों ने लचर शिक्षा व्यवस्था को लेकर आज 'बिहार बंद' का ऐलान किया था, लेकिन उससे पहले ही बिहार पुलिस ने उन्हें और बाकी स्टूडेंट्स को हिरासत में ले लिया। छात्रों की जो तीन मांग राहुल गांधी जी ने रखी हैं, वो जायज हैं और उनसे कोई समझौता नहीं हो सकता।
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