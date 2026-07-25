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Published By नवीन रांगियाल
Last Updated : Saturday, 25 July 2026 (14:46 IST)

भारतीय Gen-Z का क्रिएटिव प्रोटेस्‍ट बनाम दुनिया के हिंसक आंदोलन, क्‍यों दुनियाभर में सराहे जा रहे हैं भारतीय Gen-Z

Gen-Z
Published By: नवीन रांगियाल
Updated: Sat, 25 Jul 2026 (14:46 IST)
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जब दुनिया के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शनों की आग में गाड़ियां जलती हैं, टायर फूंके जाते हैं और सड़कों पर हिंसक टकराव आम बात हो जाते हैं, तब भारत की Gen-Z (नया युवा वर्ग) विरोध जताने का एक बिल्कुल ही अलग और अनोखा रास्ता चुनती है।

पत्थर और लाठी की बजाय ये युवा मीम्स, सोशल मीडिया ट्रेंड्स, नुक्कड़ नाटकों, व्यंग्य, स्टैंड-अप कॉमेडी और कलात्मक पोस्टर्स को अपना हथियार बनाते हैं। यही वजह है कि आज हिंसा के धुएं से घिरी दुनिया में, भारतीय युवाओं का यह शांत, रचनात्मक और बौद्धिक प्रोटेस्‍ट पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है और आकर्षण का केंद्र बन गया है। भारत के इस Gen-Z प्रोटेस्‍ट ने पूरी दुनिया के इंटरनेट पर कब्‍जा जमा लिया है। लोग न सिर्फ सराह रहे हैं, बल्‍कि प्रोटेस्‍ट के तरीकों से लौटपोट भी हैं। भारत का यह Gen-Z पीएम मोदी को मितरों से फ्रेंड्स पर ले आया है। जानते हैं श्रीलंका, नेपाल और बांग्‍लादेश के Gen-Z आंदोलनों से कैसे अलग है भारत का Gen-Z प्रोटेस्‍ट।
भारत के प्रोटेस्‍ट को लोग रात रातभर Gen-Z छात्रों के मीम्‍स देख रहे हैं। उनके प्रदर्शन का यह अंदाज न तो पुलिस को समझ में आ रहा है और न ही सरकार को। ऐसे भयंकर माहौल में भी Gen-Z छात्रों की मासूमियत और क्रिएटिविटी लोगों को हंसा-हंसाकर लौटपोट कर रही है। लोगों की इंस्‍टाग्राम फीड में सिर्फ Gen-Z प्रोटेस्‍ट की रील्‍स आ रही हैं। कई बच्‍चे सोशल मीडिया में जमकर पापुलर हो गए हैं।
इन युवाओं ने साबित कर दिया कि अपनी मांगें मनवाने के लिए भारी-भरकम भाषणों से ज्यादा असरदार एक सही जगह पर फिट बैठता 'मीम' हो सकता है। अगर यह कहा जाए कि सटायर और ह्यूमर का सही इस्‍तेमाल सिस्‍टम के खिलाफ किसी ने किया है तो वे आज के Gen-Z हैं।
भारत का प्रोटेस्‍ट न सिर्फ विरोध करने का क्रिएटिव तरीका है, बल्कि एक नया ग्लोबल ट्रेंड है— जहां गुस्सा भी है, तो कला के साथ और बदलाव की मांग भी है, खास बात है कि इसमें किसी तरह की व्यवस्था को, सरकारी संपत्‍ति को नुकसान नहीं पहुंच रहा है।
दिल जीता और हंसाया भी : ध्‍यान से नजर डालें तो भारत के जेंजी प्रोटेस्‍ट और नेपाल, बांग्‍लादेश के जेंजी प्रोटेस्‍ट में बहुत बडा फर्क है। भारत के जेंजी अहिंसक और क्रिएटिव माने जा रहे हैं, जबकि पिछले कुछ सालों में नेपाल, श्रीलंका और बांग्‍लादेश में हुए जेंसी प्रोटेस्‍ट हिंसक और अराजक माने जाते हैं। भारतीय बच्‍चे जिस तरीके से अपना विरोध कर रहे हैं, उसने सबका न सिर्फ दिल जीत लिया है, बल्‍कि हंसा-हंसाकर लौटपोट भी कर दिया है।

सोशल मीडिया को बनाया हथियार : भारत के Gen-Z प्रोटेस्‍ट में बच्‍चों ने सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाया है। इंस्‍टा रील्‍स, फेसबुक पोस्‍ट, शॉर्ट्स, मीम्‍स, म्‍यूजिक, जोक, स्‍लोगन, सटायर और कार्टून का सहारा लिया जा रहा है। जबकि बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में हुए प्रदर्शनों में बडी मात्रा में सरकारी संपत्‍ति को नुकसान पहुंचाया गया। वाहन जलाए गए, सामान और दुकानें लूट ली गईं। हिंसा हुई और कुछ लोगों की जानें भी चली गईं। जबकि भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। न हिंसा और अराजकता। बल्‍कि इसके उलट छात्रों ने उन पुलिसकर्मियों को फूल बांटे जिन्‍होंने बच्‍चों के साथ मारपीट की।

बता दें कि भारत से लेकर बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका तक हर जगह युवा सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन उनके प्रदर्शन के तौर-तरीके, तेवर और परिणाम काफी अलग रहे हैं। भारतीय 'जेन-जी' के प्रदर्शनों को जहां उनकी रचनात्मकता (Creativity) और लोकतांत्रिक दायरे में रहकर विरोध जताने के लिए सराहा जा रहा है, वहीं नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के आंदोलन बेहद आक्रामक, हिंसक और तख्तापलट में तब्दील होने वाले रहे हैं।

अहिंसक- क्रिएटिव बनाम हिंसक और अराजक : भारतीय युवा अपने विरोध प्रदर्शनों में कला, संगीत, मीम्स, डिजिटल कैंपेन, नुक्कड़ नाटक और सांकेतिक विरोध का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। विरोध जंतर-मंतर या निर्धारित स्थलों पर संवैधानिक सीमाओं के भीतर, संवाद और लोकतांत्रिक दबाव बनाने की मंशा से किया जाता है। यहां नारेबाज़ी के साथ-साथ पढ़ाई की किताबें लेकर बैठना या रचनात्मक तख्तियां दिखाना आम है।

पड़ोसी देशों का हिंसक और आक्रामक स्वरूप : बांग्लादेश और नेपाल में आंदोलन हिंसक संघर्ष में बदल गए। सुरक्षा बलों के साथ तीखी झड़पें हुईं, पुलिस की गोलीबारी में दर्जनों युवाओं की मौतें हुईं, जिसके बाद भीड़ का गुस्सा बेकाबू हो गया।  नेपाल में संसद भवन और मंत्रियों के आवासों पर हमले हुए, तो वहीं श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने सीधे राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया और स्विमिंग पूल में तैरते नजर आए। 

विरोध के मुख्य मुद्दे और उत्प्रेरक (Triggers) भारत: भारत में हालिया जेन-जी प्रदर्शन (जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं, नीट और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर जंतर-मंतर या अन्य जगहों पर हुए छात्र आंदोलन) मुख्य रूप से व्यवस्था में पारदर्शिता, पेपर लीक, रोजगार और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर हैं। यहाँ विरोध का दायरा विशिष्ट नीतिगत सुधारों और लोकतांत्रिक अधिकारों के दायरे में रहता है।

नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका: इन देशों में विरोध का दायरा बहुत व्यापक और मूल सत्ता के खिलाफ था।

बांग्लादेश (2024): सरकारी नौकरियों में अत्यधिक आरक्षण नीति और दमनकारी शासन के खिलाफ युवा सड़कों पर उतरे थे, जो बाद में पूरी सत्ता के खात्मे पर जाकर रुका।

नेपाल (2025): भ्रष्टाचार, वीआईपी संस्कृति, भाई-भतीजावाद और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ गुस्सा इस कदर भड़का कि सीधे संसद को घेर लिया गया।

श्रीलंका (2022): आर्थिक दिवालियापन, खाने-पीने की चीजों व ईंधन की भारी किल्लत और राजपक्षे परिवार के लंबे भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता भूखी-प्यासी सड़कों पर उतरी थी।

राजनीतिक परिणाम और प्रभाव : यहां के जेन-जी आंदोलनों का उद्देश्य पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था या सरकार को उखाड़ फेंकना नहीं, बल्कि सरकारों और संस्थाओं को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाना, नीतियां बदलवाना और पारदर्शी तंत्र की मांग करना होता है। सरकारें भी संवाद और प्रशासनिक कदमों के जरिए इनका समाधान निकालने का प्रयास करती हैं

पड़ोसी देश (तख्तापलट): बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता छोड़कर देश छोड़ना पड़ा, नेपाल में के.पी. शर्मा ओली की सरकार गिर गई, और श्रीलंका में गोटबाया राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा। इन देशों में जेन-जी के विद्रोह सीधे तौर पर सत्ता परिवर्तन (Regime Change) का जरिया बने।
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