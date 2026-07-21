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जब Gen-Z सड़कों पर उतरी, हिल गईं सरकारें! 5 साल में 4 देशों में गिरी सरकारें, कहीं राष्ट्रपति भागे तो कहीं PM ने छोड़ी कुर्सी
Student Protests: कभी छात्रों को केवल विश्वविद्यालयों की राजनीति तक सीमित माना जाता था, लेकिन अब दुनिया के कई देशों में वही छात्र सत्ता परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं। पिछले पांच वर्षों में नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, केन्या, सर्बिया समेत कई देशों में छात्र और जेन-जी आंदोलनों ने सरकारों को झुकाया या सत्ता परिवर्तन का रास्ता बनाया। जानिए इन आंदोलनों का इतिहास, कारण और वैश्विक असर।
नेपाल में तो देखते ही देखते सत्ता Gen-Z के हाथों में आ गई। श्रीलंका में राष्ट्रपति को देश छोड़ना पड़ा, बांग्लादेश में 15 साल पुरानी सरकार गिर गई, केन्या में सरकार को टैक्स कानून वापस लेना पड़ा और सर्बिया में छात्रों के दबाव में प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। सवाल है—क्या दुनिया एक नए 'स्टूडेंट स्प्रिंग' के दौर में प्रवेश कर चुकी है?
विश्व इतिहास गवाह है कि जब भी युवाओं ने संगठित होकर व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, राजनीति की दिशा बदल गई। 1968 का पेरिस छात्र आंदोलन, चीन का तियानआनमेन आंदोलन, दक्षिण अफ्रीका का सोवेटो विद्रोह और अरब स्प्रिंग—इन सभी में छात्रों की निर्णायक भूमिका रही।
1968 के फ्रांसीसी छात्र आंदोलन के दौरान पूरे देश में हड़ताल और प्रदर्शन फैल गए थे। उस समय राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल ने स्वीकार किया था कि देश गंभीर राजनीतिक संकट में है। हालांकि उनकी सरकार तत्काल नहीं गिरी, लेकिन आंदोलन के बाद उन्हें समय से पहले चुनाव कराने पड़े और अगले वर्ष इस्तीफा देना पड़ा। यह उदाहरण बताता है कि छात्र आंदोलनों का प्रभाव केवल विश्वविद्यालय परिसरों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी बदल सकता है।
लेकिन 2022 के बाद जो बदलाव दिखा है, वह अलग है। इस बार आंदोलनों का नेतृत्व किसी राजनीतिक दल ने नहीं, बल्कि जेन-जी (1997-2012 के बीच जन्मी पीढ़ी) ने किया। सोशल मीडिया पर संगठित, विकेंद्रीकृत और बिना किसी एक नेता के चलने वाले इन आंदोलनों ने कई देशों की राजनीति बदल दी। विशेषज्ञ इसे "डिजिटल सिविल रेजिस्टेंस" का नया मॉडल मान रहे हैं।
1. श्रीलंका (2022): आर्थिक संकट से सत्ता परिवर्तन
2022 में श्रीलंका गहरे आर्थिक संकट में डूब गया। ईंधन, दवाइयों और खाद्य पदार्थों की भारी कमी हो गई। विश्वविद्यालयों के छात्रों और युवाओं ने "अरगलया" (संघर्ष) आंदोलन शुरू किया।
क्या हुआ?
2. बांग्लादेश (2024): छात्रों ने गिराई 15 साल पुरानी सरकार
2024 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण (कोटा) नीति के खिलाफ शुरू हुआ छात्र आंदोलन जल्द ही भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और लोकतांत्रिक अधिकारों के व्यापक आंदोलन में बदल गया।
परिणाम
3. केन्या (2024): टैक्स कानून वापस
केन्या में सरकार नया वित्त विधेयक (Finance Bill) लाई, जिसमें टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव था।
युवाओं ने क्या किया?
4. सर्बिया (2024-25) : छात्रों ने प्रधानमंत्री का इस्तीफा कराया
नवी साद रेलवे स्टेशन हादसे में 15 लोगों की मौत के बाद छात्रों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया।
आंदोलन धीरे-धीरे राष्ट्रीय अभियान बन गया।
परिणाम
5. नेपाल (2025–26) : जेन-ज़ी आंदोलन से उभरा नया नेतृत्व
नेपाल में 2025 में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और बेरोज़गारी के खिलाफ शुरू हुआ Gen Z आंदोलन जल्द ही राष्ट्रीय जनआंदोलन में बदल गया। इसकी अगुवाई किसी एक राजनीतिक दल ने नहीं, बल्कि छात्रों और युवाओं के विकेंद्रीकृत नेटवर्क ने की।
क्या हुआ?
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इन सभी आंदोलनों में पांच समान तत्व दिखाई देते हैं—
1. कोई बड़ा नेता नहीं
पारंपरिक आंदोलनों की तरह यहां कोई एक चेहरा नहीं था। आंदोलन ऑनलाइन नेटवर्क के जरिए चलता रहा।
2. सोशल मीडिया बना मुख्य हथियार
WhatsApp, Telegram, TikTok, Instagram और X पर मिनटों में लाखों लोगों को संगठित किया गया।
3. भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा
लगभग हर देश में युवाओं का सबसे बड़ा आरोप था कि पुरानी राजनीतिक व्यवस्था भ्रष्ट हो चुकी है।
4. बेरोजगारी और महंगाई
महंगाई, रोजगार संकट और भविष्य की अनिश्चितता ने युवाओं में असंतोष बढ़ाया।
5. राजनीति से निराशा
जेन-जी खुद को पारंपरिक राजनीतिक दलों से जुड़ा हुआ नहीं मानती। इसलिए उनके आंदोलन अधिक स्वस्फूर्त और वैचारिक रूप से विविध रहे।
इसी दौर में स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण (जेपी) सक्रिय राजनीति में लौटे। उन्होंने छात्रों का नेतृत्व स्वीकार किया और "संपूर्ण क्रांति" का आह्वान किया। उनका तर्क था कि केवल सरकार बदलने से समस्या का समाधान नहीं होगा; राजनीति, प्रशासन, शिक्षा और समाज—सभी में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। उनके गांधी मैदान, पटना के भाषण ने आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान दिलाई।
1974 और 1975 के दौरान आंदोलन बिहार से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया। इसी बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य ठहराया, जिससे राजनीतिक संकट और गहरा गया। बढ़ते विरोध और अस्थिरता के बीच 25 जून 1975 को देश में आपातकाल घोषित किया गया। प्रेस पर सेंसरशिप लगी, विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया और नागरिक स्वतंत्रताओं पर व्यापक प्रतिबंध लगाए गए।
जब मार्च 1977 में आम चुनाव हुए तो जनता ने पहली बार केंद्र में कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया और जनता पार्टी की सरकार बनी। इतिहासकारों का सामान्य आकलन है कि 1974 का छात्र आंदोलन, जेपी का नेतृत्व, आपातकाल का अनुभव और विपक्ष की एकजुटता—इन सभी ने मिलकर 1977 के सत्ता परिवर्तन की पृष्ठभूमि तैयार की।
यही कारण है कि भारत का जेपी आंदोलन केवल एक छात्र आंदोलन नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक चेतना के पुनर्जागरण का अध्याय माना जाता है।
उनका शोध यह भी बताता है कि जेन-जी आंदोलन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक जवाबदेही जैसे मुद्दों पर सबसे तेजी से संगठित होते हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी चुनौती आंदोलन की ऊर्जा को संस्थागत और चुनावी राजनीति में बदलना होती है।
सत्ता परिवर्तन अक्सर इन परिस्थितियों में संभव होता है—
लेकिन सत्ता बदलना और शासन चलाना अलग बात है
हालिया अनुभव यह भी बताते हैं कि सरकार गिराने के बाद सबसे बड़ी चुनौती शासन चलाने की होती है।
श्रीलंका, बांग्लादेश और अन्य देशों में नई सरकारों को आर्थिक संकट, राजनीतिक ध्रुवीकरण और संस्थागत सुधार जैसी कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई विश्लेषकों का मानना है कि आंदोलन को चुनावी और संस्थागत राजनीति में बदलना सबसे कठिन चरण होता है।
हार्वर्ड कैनेडी स्कूल और काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस जैसे संस्थानों के शोध बताते हैं कि जेन-जी की राजनीति पहले की पीढ़ियों से अलग है। यह वैचारिक पहचान की बजाय भ्रष्टाचार, जवाबदेही, रोजगार, महंगाई और सुशासन जैसे मुद्दों पर तेजी से संगठित होती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत डिजिटल नेटवर्क है और सबसे बड़ी कमजोरी स्थायी नेतृत्व का अभाव।
श्रीलंका से लेकर सर्बिया तक की घटनाएं इस बात का संकेत हैं कि 21वीं सदी में राजनीतिक बदलाव की सबसे बड़ी प्रयोगशाला शायद अब संसद नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय परिसर और डिजिटल प्लेटफॉर्म बनते जा रहे हैं। Gen Z ने यह साबित किया है कि आज की राजनीति केवल चुनावी रैलियों से नहीं, बल्कि मोबाइल स्क्रीन, सोशल मीडिया नेटवर्क और कैंपस की बहसों से भी तय हो सकती है।
हालांकि इतिहास यह भी सिखाता है कि किसी सरकार को बदलना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन एक बेहतर और जवाबदेह व्यवस्था खड़ी करना कहीं अधिक कठिन। आने वाले वर्षों में सबसे बड़ा प्रश्न यही होगा—क्या Gen Z केवल सत्ता परिवर्तन की ताकत बनकर उभरेगी, या वही पीढ़ी भविष्य की नई राजनीतिक व्यवस्था की भी निर्माता बनेगी?
नेपाल में तो देखते ही देखते सत्ता Gen-Z के हाथों में आ गई। श्रीलंका में राष्ट्रपति को देश छोड़ना पड़ा, बांग्लादेश में 15 साल पुरानी सरकार गिर गई, केन्या में सरकार को टैक्स कानून वापस लेना पड़ा और सर्बिया में छात्रों के दबाव में प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। सवाल है—क्या दुनिया एक नए 'स्टूडेंट स्प्रिंग' के दौर में प्रवेश कर चुकी है?
छात्र राजनीति से जनक्रांति तक"युवा किसी देश का भविष्य ही नहीं, वर्तमान की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति भी होते हैं।"— नेल्सन मंडेला
विश्व इतिहास गवाह है कि जब भी युवाओं ने संगठित होकर व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, राजनीति की दिशा बदल गई। 1968 का पेरिस छात्र आंदोलन, चीन का तियानआनमेन आंदोलन, दक्षिण अफ्रीका का सोवेटो विद्रोह और अरब स्प्रिंग—इन सभी में छात्रों की निर्णायक भूमिका रही।
लेकिन 2022 के बाद जो बदलाव दिखा है, वह अलग है। इस बार आंदोलनों का नेतृत्व किसी राजनीतिक दल ने नहीं, बल्कि जेन-जी (1997-2012 के बीच जन्मी पीढ़ी) ने किया। सोशल मीडिया पर संगठित, विकेंद्रीकृत और बिना किसी एक नेता के चलने वाले इन आंदोलनों ने कई देशों की राजनीति बदल दी। विशेषज्ञ इसे "डिजिटल सिविल रेजिस्टेंस" का नया मॉडल मान रहे हैं।
पिछले पांच वर्षों में जहां छात्रों ने सत्ता को चुनौती दी
1. श्रीलंका (2022): आर्थिक संकट से सत्ता परिवर्तन
2022 में श्रीलंका गहरे आर्थिक संकट में डूब गया। ईंधन, दवाइयों और खाद्य पदार्थों की भारी कमी हो गई। विश्वविद्यालयों के छात्रों और युवाओं ने "अरगलया" (संघर्ष) आंदोलन शुरू किया।
क्या हुआ?
- राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा।
- राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर भागे।
- अंततः उन्हें इस्तीफा देना पड़ा।
- दशकों से प्रभावशाली राजपक्षे परिवार की राजनीतिक पकड़ कमजोर हुई।
2024 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण (कोटा) नीति के खिलाफ शुरू हुआ छात्र आंदोलन जल्द ही भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और लोकतांत्रिक अधिकारों के व्यापक आंदोलन में बदल गया।
परिणाम
- व्यापक हिंसा और सैकड़ों लोगों की मौत।
- प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद छोड़ना पड़ा।
- अंतरिम सरकार का गठन हुआ।
- नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई।
3. केन्या (2024): टैक्स कानून वापस
केन्या में सरकार नया वित्त विधेयक (Finance Bill) लाई, जिसमें टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव था।
युवाओं ने क्या किया?
- TikTok, X और Instagram के जरिए आंदोलन संगठित हुआ।
- लाखों युवा संसद के बाहर जुटे।
- संसद भवन में घुसने तक की नौबत आई।
- सरकार ने पूरा वित्त विधेयक वापस लिया।
- राष्ट्रपति विलियम रुटो को कई फैसले बदलने पड़े।
नवी साद रेलवे स्टेशन हादसे में 15 लोगों की मौत के बाद छात्रों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया।
आंदोलन धीरे-धीरे राष्ट्रीय अभियान बन गया।
परिणाम
- लाखों लोग सड़कों पर उतरे।
- प्रधानमंत्री मिलोस वुचेविच ने इस्तीफा दिया।
- सरकार पर व्यापक सुधारों का दबाव बना।
नेपाल में 2025 में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और बेरोज़गारी के खिलाफ शुरू हुआ Gen Z आंदोलन जल्द ही राष्ट्रीय जनआंदोलन में बदल गया। इसकी अगुवाई किसी एक राजनीतिक दल ने नहीं, बल्कि छात्रों और युवाओं के विकेंद्रीकृत नेटवर्क ने की।
क्या हुआ?
- विश्वविद्यालयों के छात्रों और युवाओं ने देशव्यापी प्रदर्शन शुरू किए।
- सोशल मीडिया प्रतिबंध के विरोध ने भ्रष्टाचार और सुशासन के मुद्दों को भी आंदोलन का हिस्सा बना दिया।
- व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा और अंतरिम व्यवस्था बनी।
- 2026 के आम चुनाव में युवा मतदाताओं ने पारंपरिक दलों के बजाय बदलाव का समर्थन किया।
- काठमांडू के लोकप्रिय पूर्व मेयर बालेंद्र "बालेन" शाह (Balen Shah), जिन्हें Gen Z का चेहरा माना जाता है, भारी जनसमर्थन के साथ नेपाल के प्रधानमंत्री बने।
- नेपाल का उदाहरण बताता है कि छात्र और युवा आंदोलन हमेशा सीधे सत्ता नहीं बदलते, लेकिन वे राजनीतिक नेतृत्व बदलने की ज़मीन तैयार कर सकते हैं। यहाँ सड़कों पर शुरू हुई युवा असंतोष की लहर अंततः लोकतांत्रिक चुनावों के जरिए नए नेतृत्व के उदय में बदल गई।
इन आंदोलनों में क्या समानता थी?"जेन-जी आंदोलनों की सबसे बड़ी वजह आर्थिक असुरक्षा, सत्ता से दूरी और भ्रष्टाचार के प्रति बढ़ता असंतोष है।" — जर्नल ऑफ डेमोक्रेसी, 2026,
1. कोई बड़ा नेता नहीं
पारंपरिक आंदोलनों की तरह यहां कोई एक चेहरा नहीं था। आंदोलन ऑनलाइन नेटवर्क के जरिए चलता रहा।
2. सोशल मीडिया बना मुख्य हथियार
WhatsApp, Telegram, TikTok, Instagram और X पर मिनटों में लाखों लोगों को संगठित किया गया।
लगभग हर देश में युवाओं का सबसे बड़ा आरोप था कि पुरानी राजनीतिक व्यवस्था भ्रष्ट हो चुकी है।
4. बेरोजगारी और महंगाई
महंगाई, रोजगार संकट और भविष्य की अनिश्चितता ने युवाओं में असंतोष बढ़ाया।
जेन-जी खुद को पारंपरिक राजनीतिक दलों से जुड़ा हुआ नहीं मानती। इसलिए उनके आंदोलन अधिक स्वस्फूर्त और वैचारिक रूप से विविध रहे।
इतिहास बताता है, छात्र हमेशा बदलाव की धुरी रहे हैं
भारत का 1974 जेपी आंदोलन: जब छात्रों ने राजनीति की दिशा बदल दीभारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 1974 का बिहार छात्र आंदोलन एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। उस समय देश महँगाई, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अक्षमता से जूझ रहा था। बिहार में छात्रों ने पहले स्थानीय मुद्दों पर आंदोलन शुरू किया। जल्द ही यह आंदोलन राज्य सरकार के विरोध से आगे बढ़कर व्यापक राजनीतिक असंतोष का प्रतीक बन गया।
इसी दौर में स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण (जेपी) सक्रिय राजनीति में लौटे। उन्होंने छात्रों का नेतृत्व स्वीकार किया और "संपूर्ण क्रांति" का आह्वान किया। उनका तर्क था कि केवल सरकार बदलने से समस्या का समाधान नहीं होगा; राजनीति, प्रशासन, शिक्षा और समाज—सभी में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। उनके गांधी मैदान, पटना के भाषण ने आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान दिलाई।
जब मार्च 1977 में आम चुनाव हुए तो जनता ने पहली बार केंद्र में कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया और जनता पार्टी की सरकार बनी। इतिहासकारों का सामान्य आकलन है कि 1974 का छात्र आंदोलन, जेपी का नेतृत्व, आपातकाल का अनुभव और विपक्ष की एकजुटता—इन सभी ने मिलकर 1977 के सत्ता परिवर्तन की पृष्ठभूमि तैयार की।
'मंडल बनाम कमंडल' की राजनीतिअगस्त 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने (अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने) की घोषणा के बाद देशव्यापी आंदोलन छिड़ गया। विशेषकर उत्तर भारत के सवर्ण छात्रों ने इसका हिंसक विरोध किया। इस आंदोलन ने भारतीय राजनीति और समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने सामाजिक न्याय को मजबूत किया, लेकिन साथ ही जातिगत ध्रुवीकरण और आरक्षण की राजनीति को भी गहरा कर दिया। इसी दौरान, राजनीतिक संतुलन साधने के लिए भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने 'सोमनाथ से अयोध्या राम रथ यात्रा' शुरू कर दी (इसे राजनीति में 'मंडल बनाम कमंडल' का दौर कहा जाता है)। बिहार में आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जिससे सरकार गिर गई।
क्या हर आंदोलन सरकार बदल देता है?नहीं। राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ मानते हैं कि सफल आंदोलन के लिए केवल जनसमर्थन पर्याप्त नहीं होता। हार्वर्ड के प्रोफेसर एरिका चेनोवेथ (Erica Chenoweth) और मैथ्यू सेबुल के अनुसार "1990 से 2020 के बीच जिन अहिंसक आंदोलनों में युवाओं की बड़ी भागीदारी रही, उनके सफल होने की संभावना अन्य आंदोलनों की तुलना में दो गुना से अधिक रही।"
उनका शोध यह भी बताता है कि जेन-जी आंदोलन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक जवाबदेही जैसे मुद्दों पर सबसे तेजी से संगठित होते हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी चुनौती आंदोलन की ऊर्जा को संस्थागत और चुनावी राजनीति में बदलना होती है।
सत्ता परिवर्तन अक्सर इन परिस्थितियों में संभव होता है—
- आर्थिक संकट गहरा हो।
- सरकार की वैधता कमजोर पड़ जाए।
- सुरक्षा तंत्र पूरी तरह सरकार के साथ न रहे।
- विपक्ष या वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध हो।
- आंदोलन लंबी अवधि तक शांतिपूर्ण और संगठित बना रहे।
लेकिन सत्ता बदलना और शासन चलाना अलग बात है
हालिया अनुभव यह भी बताते हैं कि सरकार गिराने के बाद सबसे बड़ी चुनौती शासन चलाने की होती है।
क्या यह नई वैश्विक राजनीतिक लहर है?राजनीतिक वैज्ञानिकों का मानना है कि 21वीं सदी के छात्र आंदोलन विचारधारा (Ideology) की बजाय 'गवर्नेंस' (सुशासन) के मुद्दों पर केंद्रित हैं। यही कारण है कि श्रीलंका, बांग्लादेश, केन्या और सर्बिया जैसे देशों में युवाओं ने पारंपरिक राजनीतिक दलों के बजाय डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वयं को संगठित किया।
हार्वर्ड कैनेडी स्कूल और काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस जैसे संस्थानों के शोध बताते हैं कि जेन-जी की राजनीति पहले की पीढ़ियों से अलग है। यह वैचारिक पहचान की बजाय भ्रष्टाचार, जवाबदेही, रोजगार, महंगाई और सुशासन जैसे मुद्दों पर तेजी से संगठित होती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत डिजिटल नेटवर्क है और सबसे बड़ी कमजोरी स्थायी नेतृत्व का अभाव।
विश्वविद्यालय अब सिर्फ शिक्षा के नहीं, राजनीति की भी प्रयोगशाला बन रहे हैंइतिहास बताता है कि हर छात्र आंदोलन सरकार नहीं गिराता, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जब किसी देश के विश्वविद्यालयों में भविष्य को लेकर बेचैनी बढ़ने लगती है, तो उसकी गूंज देर-सबेर संसद और सत्ता के गलियारों तक जरूर पहुंचती है।
श्रीलंका से लेकर सर्बिया तक की घटनाएं इस बात का संकेत हैं कि 21वीं सदी में राजनीतिक बदलाव की सबसे बड़ी प्रयोगशाला शायद अब संसद नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय परिसर और डिजिटल प्लेटफॉर्म बनते जा रहे हैं। Gen Z ने यह साबित किया है कि आज की राजनीति केवल चुनावी रैलियों से नहीं, बल्कि मोबाइल स्क्रीन, सोशल मीडिया नेटवर्क और कैंपस की बहसों से भी तय हो सकती है।
हालांकि इतिहास यह भी सिखाता है कि किसी सरकार को बदलना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन एक बेहतर और जवाबदेह व्यवस्था खड़ी करना कहीं अधिक कठिन। आने वाले वर्षों में सबसे बड़ा प्रश्न यही होगा—क्या Gen Z केवल सत्ता परिवर्तन की ताकत बनकर उभरेगी, या वही पीढ़ी भविष्य की नई राजनीतिक व्यवस्था की भी निर्माता बनेगी?
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर सोमवार को CJP के प्रदर्शन के दौरान दिनभर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। सुबह शुरू हुआ आंदोलन दोपहर तक टकराव में बदल गया, जब कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड पार कर संसद की ओर बढ़ने लगे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद झड़प, लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की स्थिति बनी। सुबह से देर शाम तक चले घटनाक्रम की पूरी झलक इन 10 तस्वीरों में देखें।
152 पेपर लीक और 7.5 करोड़ छात्रों का मुद्दा, राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, बोले- मुद्दे उठाने वाले छात्र पीटे जाते हैं
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Motorola ने भारतीय बाजार में अपना नया प्रीमियम स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Max लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को दमदार 7100mAh बैटरी, 90W फास्ट चार्जिंग, Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, 2K AMOLED डिस्प्ले और कई एडवांस Moto AI फीचर्स के साथ पेश किया है। लॉन्च ऑफर्स के बाद इसकी शुरुआती कीमत 49,999 रुपये रखी गई है।
Dimple Yadav : CJP के प्रदर्शन में पुलिस की लाठीचार्ज पर भड़कीं डिंपल यादव, बताया काला दिवस, प्रदर्शनकारियों को पिलाया पानी
Priyanka Gandhi : पेपर लीक विरोध प्रदर्शन पर बवाल, संसद मार्च के दौरान दिल्ली में झड़पें, प्रियंका गांधी का बड़ा बयान
देश की नई शिक्षा नीति और परीक्षा पेपर लीक के विरोध में सोमवार को राजधानी दिल्ली में छात्रों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगह झड़पें हुईं। पुलिस ने हालात नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
सिक्किम टनल हादसा: मीथेन गैस रिसाव और भूस्खलन से 7 की मौत, कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका
दिल्ली में छात्रों पर बर्बरता से लाठीचार्ज, पीएम मोदी चुप
जब Gen-Z सड़कों पर उतरी, हिल गईं सरकारें! 5 साल में 4 देशों में गिरी सरकारें, कहीं राष्ट्रपति भागे तो कहीं PM ने छोड़ी कुर्सी
Student Protests: कभी छात्रों को केवल विश्वविद्यालयों की राजनीति तक सीमित माना जाता था, लेकिन अब दुनिया के कई देशों में वही छात्र सत्ता परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं। पिछले पांच वर्षों में नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, केन्या, सर्बिया समेत कई देशों में छात्र और जेन-जी आंदोलनों ने सरकारों को झुकाया या सत्ता परिवर्तन का रास्ता बनाया।
सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग में बड़ा हादसा, भूस्खलन के बाद 27 मजदूर फंसे
सिक्किम के नामची जिले में सोमवार दोपहर एक निर्माणाधीन सुरंग के बाहर भूस्खलन (लैंडस्लाइड) होने से बड़ा हादसा हो गया। भूस्खलन के कारण सुरंग का प्रवेश द्वार बंद हो गया और अंदर गैस रिसाव की आशंका के बीच करीब 27 मजदूर सुरंग में फंस गए। अधिकारियों ने बताया कि राहत एवं बचाव अभियान युद्धस्तर पर जारी है। सुरंग के अंदर गैस मौजूद होने के कारण बचाव अभियान बेहद कठिन हो गया है।
118 पुलिसकर्मी घायल, 60 प्रदर्शनकारियों को भी चोट, बैरिकेड तोड़े, पथराव किया, CJP के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने क्या कहा
दिल्ली के जंतर-मंतर पर सोमवार को CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस का दावा है कि प्रदर्शनकारियों ने 15 से 20 सरकारी वाहनों समेत अन्य सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। मामले में करीब 70 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने कहा कि दंगा, सरकारी कर्मचारियों पर हमला, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अन्य आरोपों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और अन्य संबंधित कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज की जा रही है।
क्या सस्ता है Motorola Edge 70 Max, 5000 रुपए की छूट, 7100mAh बैटरी, Snapdragon 8 Gen 5 और AI फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च
Motorola ने भारतीय बाजार में अपना नया प्रीमियम स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Max लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को दमदार 7100mAh बैटरी, 90W फास्ट चार्जिंग, Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, 2K AMOLED डिस्प्ले और कई एडवांस Moto AI फीचर्स के साथ पेश किया है। लॉन्च ऑफर्स के बाद इसकी शुरुआती कीमत 49,999 रुपये रखी गई है।
7,100mAh बैटरी, Snapdragon 8 Gen 5 और 144Hz डिस्प्ले Motorola Edge 70 Max लॉन्च से पहले सामने आए बड़े फीचर्स
Motorola ने अपने आगामी फ्लैगशिप स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Max की लॉन्च डेट की आधिकारिक घोषणा कर दी है। कंपनी इस स्मार्टफोन को 15 जुलाई दोपहर 12 बजे लॉन्च करेगी। लॉन्च के तुरंत बाद यह डिवाइस Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। लॉन्च से पहले ही कंपनी ने फोन के कई अहम फीचर्स का खुलासा कर दिया है, जिससे यह साफ हो गया है कि Motorola इस बार प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है।