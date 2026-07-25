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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :नई दिल्ली , Saturday, 25 July 2026 (07:44 IST)

CJP धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी, क्या आज निकलेगा हल?

CJP Protest : CJP demands dharmendra pradhan resignation
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Sat, 25 Jul 2026 (07:44 IST)
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Latest News Today Live Updates in Hindi : सीजेपी प्रतिनिधिमंडल आज दोपहर को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह से मुलाकात करेगा। प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि सरकार का इस मामले में क्या रूख है?


07:43 AM, 25th Jul
-सीजेपी प्रतिनिधिमंडल की केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह के साथ बैठक आज 3:30 बजे होगी।
-जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए आज सुबह 7.30 AM से अगली सूचना तक 18 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। 
-दिल्ली पुलिस ने भी जंतर-मंतर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बैरिकेड्स को हेवी ड्यूटी चेन से जोड़ा गया है और वेल्डिंग की गई है।

07:25 AM, 25th Jul
छह दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हुई। भारी बारिश और खराब मौसम के कारण 19 जुलाई, 2026 को सालाना तीर्थयात्रा को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था।
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