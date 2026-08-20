अयोध्या कचहरी लॉकअप से शातिर चोर फरार, गार्द को चकमा देकर भागा दीपक; दो पुराने फरार बंदियों का भी नहीं मिला सुराग

धार्मिक नगरी अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए गुरुवार दोपहर कचहरी परिसर से एक बंदी पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। चोरी के आरोप में जिला कारागार में बंद दीपक कुमार उर्फ दीपू को कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था, जहाँ से वह पुलिसकर्मियों को चकमा देकर रफूचक्कर हो गया। घटना के बाद कचहरी परिसर में हड़कंप मच गया है।

​बाथरूम जाने के दौरान दिया झांसा

दर्शननगर (थाना कोतवाली अयोध्या) निवासी दीपक कुमार को गत 10 जून को कैंट पुलिस ने मोबाइल टावर का तार चोरी करने के आरोप में जेल भेजा था। गुरुवार को पेशी के बाद जब पुलिसकर्मी उसे न्यायालय कक्ष से वापस लाकअप ले जा रहे थे, तभी गार्द के कुछ पुलिसकर्मी बाथरूम चले गए। इसी ढिलाई का फायदा उठाकर दीपक शेष पुलिसकर्मियों को चकमा देकर गायब हो गया।

​सघन तलाशी अभियान, CCTV खंगाल रही पुलिस

बंदी के भागने की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी नगर (CO City) श्रीयश त्रिपाठी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने कचहरी परिसर की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया:

​स्थानीय दबिश: आरोपी के गृहक्षेत्र दर्शननगर में पुलिस टीम भेजी गई है।

​नाकाबंदी: शहर के प्रमुख रास्तों, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर सतर्कता बढ़ा दी गई है।

​सीसीटीवी निगरानी: कचहरी परिसर व आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

​सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल

अयोध्या कचहरी और जिला कारागार की सुरक्षा पर यह पहली बार सवाल नहीं उठा है। इससे पहले भी जेल व कस्टडी से दो बंदी फरार हो चुके हैं, जिनका पुलिस आज तक कोई सुराग नहीं लगा सकी है। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने स्थानीय पुलिस प्रशासन की कार्यशैली और सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है।