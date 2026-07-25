राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, बोले- मेट्रो, इंटरनेट और खाना बंद करा दिया, लेकिन पेपर लीक नहीं रोक पाए

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा- मेट्रो बंद करो। रास्ते बंद करो। दुकानें बंद करो। Internet बंद करो। खाना बंद करो। अपना हक मांग रहे छात्रों के खिलाफ सरकार ने ये क्रूर कदम उठाए। बस एक चीज बंद नहीं कर पाए, मोदी जी - पेपर लीक।

मेट्रो बंद करो।

रास्ते बंद करो।

दुकानें बंद करो।

Internet बंद करो।

खाना बंद करो।



अपना हक़ मांग रहे छात्रों के ख़िलाफ़ सरकार ने ये क्रूर कदम उठाए।



बस एक चीज़ बंद नहीं कर पाए, मोदी जी - पेपर लीक। — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 25, 2026

गौरतलब है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन में भारी भीड़ उमड़ने की आशंका को देखते हुए यहां 6 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात की गई है। बैरिकेड्स को हेवी ड्यूटी चेन से जोड़ा गया है और वेल्डिंग की गई है।

इधर सीजेपी और उसके समर्थकों का दावा है कि धरनास्थल के आसपास इंटरनेट बाधित है। खाना लेकर जंतर मंतर की ओर आ रहे डिलिवरी बॉयज को भी रोका जा रहा है।