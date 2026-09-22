जमुई छेड़छाड़ केस, एनकाउंटर में मुख्य आरोपी और साथी को लगी गोली, दोनों अस्पताल में भर्ती

Jamui molestation case: बिहार में जमुई जिले में हाल ही में हुए चर्चित छेड़छाड़ मामले में पुलिस ने त्वरित और सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने मंगलवार को एनकाउंटर के बाद मुख्‍य आरोपी नंदन यादव और एक अन्य हरेराम यादव को गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर में नंदन को पांव में गोली लगी है, जबकि हरेराम को भी पांव में चोट आई है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीन आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवर हैं और रेती ढोने का काम करते हैं।

छापेमारी के दौरान पुलिस पर फायरिंग

क्या है पूरा मामला? यह पूरी घटना 19 सितंबर की शाम की है। जमुई में एक नाबालिग छात्रा अपने एक साथी छात्र के साथ दोपहिया वाहन से कहीं जा रही थी। उसी दौरान सड़क पर कुछ मनचलों ने उनके वाहन को जबरन रोक लिया। युवकों ने दोनों को चारों तरफ से घेर लिया और उनके साथ धक्का-मुक्की, मारपीट व अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वायरल वीडियो में पीड़ित लड़का और लड़की रोते हुए हाथ जोड़कर आरोपियों से उन्हें छोड़ देने की गुहार लगाते दिखाई दे रहे हैं।