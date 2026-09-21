जमुई में छात्रा से बदसलूकी पर भड़के राहुल गांधी, कहा- अंधभक्त ऐसी सोच को सामान्य ठहराते हैं

Rahul Gandhi on Jamui Case: बिहार के जमुई जिले में 10वीं क्लास के छात्र-छात्रा को रोककर की गई बदसलूकी और उत्पीड़न के वायरल वीडियो पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का गुस्सा फूटा है। राहुल गांधी ने सोमवार को एक्स पर पोस्ट शेयर कर इस घटना को बेहद 'बेचैन करने वाला' बताया और बिना नाम लिए भाजपा समर्थकों व 'अंधभक्तों' पर निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार सरकार की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए दोषियों के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

बिहार सरकार से पूछे तीखे सवाल

राहुल ने आगे लिखा- इन लोगों को ऐसी बदतमीज़ी करने का हक किसने दिया? यह 'संस्कृति' नहीं है, यह patriarchy है: ये सोच कि किसी भी पुरुष का किसी लड़की के शरीर, उसके आने-जाने और उसकी पसंद-नापसंद पर नियंत्रण है। जब नियंत्रण को ही संस्कृति मान कर 'अंधभक्त' ऐसी सोच को सामान्य ठहराते हैं, तो भीड़ को लगने लगता है कि वही कानून है।

The video from Jamui, Bihar is deeply disturbing.



Two Class 10 students were stopped on a road. Harassed. Humiliated. Molested. A young girl, hands folded, begged to be let go while goons groped her and dragged her away.



Who gave these men the right to behave like this? This is… — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 21, 2026 ALSO READ: उस वीडियो में दिख रहे हर व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए और उन अपराधियों पर POCSO के तहत मुकदमा चलाकर उन्हें जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। और अगर ये घटना 19 सितंबर की है तो गुनहगार अब तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं हैं? और बिहार सरकार जवाब दे कि शाम 7 बजे कोई लड़की राज्य की सड़कों पर सुरक्षित क्यों नहीं है?

क्या है पूरा मामला? यह पूरी घटना 19 सितंबर की शाम की है। जमुई में एक नाबालिग छात्रा अपने एक साथी छात्र के साथ स्कूटी से कहीं जा रही थी। उसी दौरान सड़क पर कुछ मनचलों ने उनकी स्कूटी को जबरन रोक लिया। युवकों ने दोनों को चारों तरफ से घेर लिया और उनके साथ धक्का-मुक्की, मारपीट व अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वायरल वीडियो में पीड़ित लड़का और लड़की रोते हुए हाथ जोड़कर आरोपियों से उन्हें छोड़ देने की गुहार लगाते दिखाई दे रहे हैं।