‘वोट चोरी, सरकार चोरी और अब पार्टी चोरी...’: TMC विवाद पर चुनाव आयोग और बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी

ALSO READ: ममता और ऋतब्रत गुट को झटका, TMC का नाम-सिंबल फ्रीज, EC ने कल तक मांगे 3 ऑप्शन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तृणमूल कांग्रेस का नाम और सिंबल फ्रीज करने पर भाजपा के साथ ही चुनाव आयोग पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने शिवसेना, एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस का जिक्र करते हुए भाजपा और चुनाव आयोग पर पार्टी चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वोट चोरी। सरकार चोरी। अब पार्टी चोरी - ये हमारे लोकतांत्रिक पतन के प्रतीक बन गए हैं।

राहुल गांधी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, पहले शिवसेना, फिर NCP और अब तृणमूल कांग्रेस। हर बार एक ही पैटर्न - BJP और चुनाव आयोग मिलकर एक पार्टी को तोड़ते हैं। फिर उसका चुनाव चिन्ह छीन लिया जाता है। जब पूरी की पूरी पार्टी चोरी हो सकती है, तो करोड़ों भारतीयों के वोट चोरी होना भी हैरानी की बात नहीं। वोट चोरी। सरकार चोरी। अब पार्टी चोरी - ये हमारे लोकतांत्रिक पतन के प्रतीक बन गए हैं।

पहले शिवसेना, फिर NCP और अब तृणमूल कांग्रेस।



हर बार एक ही पैटर्न - BJP और चुनाव आयोग मिलकर एक पार्टी को तोड़ते हैं। फिर उसका चुनाव चिन्ह छीन लिया जाता है।



जब पूरी की पूरी पार्टी चोरी हो सकती है, तो करोड़ों भारतीयों के वोट चोरी होना भी हैरानी की बात नहीं।



वोट चोरी। सरकार चोरी।… — Rahul Gandhi (@RahulGandhi)

क्या है चुनाव आयोग का फैसला?

चुनाव आयोग ने गुरुवार को अंतरिम आदेश जारी करते हुए ममता बनर्जी और ऋतब्रत बनर्जी को प्रतिद्वंद्वी गुटों को पार्टी के नाम ‘All India Trinamool Congress’ और पारंपरिक चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करने से रोक दिया है। यह आदेश विवाद पर अंतिम फैसला आने तक प्रभावी रहेगा।

चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी और ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले दोनों गुटों को अपने लिए 3-3 पसंदीदा नाम और 3-3 स्वतंत्र चुनाव चिह्न सुझाने को कहा है। दोनों गुटों को यह विकल्प 18 सितंबर 2026 को सुबह 11 बजे तक आयोग के सामने रखने होंगे। इसके बाद आयोग प्रत्येक गुट के लिए एक नाम और एक चुनाव चिह्न आवंटित करेगा।

उपचुनाव से पहले बड़ा फैसला

यह फैसला पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले आया है। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक दोनों सीटों पर 6 अक्टूबर 2026 को मतदान होगा, जबकि मतगणना 9 अक्टूबर को होगी।