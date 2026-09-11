बिहार में सनसनीखेज वारदात: दिनदहाड़े भाजपा मंडल अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या

बिहार में भागलपुर के कुतुबगंज में भाजपा के मंडल अध्यक्ष उमा भूषण तांती उर्फ पप्पू तांती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही बबरगंज थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों ने पूर्व पार्षद पर हत्या का आरोप लगाया। मामले की जांच जारी है।

सुबह करीब 10 बजे बाइक सवार दो अज्ञात अपराधियों ने बेहद नजदीक से भूषण के सिर के पीछे दो गोलियां दागीं और हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

गोलीबारी की इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे कुतूबगंज और दक्षिण खंड क्षेत्र में भारी तनाव और मातम पसर गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद भाजपा विधायक रोहित पांडे भी मौके पर पहुंचे। सूचना के बाद SDPO सिटी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटे हुए हैं।

परिजनों ने पूर्व पार्षद व भाजपा नेता शशि मोदी और उसके भांजे कृष्णा मोदी पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि कुतूबगंज में काली मंदिर के निर्माण और मंदिर समिति के अध्यक्ष पद को लेकर उमा भूषण तांती की शशि मोदी के साथ पुरानी तनातनी चल रही थी।