Delhi Building Collapse : दिल्ली के सीमापुरी में 5 मंजिला इमारत ढही, 3 की मौत, 8 घायल

मौके पर तलाशी और बचाव अभियान लगातार जारी है। हादसे की गंभीरता को देखते हुए NDRF को भी तुरंत मौके पर बुलाया गया। दिल्ली फायर सर्विस और NDRF की टीमें मिलकर मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रही हैं। अधिकारियों के मुताबिक सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।