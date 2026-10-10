CJP प्रदर्शन पर इंटरनेशनल हलचल! प्रदर्शनकारियों की हिरासत पर UN ने जताई चिंता

UN Human Rights CJP Protest Delhi: राजधानी दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बड़े पैमाने पर चल रहे प्रदर्शन और पुलिस द्वारा की गई व्यापक धर-पकड़ का मामला अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग (UN Human Rights) ने प्रदर्शनकारियों, नेताओं, पत्रकारों और वकीलों को बड़ी संख्या में हिरासत में लिए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए भारतीय अधिकारियों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार का सम्मान करने की अपील की है।

क्या संरा मानवाधिकार आयोग ने?

एजेंसियों को संयम बरतना चाहिए

आयोग ने आगे जोर देकर कहा कि किसी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पाबंदियां केवल अत्यंत आवश्यकता और आनुपातिकता की कड़ी कसौटी के आधार पर ही लगाई जानी चाहिए। अधिकारियों को भारतीय लोकतांत्रिक परंपराओं की याद दिलाते हुए UN आयोग ने कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों को शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के प्रति पूरी तरह संयम बरतना चाहिए। आयोग ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि जिन लोगों को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है, उन्हें बिना किसी शर्त के तुरंत रिहा किया जाना चाहिए।

ममता और केजरीवाल रिहा

इस बीच, पूर्व मुख्‍यमंत्रीद्वय अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी जैसे प्रमुख नेताओं को रिहा कर दिया गया है। हालांकि, सीजेपी नेताओं- अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। दूसरी ओर, सीजेपी के संगठन प्रभारी अजिंक्य शिंदे ने कार्यकर्ताओं ने रविवार को फिर से जंतर-मंतर की ओर कूच करने की अपील की है।