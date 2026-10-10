Top News 10 October: दिल्ली में आज CJP का प्रदर्शन, सुरक्षा सख्‍त, दिपके बोले-जेनजी से डरी सरकार

Top News 10 October: कॉकरोच जनता पार्टी का आज दिल्ली में प्रदर्शन, अभिजीत दीपके का दावा- केंद्र सरकार युवाओं यानी जेनजी से डरी हुई है। राहुल गांधी बोले- उन्होंने 'वोट चोरी' के आरोपों को खारिज नहीं किया। रूस से तेल खरीदेगा अमेरिका। विंडीज का भारत के खिलाफ 250 का रिकॉर्ड चेस। 10 अक्टूबर की बड़ी खबरें :

CJP प्रोटेस्ट : दिल्ली में सुरक्षा सख्‍त

जेनजी से डरी सरकार : दीपके

सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा- दिल्ली में सुरक्षा कड़ी करने से साफ है कि केंद्र सरकार युवाओं यानी जेनजी से डरी हुई है। उसने आपातकाल जैसे हालात पैदा कर दिए हैं लेकिन युवा आपसे नहीं डरता।

राष्‍ट्रपति ने 'वोट चोरी' के आरोपों को खारिज नहीं किया

रूस से तेल खरीदेगा यूएस

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एलान किया कि रूस तुरंत अमेरिका को 3 लाख टन डीजल की आपूर्ति करेगा। नवंबर के महीने में 5 लाख टन और इसके बाद 10 लाख टन और सप्लाई होगी। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के बाद यह घोषणा की।

विंडीज का भारत के खिलाफ 250 का रिकॉर्ड चेस