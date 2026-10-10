दिल्ली में प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी पर भड़के सोनम वांगचुक, अनशन और पदयात्रा की दी चेतावनी

Sonam Wangchuk warning: एसआईआर (SIR) में अनियमितताओं को लेकर मुख्‍य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देश भर में चल रहे प्रदर्शनों और आंदोलनों के बीच सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि हिरासत में लिए गए नेताओं को जल्द रिहा नहीं किया गया तो वे इसके खिलाफ अनशन या पदयात्रा करेंगे। उन्होंने इस पूरे मामले की तुलना अघोषित आपातकाल से की है।

दरअसल, दिल्ली में सीजेपी के 10 अक्टूबर को प्रदर्शन के मद्देनजर बड़ी संख्‍या में नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए पहुंचे प्रमुख नेताओं की अचानक हुई गिरफ्तारियों के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। आंदोलन की अगुवाई कर रहे प्रमुख चेहरों को हिरासत में लिए जाने के बाद लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने स्थिति को 'अघोषित आपातकाल' करार दिया है।

INDIA IN A STATE OF UNDECLARED EMERGENCY... Yesterday when I posted a message appealing for unity & peace in today's protest I had never imagined that the biggest democracy in the world would be under an undeclared EMERGENCY. I was happy there were so many leaders to lead the movement, but I now learn that they have all been arrested. I hope those arrested will be released soon. I will be compelled to consider an Anshan Fast or Padyatra March if they are not released by tomorrow. #JantarMantar #protest #CJP #CEC #sonamwangchuk — Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) October 10, 2026 ALSO READ: 'जितनी पुलिस बुलानी है बुला लीजिए, हम पीछे नहीं हटेंगे...' राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा कि जनता से शांति और एकजुटता के साथ प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की गई थी। इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को इस तरह अघोषित आपातकाल जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा।