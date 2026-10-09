CJP Protest in Delhi: दिल्ली में ट्रेनें-मेट्रो बंद होने पर CJP नेताओं ने उड़ाया मजाक, कहा- पीएम मोदी चेक करें अपना BP
CJP Protest Delhi: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर शनिवार (10 अक्टूबर) को जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बड़े प्रदर्शन से पहले दिल्ली में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। प्रदर्शन को रोकने और भीड़ नियंत्रण के लिए प्रशासन द्वारा कई ट्रेनों को रद्द करने और 57 मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद रखने का आदेश दिया गया है। वहीं, इन पाबंदियों पर प्रतिक्रिया देते हुए सीजेपी नेताओं—अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर तंज कसते हुए ठहाके लगाए और इसे सरकार का डर करार दिया है। दूसरी ओर, सीजेपी नेताओं की हरकत पर पूर्व सांसद संजय निरुपम बुरी तरह भड़क गए। ALSO READ: 'मक्खी मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए', CJP प्रोटेस्ट से पहले SC की टिप्पणी
क्या कहा सीजेपी नेताओं ने?
प्रशासन द्वारा लगाई गई पाबंदियों पर प्रतिक्रिया देते हुए सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके और उनके सहयोगी सौरभ दास व आशुतोष रांका ने एक वीडियो शेयर किया है। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के बाद एयरपोर्ट पर अपने ट्रॉली बैग के साथ नजर आ रहे इन नेताओं ने जमकर ठहाके लगाए। ALSO READ: 'फर्क सिर्फ वर्दी का है, इंसानियत का नहीं'—10 अक्टूबर के हाई-वोल्टेज प्रोटेस्ट से पहले दिल्ली पुलिस का इमोशनल मैसेज*
वीडियो में अभिजीत दीपके ने सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि महामानव ने रेलवे बंद कर दी क्योंकि हम कल प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अपने साथियों सौरभ दास और आशुतोष रांका से प्रतिक्रिया मांगी, जिसके बाद तीनों नेताओं ने हंसते हुए कहा कि 'पीएम मोदी को अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहना चाहिए।'
शटअप ! यह FoE नहीं है, बदतमीज़ी है। तीनों को क़ानून के बर्फ़ की सिल्ली पर लिटाकर मुक़दमों के डंडे से पीटना चाहिए। फिर इनकी जेनजीगिरी निकलेगी। https://t.co/v3bG0WrZYJ— Sanjay Nirupam (@sanjaynirupam) October 9, 2026
क्या कहा शिवसेना नेता संजय निरुपम ने?
दूसरी ओर, शिवसेना नेता और पूर्व सांसद संजय निरुपम सीजेपी नेताओं पर बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि यह बदतमीजी है। निरुपम ने अपनी पोस्ट में कहा- तीनों को कानून के बर्फ की सिल्ली पर लिटाकर मुकदमों के डंडे से पीटना चाहिए। इसके बाद इनकी जेनजीगिरी निकल जाएगी।
जंतर-मंतर पर जुटने की तैयारी
पुलिस की अनुमति न मिलने के बावजूद सीजेपी ने शनिवार को जंतर-मंतर पर अपना प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को अंदेशा है कि ट्रेनों और मेट्रो पर पाबंदियों के बावजूद पड़ोसी राज्यों से कार्यकर्ता दिल्ली की सीमाओं में प्रवेश करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसको लेकर राजधानी की सीमाओं पर चेकिंग बढ़ा दी गई है।