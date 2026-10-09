CJP Protest in Delhi: दिल्ली में ट्रेनें-मेट्रो बंद होने पर CJP नेताओं ने उड़ाया मजाक, कहा- पीएम मोदी चेक करें अपना BP

ALSO READ: 'मक्खी मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए', CJP प्रोटेस्ट से पहले SC की टिप्पणी CJP Protest Delhi: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर शनिवार (10 अक्टूबर) को जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बड़े प्रदर्शन से पहले दिल्ली में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। प्रदर्शन को रोकने और भीड़ नियंत्रण के लिए प्रशासन द्वारा कई ट्रेनों को रद्द करने और 57 मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद रखने का आदेश दिया गया है। वहीं, इन पाबंदियों पर प्रतिक्रिया देते हुए सीजेपी नेताओं—अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर तंज कसते हुए ठहाके लगाए और इसे सरकार का डर करार दिया है। दूसरी ओर, सीजेपी नेताओं की हरकत पर पूर्व सांसद संजय निरुपम बुरी तरह भड़क गए।

क्या कहा सीजेपी नेताओं ने?



शटअप ! यह FoE नहीं है, बदतमीज़ी है। तीनों को क़ानून के बर्फ़ की सिल्ली पर लिटाकर मुक़दमों के डंडे से पीटना चाहिए। फिर इनकी जेनजीगिरी निकलेगी। https://t.co/v3bG0WrZYJ — Sanjay Nirupam (@sanjaynirupam) October 9, 2026 क्या कहा शिवसेना नेता संजय निरुपम ने? दूसरी ओर, शिवसेना नेता और पूर्व सांसद संजय निरुपम सीजेपी नेताओं पर बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि यह बदतमीजी है। निरुपम ने अपनी पोस्ट में कहा- तीनों को कानून के बर्फ की सिल्ली पर लिटाकर मुकदमों के डंडे से पीटना चाहिए। इसके बाद इनकी जेनजीगिरी निकल जाएगी। वीडियो में अभिजीत दीपके ने सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि महामानव ने रेलवे बंद कर दी क्योंकि हम कल प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अपने साथियों सौरभ दास और आशुतोष रांका से प्रतिक्रिया मांगी, जिसके बाद तीनों नेताओं ने हंसते हुए कहा कि 'पीएम मोदी को अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहना चाहिए।'