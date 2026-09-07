DU के पास बड़ा हादसा: सत्य निकेतन में 5 मंजिला हॉस्टल इमारत ढही, 6 छात्रों की मौत से मचा कोहराम

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अस्पताल ने की 6 लोगों की मौत की पुष्‍टि

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरने से घायल हुए 10 लोगों को JPN एपेक्स ट्रॉमा सेंटर (AIIMS) लाया गया। इन 10 मरीजों में से 5 को मृत अवस्था में लाया गया था, जबकि गंभीर हालत वाले एक मरीज की बाद में मौत हो गई। तीन मरीजों को भर्ती किया गया है और उनका इलाज चल रहा है। एक मरीज के अंग की सर्जरी की गई। एक मरीज को मामूली चोट आई थी और निगरानी के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया है।

राहत और बचाव कार्य जारी

हादसे के वक्त इमारत के बेसमेंट में मरम्मत का काम चल रहा था। यह इमारत करीब 40-50 साल पुरानी थी और इसका इस्तेमाल PG के तौर पर किया जा रहा था। NDRF, फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और दूसरी एजेंसियों की टीमें मौके पर भारी मलबा हटाने का काम कर रही हैं। हादसे के जिम्मेदार बिल्डिंग मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।

घटना स्थल पर पहुंचीं CM रेखा गुप्ता

क्या बोले केजरीवाल? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि सत्य निकेतन, दिल्ली में इमारत गिरने का हादसा अत्यंत दुखद और चिंताजनक है। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि मलबे में फंसे लोगों का सकुशल और जल्द रेस्क्यू हो जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सरकार की लापरवाही के कारण अब तक कई हादसे हो चुके हैं। सरकार को नींद से जागना होगा। बड़े स्तर पर एक्शन लेकर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत है।

सत्य निकेतन, दिल्ली में इमारत गिरने का हादसा अत्यंत दुखद और चिंताजनक है। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि मलबे में फंसे लोगों का सकुशल और जल्द रेस्क्यू हो जाए।



दिल्ली में सरकार की लापरवाही के कारण अब तक कई हादसे हो चुके हैं। सरकार को नींद से जागना होगा। बड़े स्तर पर एक्शन लेकर… https://t.co/HSzRPPOVJy — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) September 6, 2026

वायरल हुआ मलबे में दबे छात्रा का वीडियो

इमारत गिरने से मलबे के ढेर में दबे एक छात्र का वीडियो सामने आया है, जिसमें उसका चेहरा धूल से ढंका हुआ है। इस इमारत में लड़कों के लिए छात्रावास संचालित हो रहा था।