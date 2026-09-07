Latest News Today Live Updates in Hindi : दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर के पास सत्य निकेतन की एक संकरी गली में लड़कों के छात्रावास के रूप में इस्तेमाल हो रही 30 साल पुरानी 5 मंजिला इमारत रविवार को भरभरा कर ढह गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। पल पल की जानकारी...

08:43 AM, 7th Sep