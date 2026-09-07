Top News 7 September: सागर में जहरीली शराब से 11 मौतें; 199 दवा नमूने फेल, SIR पर उठे सवाल

Top News 7 September : देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, मध्यप्रदेश के सागर में जहरीली शराब पीने से 11 की मौत, गुणवत्ता जांच में 199 दवा के नमूने फेल, पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने उठाए SIR पर सवाल, जीतन राम मांझी की तबीयत बिगड़ी। 7 सितंबर की बड़ी खबरे।

इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। इस दौरान कुछ इलाकों में भारी बारिश के साथ गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं की स्थिति भी बन सकती है।



सागर में जहरीली शराब से 11 की मौत

गुणवत्ता जांच में 199 दवा के नमूने फेल

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) की जांच में 199 दवा नमूने मानक पर खरे नहीं उतरे, जबकि एक नमूना नकली मिला। लुपिन, सनोफी इंडिया, जायडस हेल्थकेयर, आईपीका लेबोरेटरीज, मैक्लियोड्स फार्मास्यूटिकल्स, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल्स और कैडिला फार्मास्यूटिकल्स के कुछ उत्पाद भी अलग-अलग जांच में मानक पर खरे नहीं उतरे।

पूर्व चुनाव आयुक्त का SIR पर सवाल

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तहत मतदाता सूची से नाम हटाए जाने पर गंभीर सवाल उठाए हैं। भुवनेश्वर में उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को 'अतार्किक, अनुचित, मनमाना और शरारतपूर्ण' बताया।

जीतन राम मांझी की फिर बिगड़ी तबीयत