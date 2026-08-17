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Written By भोपाल ब्यूरो भोपाल ब्यूरो
Last Updated : Monday, 17 August 2026 (16:14 IST)

नितिन नवीन की नई टीम में मध्यप्रदेश के 6 चेहरों को जगह, गजेंद्र पटेल महामंत्री, कविता पाटीदार मंत्री, बंशीलाल गुर्जर बनें किसान मोर्चा अध्यक्ष

Six faces from Madhya Pradesh included in Nitin Naveen's new team; Nitin Naveen's new team; BJP's new national executive; Madhya Pradesh's standing in Nitin Naveen's team.नितिन नवीन की नई टीम में मध्यप्रदेश के 6 चेहरों को जगह
Written By: भोपाल ब्यूरो
Updated: Mon, 17 Aug 2026 (16:14 IST)
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भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया। नई टीम में मध्यप्रदेश के छह नेताओं को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। इनमें लाल सिंह आर्य को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, गजेंद्र पटेल को राष्ट्रीय महामंत्री, कविता पाटीदार को राष्ट्रीय मंत्री, वीडी शर्मा को प्रकोष्ठ संकुल संयोजक, बंशीलाल गुर्जर को किसान मोर्चा का अध्यक्ष और आशीष अग्रवाल को मीडिया सह-संयोजक बनाया गया है। 

मध्यप्रदेश के छह चेहरों पर भरोसा-नितिन नबीन की टीम में मध्यप्रदेश के नेताओं को मिली जिम्मेदारियों को प्रदेश संगठन के बढ़ते राजनीतिक महत्व से जोड़कर देखा जा रहा है। खास बात यह है कि प्रदेश से अलग-अलग सामाजिक और संगठनात्मक समीकरणों को साधते हुए चेहरों को जगह मिली है। एससी वर्ग से आने वाले ग्वालियर-चंबल के  वरिष्ठ नेता लाल सिंह आर्य को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर संगठन में उनकी भूमिका बढ़ाई गई है। आर्य लंबे समय से भाजपा के संगठनात्मक कामकाज से जुड़े रहे हैं और अब तक अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। 

आदिवासी-पाटीदार और किसान समीकरण पर फोकस-खरगौन सांसद गजेंद्र पटेल को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिलना भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं राज्यसभा सदस्य कविता पाटीदार को राष्ट्रीय मंत्री बनाकर महिला नेतृत्व को भी नई टीम में जगह दी गई है। किसान मोर्चा की कमान बंशीलाल गुर्जर को सौंपना किसानों को साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा सकता है।

वहीं मध्यप्रदेश भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो से सांसद वीडी शर्मा को प्रकोष्ठ संकुल संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। यह पद संगठन के विभिन्न प्रकोष्ठों के बीच समन्वय के लिहाज से अहम माना जा सकता है। हलांकि वीडी शर्मा के संगठनात्मक अनुभव को देखते हुए उनकी नई भूमिका कमतर कही जा सकती है।

वहीं प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल को नितिन नबीन की नई टीम में मीडिया सह-संयोजक बनाया गया है। ऐसे समय में जब भाजपा संगठन डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया और नैरेटिव की लड़ाई को लगातार अधिक महत्व दे रहा है, मीडिया टीम में मध्यप्रदेश के चेहरे को जिम्मेदारी मिलना प्रदेश संगठन के लिए अहम उपलब्धि मानी जा रही है।

मध्यप्रदेश से छह नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी मिलना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे प्रदेश की भूमिका राष्ट्रीय संगठन में और मजबूत होती दिखाई दे रही है। खासकर किसान, महिला, अनुसूचित जाति, संगठन और मीडिया जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में मध्यप्रदेश की मौजूदगी अब सीधे भाजपा के केंद्रीय संगठन में दिखाई देगी।
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भोपाल ब्यूरो
वेबदुनिया भोपाल ब्यूरो मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों के प्रकाशन का प्रमुख केंद्र है। भोपाल ब्यूरो से प्रदेश की सियासत, अपराध, व्यापार, खेल,  धर्म-संस्कृति और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें सटीकता और निष्पक्षता के साथ प्रकाशित की जाती हैं।.... और पढ़ें
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